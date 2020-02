Roman Joy e Imperador, primero y segundo del Jockey Club, volverán a encontrarse el 14 de marzo en San Isidro Fuente: LA NACION - Crédito: Carlos Lares

La XXXVII versión del Gran Premio Latinoamericano ingresó en la cuenta regresiva. La denominada Copa Libertadores del turf ya asoma en el horizonte. La Argentina se prepara para ser local por undécima vez en la historia de la carrera, el 14 de marzo próximo, y el hipódromo de San Isidro será sede por sexto año.

Fue allí donde se gestaron dos de los tres triunfos nacionales como locales, en 1992, con Potrillón, y en 2005, con Don Incauto. Antes, Savage Toss había quebrado el maleficio en 1989, en La Plata. Los otros tres primeros de representantes argentinos llegaron fuera de las fronteras: Latency, en 2006 en Maroñas, la principal pista de Uruguay; Sixties Song, en 2017 en Valparaíso, uno de los tres escenarios chilenos, y Roman Rosso, en 2018 en Maroñas. Hubo otra cría surgida en las praderas bonaerenses que se impuso, pero Good Report encabezó la delegación uruguaya en 2007 cuando se impuso en La Plata.

En esta ocasión, la OSAF, la entidad organizadora junto con San Isidro, dispuso de tres cupos para ejemplares de la Argentina, Brasil, Chile y Perú, una para Uruguay y la posibilidad de darles cabida a un caballo de México y otro de Estados Unidos como invitados. El resto de las gateras, que fueron fijadas con un tope de 20 por el trazado de la pista de césped en 2000 metros, serían completadas con prioridad por aquellos que pagaran una preinscripción de 1.000 dólares hasta diciembre y, en caso de haber más lugares disponibles, los que abonaran la inscripción.

Así las cosas, a un mes de la carrera, y con vaivenes en las elecciones y algunas polémicas alrededor de los modos de elección, viajes y números de vacantes, ya se conocen al menos 18 nombres, por lo que igualaría al Latinoamericano más numeroso de la historia, el de 1986, el único que se corrió en Venezuela, una hípica hoy fuera de la Asociación. Incluso, Brasil tenía solamente dos plazas en la comunicación inicial, pero esta semana se le agregó la tercera, como un bonus track, para darle lugar a Não da Mais, el vencedor del Carlos Pellegrini que no volvió a San Pablo y quedó estabulado en el Campo 2 de San Isidro. Un gesto.

El hipódromo sede convocó a Seas Alabada, la ganadora de la Copa de Plata, y a Imperador, por su victoria en el Gran Premio Miguel A. Martínez de Hoz, hace dos semanas. Aquélla sería la primera yegua argentina en la prueba desde 1999. Palermo sumó a Miriñaque, el tordillo que se adjudicó la Polla de Potrillos y el Nacional. En los últimos días, se conoció la predisposición a sumarse a ellos de los propietarios de French Twist y Pinball Wizzard, que ya estaban preinscriptos, y de Roman Joy y Tetaze.

A Nao da Mais, San Pablo le sumó a Eron do Jaguareté, al que montará Jorge Ricardo, y el clasificatorio de Gávea lo ganó Pimper's Paradise, en Río de Janeiro. Chile mostró sus cartas casi en simultáneo, tras correrse El Derby (G1-2400m): War Breeze, su ganador; Savitar, el escolta, y el tordillo Master Piece.

Perú propuso a Dixie Wave, un argentino radicado allí que ganó el clásico Baldomero Aspíllaga (G3), que funcionó como clasificatorio. También a sus escoltas: el norteamericano More Than Words, el escolta, y Mazarín, el tercero. Días más tarde, Faenón se sumó a la cuarentena en Monterrico, listo para viajar, y la caballeriza Starbucks bajó a Milos, al que no quisieron arriesgar. De todos modos, los peruanos avisaron: "Si el viaje no es directo a Buenos Aires, no viajamos". Según consiga el portal Perú Hípico, la idea es hacer escala en Santiago de Chile no es aceptada. Que se achiquen los costos a cambio de más horas de traslado, no lo ven con buenos ojos.

En tanto, desde Uruguay, desde el 6 de enero se sabe que Ajuste Fiscal será el que viaje. Fue el ganador del Gran Premio José Pedro Ramírez (G1-2400m), en Maroñas, y como siempre, los charrúas tienen las reglas claras siempre. El caballo tiene propietarios argentinos.

Quedan, hasta el próximo jueves, dos lugares más disponibles. En caso de haber más de 20, la prioridad la dará el rating de cada caballo, una clasificación internacional en base a puntajes que asignan los handicappers.