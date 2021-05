Doping en el Kentucky Derby: Bob Baffert se enojó, insinuó una confabulación, presentó un amparo y ahora “culpan” a una pomada que le aplicaron a Medina Spirit

Por estas horas se debería estar hablando sobre si Medina Spirit, el vencedor del Kentucky Derby, tiene la fortaleza suficiente para repetir su triunfo del 1º de este mes el próximo sábado en el Preakness Stakes, el segundo paso de la Triple Corona de los Estados Unidos. Sin embargo, todo es alboroto, acusaciones, presentaciones legales y miradas de reojo alrededor del potrillo luego de que tras su éxito en Churchill Downs fuera detectada una sustancia prohibida en su análisis de doping. Y aparecieron los fantasmas...

“La betametasona es una droga que no se utiliza en mi caballeriza”, se enojó y confabuló apenas se conoció la noticia Bob Baffert, el célebre entrenador del caballo que fue sancionado provisionalmente en el hipódromo de Louisville, que incluso prohibió la inscripción en sus carreras de cualquiera de sus decenas de ejemplares que prepara en California. El preparador expuso: “Es un acto de discriminación que debe ser revisado”.

En un puñado de días, quien entrenó a los dos últimos pura sangre que lograron la máxima hazaña del turf de adueñarse de las tres gemas de la serie, pasó de responder si veía a su potro como otro triplecoronado a defenderse de quienes señalaban que buscó sacar ventaja. Su éxito del primer sábado de mayo elevó a ocho sus primeros puestos en el Derby, una cifra jamás alcanzada por ningún cuidador en la historia de ese cotejo.

El Kentucky Derby

En los Estados Unidos, sólo los veterinarios tienen permiso legal para manipular y aplicar tratamientos, pero el cuidador es el responsable. Se supone que no es ajeno a todo lo que sucede con sus caballos, aunque no pase las 24 horas de cada día a su lado. Reprobó la sanción, puso a sus abogados a trabajar en el tema e igual llevó a Medina Spirit a Pimlico, donde le aceptaron la anotación y fue parte el sorteo de gateras de este martes. Bajo un recurso de amparo mientras se investigan los hechos, tendrá el mandil número 3 este sábado, entre 10 competidores. Y se abrió una grieta.

El año pasado, a sus caballos Charlatán y Gamine se le detectaron vestigios de lidocaína en sus participaciones en Oaklawn Park, fueron descalificados y casi un año más tarde, luego de presentaciones legales, se dio marcha atrás con las sanciones y se los reincorporó al primer puesto. Ganó aquellas batallas. La Arkansas Racing Commission le devolvió esos triunfos, bajo la consideración de que había “contaminación ambiental” en unos parches protectores utilizados, aunque de todos modos son cinco las veces que apareció un positivo en alguno de sus cientos de caballos en los últimos 13 meses. Para algunos, Baffert sufre una conspiración porque no toleran su éxito prolongado. Para otros, se excede de los límites reglamentarios y debe pagar por ello, aunque sea una figura del deporte norteamericano. En esta ocasión, dos días después de aquella afirmación en una conferencia de prensa que improvisó ya se mostró menos convencido de que se trate de una falla del sistema.

Medina Spirit, con John Velázquez, ganaron el Kentucky Derby de punta a punta; ahora el triunfo está en discusión.

“Se encontraron 21 picogramos, menos de 0,1 miligramo, una cantidad insignificante. El equipo que trabaja en el caso dice que puede ser que ese componente esté en la pomada que se le aplicó después de su anterior carrera para unas erupciones que tenía en el anca derecha”, sostuvo, poniendo sobre la mesa, ahora sí, la posibilidad de que la droga haya tardado más de lo habitual en salir del organismo o que haya sido hecha la curación cuando ya no daban los plazos para hacerlo y debía quitarlo de la carrera. La discusión, entonces, reavivó el tema sobre lo que marca el frío reglamento sobre las prohibiciones estrictas, sin evaluar la cantidad encontrada, y los usos de productos cotidianos que no representan un estímulo pero tienen componentes prohibidos.

La dermatitis de la discordia; una imagen de hace unas semanas muestra la erupción que tenía Medina Spirit en el anca derecha. DRF - DRF

En los países más representativos de Europa y algunos Estados norteamericanos, el mensaje es de tolerancia cero. En muchas otras partes del mundo, se contempla si la medida encontrada es relevante, con un margen de error mínimo. Es más, algunos hipódromos, como en la Argentina, aconsejan cuál es el tiempo que debe dejar de suministrarse cada medicación para que no implique un riesgo al momento de la competencia. Se sabe, de todos modos, que los organismos no funcionan todos de la misma manera. Medina Spirit no eliminó esa sustancia, si fuese que la pomada fuera la “culpable” del revuelo. Hay algo concreto: la betametasona se administra de manera terapéutica en las articulaciones y en el Kentucky Derby cualquier cantidad viola las normas.

Los participantes del Preakness Stakes

“Mi investigación continúa y no sabemos con certeza si esa fue la causa o si los resultados no son precisos, ya que aún no han sido confirmados por la contraprueba”, agregó Baffert, que sostuvo que no viajará a Pimlico para el sábado y designó a Jimmy Barnes, uno de sus asistentes, para representarlo. En las apuestas previas, pese a todo, Medina Spirit aparece como favorito, galopó en la mañana del miércoles con normalidad y será sometido a un análisis de sangre y el seguimiento veterinario en las horas previas al Preakness, con el consentimiento del preparador y los dueños del caballo. También se hará un control precompetitivo al otro potrillo que inscribió, Concert Tour. La desconfianza gana el centro de la escena.

“Tengo la intención de ser transparente. Los farmacólogos me dicen que lo encontrado no tiene ningún efecto en el rendimiento deportivo y ninguna incidencia en el resultado. Para mí, Medina Spirit es un campeón y seguiré luchando por él”, completó Baffert. Lo rodea el tratamiento de dermatitis que podría ser el más costoso de la historia.