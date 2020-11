Diego Maradona y Jorge Valdivieso, en la premiación del Nacional de 1996, la última vez que el turf argentino tuvo un ganador de la Triple Corona. Fuente: LA NACION

Diego Maradona encontró en la década del '90 un oasis en el turf. Más allá de los triunfos conseguidos y la curiosidad de los nombres con los que bautizaba a sus caballos, el astro disfrutó intensamente de todo lo que rodea a las carreras: las comidas en los studs, las visitas a algunos haras, el afecto de la gente en los hipódromos, las historias y anécdotas en las horas en las que pasaba allí, entre fotos, autógrafos y bromas con los jockeys, peones, entrenadores, propietarios y criadores. A muchos de ellos, incluso, los recibía en largas tardes de fútbol, asado, cartas y música en su campo.

Le regalaron una yegua, la llamó Dalma Nerea, como a su primera hija, y luego fueron apareciendo Diegol, Cani, Guillote, Nob, Midri y Lechuzón, entre otros. El día que ganó un Gran Premio importante, en La Plata, la siguió desde su casa de Villa Devoto por teléfono. Una década antes, en Italia, la inmensidad y tranquilidad del hipódromo de Agnano, uno de los más antiguos de ese país, le había servido para prepararse al aire libre para México 1986. Ya retirado como futbolista, no se perdía nunca la Dubai World Cup, cada fin de marzo, mientras vivió en Dubai. Era su amor por los caballos y el glamour, todo junto.

El primer triunfo de Diego Maradona en las carreras, con Midri en San Isidro, guiado por Jorge Valdivieso Fuente: LA NACION - Crédito: Francisco Pizarro

Sólo hay imágenes de sonrisas en el recuerdo de todos. Tres días después de su muerte, su nombre estará asociado este sábado otra vez al Gran Premio Nacional (G1), el último paso de la Triple Corona, que llevará anexado esta vez su nombre. Hace 24 años, un potrillo la conquistó por última vez y ahí estaba el Pelusa para entregar los premios, uno de ellos a su amigo Jorge Valdivieso, que ganó la carrera con Refinado Tom y logró completar la serie. Un momento literalmente irrepetible. Ningún caballo desde 1996 consiguió volver a imponerse consecutivamente en la Polla, el Jockey Club y el Derby para consagrarse.

Aquella tarde, Maradona vivió la carrera desde una mesa junto al enorme ventanal en la tribuna Oficial. Celebró el éxito por la consagración de un crack y porque lo corría Valdi, el mismo que montaba gran parte de sus caballos y le había dado las primeras alegrías. Como casi todos, se asustó cuando Refinado TomLea perdió acción cerca del final y su escolta llegó hasta el pescuezo. Fueron unos instantes de silencio y los ojos bien abiertos mirando hacia uno de los televisores y, de reojo, hacia la cancha. Fue toda emoción, algarabía y abrazos ese 9 de noviembre.

Este año pandémico, no sólo se llevó físicamente a Diego. También, antes, hizo añicos los sueños de cientos de propietarios que, por la suspensión de las carreras durante casi seis meses, vieron limitada la posibilidad de llegar al a Triple Corona en condiciones normales. Todo se redujo, se hizo vertiginoso al cancelarse las carreras preparatorias y no postergarse lo suficiente como para mantener un buen nivel. Por eso, el Derby conserva intacto su rol de emblema turfístico, pero tendrá en las gateras seis ganadores simples y cinco perdedores. Devaluado esta vez en lo competitivo, aunque los 11 anotados improvisados como fondistas no tengan la culpa del calendario impuesto.

Entonces, a las 18.15, es la gran oportunidad para todos. No habrá triplecoronado, ni siquiera un favorito que llegue con medallas para exhibir. Serán once ilusiones corriendo por un disco que tendrá otro tipo de gloria con la denominación de Copa Diego Armando Maradona. Sí, justo once, como si antes de irse la leyenda hubiera armado un equipo para jugar en Palermo.

Los 11 participantes

1-Leal Blues, con el jockey Emiliano Siniani

2-Winery, Franco Menéndez

3-Corazón Corazón, Eduardo Ortega Pavón

4-Mr Globalizado, Altair Domingos

5-Roman Pleasure, Francisco Gonçalves

6-Sarfo, Gustavo Calvente

7-Sólo Candombe, Gabriel Bonasola

8-Sharkan, Juan Noriega

9-Great Escape, Juan Villagra

10-Pepe Hoy, Wilson Moreyra

11-Esquilinum, Gerónimo García

