Radagast, uno de los caballos argentinos que vuelve desde Perú, conoció San Isidro este lunes Crédito: @HipodromoSI

Carlos Delfino 11 de marzo de 2020

El Gran Premio Latinoamericano , la carrera de caballos que reúne cada marzo representantes de varios países de Sudamérica y se correrá el sábado próximo en San Isidro, no tendrá a una de las figuras más esperadas. El ex tenista norteamericano André Agassi , embajador de Longines, la marca que auspicia la prueba desde hace poco más de un lustro y que cronometra las principales competencias hípicas del mundo, finalmente no viajará a la Argentina, dada la recomendación recibida por las autoridades sanitarias de evitar los traslados a causa de la propagación del coronavirus . La organización se lamentó por el infortunio.

Sí, por el contrario, en la pista habrá gateras llenas, igualando el récord de 18 participantes de 1986, cuando se disputó por única vez en La Rinconada, Venezuela. Además, no será necesario conformar ningún equipo, ya que desde el sábado el sistema de apuestas del hipódromo del Jockey Club permitirá ampliar de 16 a 18 el número de mandiles. Así, el orden de salida sorteado en la mañana del martes coincidirá con la identificación numérica. Y sí estarán involucrados los profesionales más ganadores del mundo: el jockey brasileño Jorge Ricardo , a 10 triunfos de los 13.000 primeros puestos, y el entrenador peruano Juan Suárez Villaroel , que superó los 9500 festejos.

A las 18.45 del sábado, el jinete carioca, que ya obtuvo cinco veces este cotejo, se subirá a Eron do Jaguarete , el representante de Gávea, el hipódromo de Río de Janeiro, su tierra. Largará del 1. El preparador incaico llegó con More Than Words , un caballo norteamericano con campaña en Perú, que soltará de la jaula 5. La delegación brasileña se completa con Não da Mais (6), que se quedó en el país tras ganar el Carlos Pellegrini de diciembre, y Pimper's Paradise (8), que obtuvo la clasificación en Cidade Jardim, San Pablo. Y la peruana, con Dixie Wave (15), nacido en la Argentina, pero que sólo salió de Monterrico para competir en el Latino de 2018 en Maroñas; Radagast (17), también argentino pero con competencia exclusiva en Perú; Faenon (16), otro nacido en Estados Unidos, y Mazarín (9).

Desde Chile cruzaron la cordillera los tres primeros el mes pasado en El Derby (G1) de Valparaíso: War Breeze (2), Savitar (3) y el tordillo Master Piece (13). Las fichas uruguayas están puestas todas en Ajuste Fiscal (11), que se adjudicó el GP José Pedro Ramírez (G1-2400m) en la arena, pero está invicto en el césped, donde ganó las dos carreras que corrió en Maroñas.

Y el grupo más numeroso es el local, con seis gateras reservadas: Pinball Wizard (4), Tetaze (7), Miriñaque (10), Roman Joy (12), Imperador (14) y Seas Alabada (18), la única yegua, cuya bolilla quedó para el final y su gente no tuvo opción.