Carlo Ancelotti y Massimiliano Allegri sueñan con la Champions League también en los hipódromos

Uno es el DT de Real Madrid, el otro dirige actualmente a Paulo Dybala en Juventus. Carlo Ancelotti y Massimiliano Allegri, dos italianos que fueron rivales en la cancha en su etapa de futbolistas y conducen a clubes de alta gama que se preparan para la próxima Champions League y las ligas que disputan, se asociaron este lunes a un triunfo en común, a la distancia. Los une otra de sus pasiones, las carreras de caballos, y particularmente Real Cecile, una potranca británica cuya propiedad comparten y logró su primera conquista en Francia, dos días después de que sus equipos se enfrentaran en un amistoso en el Rose Bowl de Los Ángeles.

En el hipódromo de Dieppe, una ciudad costera sobre el Canal de la Mancha, la tordilla les dio una alegría compartida al imponerse en una prueba de 1100 metros sobre césped a la que ellos siguieron a través de una aplicación por el teléfono, de regreso a España y a Italia, respectivamente. Real Cecile se impuso por medio cuerpo, en su tercera salida a las pistas, después de haber sido segunda y tercera en las competencias previas. El premio de 13.500 euros es el resultado material detrás de un sueño de gloria que, en el caso del entrenador de los merengues, lleva una búsqueda de casi 10 años. Cada temporada renueva las ilusiones con alguna compra y esta potranca es una de las últimas esperanzas.

El triunfo de Real Cecile en Francia

Real Cecile, la potranca de Ancelotti y Allegri

Los colores azul y rojo que vistió en su chaquetilla el jockey Mickael Barzalona pertenecen al stud Dei Duepi, del que también forman parte sus compatriotas Giovanni Mauri y Angelo Castellazzi, expreparadores físicos de su ciclo en el Paris Saint Germain. La denominación que le pusieron a la caballeriza tiene vinculación a iniciales de los nombres de los padres de Ancelotti y Mauri. Con ellos, cuando el nexo actual con Allegri no estaba ni en los planes, Carlo festejó por primera vez en octubre de 2013, con Madame Cecile, otra potranca. La coincidencia en la segunda parte del nombre es sólo casualidad.

Lo que puede no ser azaroso es que ambas sean hembras. Ya en 2018, por ejemplo, cuando dirigía al Napoli pagó 75.000 euros por la irlandesa Black Mirror, entusiasmado por el ADN ganador en la familia más que por la asociación del bautismo a la serie televisiva: el padre, Teofilo, fue considerado uno de los mejores caballos de Europa la década pasada y una lesión en una rodilla limitó su campaña. Sin embargo, esa apuesta de Ancelotti no rindió: la yegua nunca ganó y fue destinada a la reproducción.

La tordilla Real Cecile ganó en Dieppe; sus principales dueños son los DT Carlo Ancelotti y Massimiliano Allegri APRH

En el caso de Real Cecile, como el resto, también fue una adquisición que se hizo cuando la potranca estaba creciendo en el campo y se desconocía su potencial. Aunque hay un dato que no pasa inadvertido: al año de vida fue comprada en 15.000 guineas en las legendarias ventas públicas de Tattersalls, por donde pasan la mayor parte de los ejemplares subastados en Gran Bretaña, y sus segundos dueños la revendieron en 125.000. En su crecimiento pareció ofrecer señales muy alentadoras. Junto a Ancelotti, cuyo stud tiene la mitad de la propiedad, y Allegri se asociaron otro cuatro soñadores.

Con un macho, no obstante, obtuvo los mejores resultados Dei Duepi: Il Pittore, por el que invirtió 58.000 euros, ganó carreras en cinco temporadas seguidas y este año, Honor and Pleasure lleva tres de las cinco que consiguió desde que salió a las pistas. Este último es una cría de una yegua de Alessandro Botti, que desde que el DT de Real Madrid incursiona en el turf es el preparador de sus caballos, aunque todavía no pudo darle el gusto de festejar en una carrera clásica con ninguno. Es una asignatura pendiente.

Massimiliano Allegri y Carlo Ancelotti, rivales en la cancha y socios en el turf KEVORK DJANSEZIAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Botti confiesa que Carlo, ansioso, lo llama para preguntarle por el futuro de cada caballo cuando ganan. Es el que lo baja al llano. Ahora, Real Cecile reabre las puertas a la ilusión. “Estoy encantado con la victoria. Es una potranca un poco distraída y las anteojeras le vinieron bien. No impresiona físicamente, pero está empezando a madurar. Creo que tiene los medios para competir bien en el mejor nivel. Me alegro por Ancelotti, que es un hombre muy apasionado al que le gusta ganar... ¡pero también entiende las derrotas!”, señaló. El entrenador del equipo español, que tiempo atrás compartió la propiedad de un caballo con Javier Pastore, cuenta con cuatro animales en su stud actualmente y todos son ganadores, incluida Miami Voice, que lleva dos éxitos consecutivos.

A Allegri, esta sociedad con Ancelotti lo devuelve a su infancia, cuando se enamoró de los caballos porque uno de sus abuelos lo llevaba frecuentemente al hipódromo. Los estudios y el fútbol, más tarde, pusieron distancia. Sin embargo, nunca olvidó una situación vivida con sus padres en el hipódromo de Livorno. “Me llamó la atención uno que se llamaba Minnesota y su propio cuidador me dijo que era más fácil que yo fuera entrenador de la Serie A que ese caballo ganara la carrera, pero Minnesota la ganó y yo hoy entreno a la Juventus”, recordó tiempo atrás Massimiliano. Quedó la historia marcada en su memoria. Ahora busca una propia en la hípica, acompañando a quien también pasó por el banco de la Vecchia Signora.