No hace tanto, el primer fin de semana de noviembre solía marcar el comienzo del Abierto de Palermo de polo. Ya sabemos que es un año distinto: de angustias, incertidumbres, readaptaciones. Dolor. Todos, en mayor o menor medida, reacomodaron las fichas, las prioridades, las responsabilidades por una pandemia cuyo final parece proyectarse bien lejos. Casi como los palazos de Alfredo Cappella Barabucci, hoy back de RS Murus Sanctus.

Y dentro de ese contexto, la Triple Corona de polo, que arrancará hoy con el tradicional Abierto de Tortugas por la Copa Emilio de Anchorena, ofrecerá un menú con particularidades. Una temporada comprimida (finalizará el 19 de diciembre), con dos torneos de 8 equipos y sistema de eliminación directa (Tortugas y Hurlingham), hasta llegar a las 10 formaciones en el Campeonato Argentino Abierto, con su sistema tradicional (a la americana) y, en principio, en el Campo Argentino, en Palermo.

¿Qué propone la temporada 2020? Atractivos varios. Equipos rearmados, por convicción, necesidades y urgencias. Hilario Ulloa en Ellerstina, Polito Pieres con los hermanos Castagnola, Poroto Cambiaso y su debut a los 14 años en La Dolfina a raíz de la lesión de Juanma Nero, la promesa de RS Murus Sanctus con parte de lo que era el desmembrado Las Monjitas y otro tándem llegado de La Albertina, La Dolfina Polo Ranch como silencioso escalador en méritos, la vuelta de Mariano Aguerre a los 51 años con Los Machitos. Más La Irenita y La Ensenada-La Aguada, con menos presiones y buscando progresos.

No resultó sencillo llegar a la concreción de la temporada. Meses de gestiones de la Asociación Argentina de Polo (AAP) con el Gobierno en medio de la pandemia. Protocolos sanitarios, esa conjunción de vocablos que se hizo habitué en las mesas familiares y en las charlas de café. La rareza de jugar sin público, aunque algo de eso ya experimentaron los jugadores en la reciente temporada inglesa.

Facundo Sola y Guillermo Caset, ex jugadores de Las Monjitas y pilares del nuevo RS Murus Sanctus Crédito: @sapocaset

Después, el formato que cambia la ecuación. Tortugas ya venía siendo por eliminación directa los últimos dos años, pero Hurlingham no: tenía al menos cuatro partidos o tres, como en 2019, hasta para los equipos menos poderosos, con lo cual todos podían ir tomando ritmo de competencia de cara a Palermo. Ahora, una actuación en falso en Tortugas pone mayor presión para el torneo siguiente y hasta puede modificar la conformación de las zonas. En consecuencia, nadie podrá distraerse, otorgar ventajas, especular demasiado con los caballos. Cuya puesta a punto también será un tema: se guardará menos ante la posibilidad de no llegar al punto ideal. El calendario impone partidos más seguido y en menos tiempo global (49 días). Otro escenario, por más de que la preparación haya sido con previsión.

Tortugas pone primera y también se sentirá extraño porque los partidos no serán en el country de Tortuguitas, un escenario fantástico y preparado siempre con esmero, sino en el predio de la Asociación Argentina de Polo en Pilar. Así quedó estipulado por el Gobierno a la hora de conceder la autorización para la realización de los torneos. Y sin público, claro. La era del streaming (ESPNpolo.com y live.aapolo.com) entra en escena para poder seguir a los cracks.

Una apertura para todos los gustos

Habrá una apertura prometedora. Con el debut de Ulloa en un Ellerstina en onda retro a nivel camiseta (recupera el azul y blanco de los 90) y con el cruce entre La Natividad-Las Monjitas y RS Murus Sanctus. Partidos espaciados en horarios (11 y 16), otra diferencia respecto de lo habitual.

"Vamos con la formación más natural: Facu de 1, Hilario de 2, yo de 3 y Nico de back. Lo otro, la posibilidad de que yo jugara de N° 4, fue más una idea que otra cosa. Facundo se siente bien adelante e Hilario es un motorcito: impresionante los kilómetros que hace. Además de ser un jugador aguerrido. Creo que la principal diferencia que tendremos respecto del año pasado será de ritmo. Después, como todo equipo nuevo, te motiva. Lo mismo nos pasó con Polito (su primo) el primer año. Las prácticas que hicimos, unas cinco, fueron buenas. La temporada será corta. No podés dar ventajas", apunta Gonzalito Pieres, N° 3 de Ellerstina. "¿Jugar sin gente? En Pilar, lo sentiremos como fue en Inglaterra: entrás en la cancha y ya está, no pensás en eso. Quizá en Palermo la sensación sea distinta", agregó.

Si Palermo 2019 marcó un punto de inflexión en sus carreras, para los hermanos Camilo y Bartolomé Castagnola (h.) llega un día especial: jugarán su primera Triple Corona completa. Reforzados con Polito Pieres y con el impulso que les dio el polo inglés: en 13 meses ganaron el British Open y la Queen's Cup y se consolidaron como los jugadores que marcarán una era en el polo argentino.

Du Plessis, Jeta y Barto Castagnola y Polito Pieres, el nuevo La Natividad-Las Monjitas Crédito: @lanatividadpolo

"Lo más espectacular es la onda de este equipo, lo bien que se llevan. Todo fluye. Polito está motivadísimo y mis chicos están siempre muy mansos. Es lo bueno de ellos: salen a jugar al polo sin presión, no toman dimensión de lo que están jugando, se divierten. El debut es bravísimo, un equipo duro. Y si pasamos, tenemos a Ellerstina en la semifinal. Y si llegás a la final, te toca La Dolfina. ¡Es un torneo tremendo! Pero estamos bien y tenemos el respaldo de Las Monjitas como gran organización que es: cada uno de los jugadores recibió cinco caballos más para este año", resume Lolo Castagnola, padre de Jeta y Barto, presente y futuro del polo mundial.

Enfrente, RS Murus Sanctus, forjado a partir de la salida de Ulloa de Las Monjitas y el consecuente desarme de la formación. Dos duplas que se unieron con la iusión de dar pelea: Guillermo Caset-Facundo Sola, ex Las Monjitas, con Francisco Elizalde-Alfredo Cappella Barabucci, ex La Albertina. "Agarramos rápido el funcionamiento. Con el Sapo (Caset) yo venía jugando desde hace tres años y Fran y Alfre también tenían experiencia juntos. Hay muchas ganas en este equipo, más allá de lo duro que es el fixture. Será clave estar lúcidos, bien de la cabeza, porque en una temporada así no hay margen para el error. Me divierte jugar contra los Castagnola, es un equipo áspero, de cracks. Son los favoritos de la gente y se lo han ganado", señaló Facundo Sola, con el orgullo de llevar el RS de su padre (Ruben) en el equipo como homenaje.

Adolfito Cambiaso, Stirling, Mac Donough y Poroto Cambiaso, que debutará a los 14 años Crédito: @ESPNPolo

Mañana será el turno de Poroto Cambiaso, nada menos que en la temporada de despedida de La Dolfina, con esa formación (Cambiaso-Stirling-Mac Donough-Nero) ganadora 8 veces en 9 participaciones en Palermo, 7 de ellas seguidas. Pero esa ya es otra historia. Tortugas muda su impronta a Pilar y la Triple Corona empieza a dar señales de vitalidad. Un año extraño, sí. Pero con mucho polo por mostrar y muy distinto para ver. Bien lejos de la cancha, con menos perspectiva sobre lo que ocurre en esa dimensión verde de 275 x 146 metros. Hasta en eso habrá que readaptarse, más allá de la comodidad de entrecasa.

Programa del Abierto de Tortugas

Cuartos de final

Domingo 1/11, a las 11: Ellerstina vs. La Irenita (partido 1).

Ellerstina vs. La Irenita (partido 1). Domingo 1/11, a las 16: La Natividad-Las Monjitas vs. RS Murus Sanctus (partido 2).

Lunes 2/11, a las 11: La Dolfina vs. La Ensenada-La Aguada (partido 3).

La Dolfina vs. La Ensenada-La Aguada (partido 3). Lunes 2/11, a las 16: La Dolfina Polo Ranch vs. Los Machitos (partido 4).

Semifinales

Viernes 6: ganador del partido 1 vs. ganador del partido 2.

ganador del partido 1 vs. ganador del partido 2. Sábado 7: ganador del partido 3 vs. ganador del partido 4.

Final

Miércoles 11: ganadores de las semifinales.

Las formaciones

Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 39.

Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 39. La Irenita: Martín Podestá (h.), 7; Juan Gris Zavaleta, 8; Facundo Fernández Llorente, 7, y Juan Martín Zubía, 8, y. Total: 30.

Martín Podestá (h.), 7; Juan Gris Zavaleta, 8; Facundo Fernández Llorente, 7, y Juan Martín Zubía, 8, y. Total: 30. La Natividad-Las Monjitas: Camilo Castagnola, 8; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis 9. Total: 36.

Camilo Castagnola, 8; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis 9. Total: 36. RS Murus Sanctus: Facundo Sola, 9; Francisco Elizalde, 8; Guillermo Caset, 10 y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 35.

Facundo Sola, 9; Francisco Elizalde, 8; Guillermo Caset, 10 y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 35.

La Dolfina: Adolfo Cambiaso, 10; Poroto Cambiaso, 6; David Stirling, 10, y Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

La Ensenada-La Aguada: Alfredo Bigatti, 8; Matías Torres Zavaleta, 8; Segundo Bocchino, 6, y Jerónimo Del Carril, 7. Total, 29.

Alfredo Bigatti, 8; Matías Torres Zavaleta, 8; Segundo Bocchino, 6, y Jerónimo Del Carril, 7. Total, 29. La Dolfina Polo Ranch: Guillermo Terrera, 8; Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 9, y Alejo Taranco, 8. Total: 33.

Guillermo Terrera, 8; Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 9, y Alejo Taranco, 8. Total: 33. Los Machitos: Agustín Merlos, 8; Ignacio Toccalino, 8; Mariano Aguerre, 7, y Santiago Toccalino, 8. Total: 31.

