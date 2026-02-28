A qué hora juega hoy San Lorenzo vs. Talleres y por dónde se puede ver en vivo el Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 transita este fin de semana su octava fecha. Como es habitual, se disputarán 15 partidos entre este sábado 28 de febrero y el martes. Uno de los enfrentamientos programados es el que pondrá cara a cara a Talleres y San Lorenzo este sábado a las 22.15 en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión televisiva de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La T se ubica en el octavo puesto de la clasificación general del Grupo A con 10 puntos al igual que Independiente, que está séptimo por mejor diferencia de gol (+2 contra -1). En la última jornada perdió 2 a 0 con Central Córdoba en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero por los tantos de Diego Barrera y Michael Santos.

Carlos Tevez pidió refuerzos y la dirigencia abrochó la llegada de Franco Cristaldo desde Gremio Mario Sar

De la mano de Carlos Tevez, el Matador quiere levantar cabeza después de un par de temporadas irregulares, con la intención de pelear por volver a clasificarse e un torneo internacional. En ese contexto, recientemente abrochó la llegada de Franco Cristaldo, excompañero del ‘Apache’ en Boca, quien rescindió su contrato con Gremio y firmará hasta fin de año, con la ilusión de aportar jerarquía y experiencia al mediocampo.

En tanto el Ciclón, aún a pesar de la crisis institucional que atraviesa, se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 11 unidades, misma cantidad que Unión y Defensa y Justicia, aunque es superado por el Tatengue y se ubica por encima del Halcón de Florencio Varela por coeficiente de tantos. Viene de empatar 1 a 1 con Instituto como local por los goles de Luciano Vietto -SL- y Diego Sosa -I-.

Luciano Vietto convirtió goles en los últimos dos partidos y se ganó la chance de ser titular este sábado FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto - FOTOBAIRES

De cara al compromiso de este fin de semana, el DT Damián Ayude tendría en mente poner a Luciano Vietto como titular tras su gran rendimiento ingresando desde el banco ante Instituto y Estudiantes de Río Cuarto, con gol en ambos encuentros. De no mediar sorpresas, reemplazaría al juvenil Facundo Gulli. Además, Ezequiel Herrera ingresaría por Fabricio López y Gonzalo Abrego haría lo propio en lugar de Ignacio Peruzzi.

Cómo ver el Torneo Apertura 2026

El certamen que abre la temporada en la Primera División del fútbol argentino se puede ver en vivo por televisión a través de dos señales: ESPN Premium y TNT Sports. Para acceder a ambos canales se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”. El encuentro de este sábado entre Talleres y San Lorenzo contará con la transmisión de TNT Sports.

ESPN Premium

TNT Sports