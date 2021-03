Toti Pasman: “No me vendan que Marcelo Gallardo es San Cayetano”

Juan Carlos “Toti” Pasman volvió a la carga contra los que elogian a Marcelo Gallardo, entrenador de River y aseguró que se lo “venden” como si fuera “San Cayetano”.

“Todo lo que hace Gallardo lo ponen en el altar. Está bien que vaya a ver la Reserva, pero es su trabajo. No me vendan que Gallardo es San Cayetano por ir a ver la Reserva a la mañana tomando unos mates. Es lo que tiene que hacer... Cada cosa que hace lo quieren vestir de santo”., dijo.

Viernes de Reserva en River Camp: Gallardo estrenando su 12° título a lo Gallardo 🔝 pic.twitter.com/tj6fgeFJC4 — River Plate (@RiverPlate) March 5, 2021

En ese sentido, agregó: “Fue a laburar, hizo lo que tenía hacer, ayer estuvo todo el día al pedo en el hotel. ¿Qué quieren inventar muchachos?”, cuestionó a sus colegas en su programa de Radio La Red.

"Toti" Pasman contra Marcelo Gallardo

“Digamos la verdad, Gallardo el jueves estuvo todo el día en un hotel cinco estrellas descansando donde te levantás y tenés el café con leche, volvés y tenés el almuerzo, dormís la siesta, después la merienda. Después del partido, se tomó un chárter a Ezeiza donde debe tener su cama, se preparó unos mates y se fue a ver a la Reserva y seguro después durmió una siesta reparadora... Hizo lo que corresponde, cumplió con su trabajo porque es serio, responsable, porque le gusta laburar y ama lo que hace”, reclamó.

Gallardo, que al día siguiente de ganarle la Supercopa a Racing en Santiago del Estero, fue a ver al selectivo de River, fue elogiado en los medios por eso.

“Todos los portales diciendo que ‘no descansa’. Fue a tomar unos mates. Paren un poco”, agregó Pasman y marcó otra cuestión que le molesta del DT de River tras poner al aire el canto de los jugadores de River con cargadas para Boca: “Si yo fuese jugador de River cantaría lo mismo pero Gallardo el día que perdés, no me digas que vos no gastás a nadie porque sí gastan. No me vengan con la estampita”.

Somos River 😍



¡Metete en la intimidad del festejo del Supercampeón! pic.twitter.com/nm3FhpmVyM — River Plate (@RiverPlate) March 5, 2021

LA NACION