Desde que los jueces del hipódromo de Churchill Downs tomaron la determinación de penalizar al invicto Maximum Security, el potrillo que había llegado primero en el Kentucky Derby, la polémica se instaló en todos lados. La carrera más importante del mundo se definió por primera vez en 145 años de esa manera y hasta Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, se metió en la discusión.

"La decisión en el Kentuky Derby no fue buena. Fue una carrera dura, en una pista embarrada, en realidad, una cosa hermosa para ver. Solamente en estos días de corrección política podría ocurrir tal exageración", expresó en su primer mensaje de la mañana del domingo en Twitter. Y completó: "El mejor caballo NO ganó el Derby de Kentucky, ¡ni siquiera estuvo cerca!".

En el turf, hace décadas, las imágenes se utilizan obligatoriamente en todas las carreras para que los comisarios revisen lo ocurrido y evalúen si corresponden penalidades antes de confirmarse el resultado. Con filmaciones de diferentes ángulos se evalúan las incidencias de un golpe, un cruce fuera de distancia o haber generado un accidente. En esta oportunidad, Maximum Security hizo un cambio de mano poco antes de ingresar a la recta final (muy común en los caballos para descansar la otra mano) y, en el barro, derrapó hacia afuera, y se llevó a la rastra por unos instantes a War of Will (también hace un sesgo antes), Bodexpress, Long Range Toddy y Country House. Enseguida, el panameño Luis Sáez corrigió la línea hacia adentro y golpeó a Code of Honor, para luego desprenderse con cierta comodidad para el nivel que tiene el primer paso de la Triple Corona norteamericana.

Los jueces se tomaron 20 minutos, un tiempo muy superior al normal, y fueron inflexibles por unanimidad. Maximium Security fue retrasado hasta el 17º lugar, detrás de Long Range Toddy, el más perjudicado en esa acción aunque su furia ya no era demasiada tras 1600 metros y con otros 400 por delante. Para quienes debían tomar la decisión, en un hecho que muchas veces se resuelve con una sanción posterior al jockey por la incorrección pero sin cambiar el orden en la pista, ahora correspondía el castigo mayor. Por eso, Country House, que había llegado segundo en la pista a casi dos cuerpos, heredó el triunfo más polémico y desató la grieta entre quienes se aferraron a la fría letra del reglamento y quienes evaluaron la situación con más detalles, considerando hasta dónde incidió la molestia.

En ese contexto, Trump mostró su descontento muy enfáticamente, en una situación que rara vez cambia en algún tribunal veedor fuera de los hipódromos norteamericanos. Eso sí, alguna vez, en junio de 2006, favoreció a la argentina Star Parade, que había sido perjudicada en el demolido Hollywood Park, los jueces no aceptaron la protesta del jockey y, una comisión externa de California sí modificó el orden.