La inesperada chicana de “Toti” Pasman a Flavio Azzaro: “Ahora es periodista partidario de Boca”

“Toti” Pasman, conductor de Fútbol 910 (La Red), chicaneó a su colega Flavio Azzaro, en relación al tipo de trabajo que viene desarrollando desde su canal de YouTube en los últimos tiempos, donde muchas veces se refiere a la actualidad de Boca Juniors. Esta semana, en el marco de un debate sobre la gestión de Juan Román Riquelme como vicepresidente del club xeneize, el periodista y sus compañeros se refirieron a un video que recientemente publicó su colega, en el que comparó la presente dirigencia de la institución de La Ribera con la anterior.

“Ahora Azzaro es periodista partidario de Boca. Yo pensé que era de Racing, pero se ve que es de Boca. Y ahora hace informes de la gestión de (Daniel) Angelici y (Juan Román) Riquelme. Bueno, bienvenido al periodismo partidario de Boca”, lanzó Pasman, quien fue compañero de Azzaro en la primera etapa del programa El show del fútbol (América), que casualmente, Pasman conduce.

En su análisis de la gestión Riquelme, Pasman opinó que “El último diez” quiere imprimirle a Boca una lógica parecida a la de Marcelo Gallardo en River Plate. “¿No le está imponiendo su épica Riquelme a Boca? Gana una Copa Argentina y te la vende como épica, gana una reserva y te llena la cancha, gana el senior y te lo vende como épico, gana el femenino y te hace una fiesta el 12/12″.

Juan Roman Riquelme y Daniel Angelici .

En ese sentido, se expresó: “Quiere vestir su gestión de épica. Ganó la Copa Argentina y te la vendía como la Libertadores, y dijo: ‘Me voy a quedar muchos años en el club’. Eso después de ganar la Copa Argentina por penales con Talleres sin patear al arco. ¿Imaginate si gana la libertadores? Se queda a vivir por 20 años. Él vende una cosa que no es”.

Al mismo tiempo, cuestionó los métodos de dirigir de Riquelme: “Yo lo que creo que tiene que cambiar es la manera de conducirse, de gestionar. No pelearse con todo el mundo porque eso no suma. Se peleó con medio mundo: Pol Fernández, (Carlos) Tevez, (Alexis) Macallister, (Junior) Alonso, (Ivan) Hurtado, (Nahuel) Molina. Ahora Tevez ya dijo la vedad, lo que siente: que no le gusta cómo se maneja Román y que tiene un quilombo todos los días”. A su vez, ponderó las estadísticas de la gestión del ex crack en relación a la de Angelici: “Hay dos estadísticas que son lapidarias a favor de Riquelme: dos cruces con River, los dos ganados, 100% de eficacia. Era Angelici: cinco cruces disputados, cero ganados, 0% de eficacia”.