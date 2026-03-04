Chacho Coudet fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de River

Con su habitual carisma, Eduardo Coudet se sentó en el medio de la mesa del Salón Auditorio del Monumental y dio su primera conferencia de prensa como director técnico de River. Acompañado por el presidente, Stefano Di Carlo, y por el secretario deportivo, Enzo Francescoli, Chacho dio sus primeras impresiones como sucesor de Marcelo Gallardo al frente del equipo millonario.

“Muy contento de que se haya dado esta situación. Empezar a trabajar. Estoy sin dormir desde ayer. No va a mejorar esta cara durmiendo y todo. Queda trabajo, porque tenemos que entrenar a la tarde. Y estoy con mucha ilusión. Ahora empieza lo lindo”, comenzó Coudet su alocución.

Antes había hecho la introducción Di Carlo. “Una decisión que tomamos con mucha alegría y con enorme convicción. Esperemos que esta nueva etapa traiga éxito deportivo. Hay un consenso generalizado entre todos los que hacemos el club en que es el mejor para este momento de River. Queremos decirle al hincha de River, al que llena la cancha hace 100 partidos consecutivos, que acompañe esta nueva etapa con entusiasmo, porque cuando estuvimos unidos River volvió a ser River. Invitarlos a abrazar este nuevo proceso y que todos juntos volvamos a poner a River en el lugar que todos queremos”, dijo el presidente.

Luego fue el turno de Francescoli, que le dio la bienvenida a Chacho. “No hemos jugado juntos, pero nos conocemos”, inició el director deportivo. Y destacó “su empatía con el hincha de River y su pasado en este club. Es un técnico que nos puede devolver lo que todos queremos, que sea protagonista, que salga a ganar los partidos”.

Acerca de todo lo que cambió el fútbol argentino y River en estos siete años en los cuales él estuvo en el exterior, Chacho resumió: “Destaco el crecimiento del club, más allá de lo que uno conocía. Es un avance tremendo y sigue construyendo un camino para ser, desde lo que es infraestructura, todavía mejor. Sinceramente es como que estuve siempre en la Argentina. No dejé de ver nunca fútbol argentino, durmiendo tarde en España. Porque eso te hace sentir cerca y seguir el torneo argentino cada fin de semana. Después, tengo mucha ilusión, sé del lugar donde estoy y las responsabilidades que esto implica. me gusta el lío y acá estamos”.

Cuando le consultaron acerca de su estilo, Coudet explicó: “Desde lo futbolístico, si bien dicen que conocen el ADN de mis equipos, creo que va de la mano del gusto del hincha del club. Seguramente trataremos de ser un equipo protagonista, como lo pide la historia de este club, como lo intento hacer siempre, más allá de las herramientas o del club donde esté trabajando. Trataremos de arracnar este período de la mejor manera, de contagiarnos. No es una situación fácil, ante la salida de Marcelo. Lo primero que hice fue hablar con él, me dijo palabras que me hicieron muy bien y le agradezco publicamente y de corazón. Y a partir de eso, construir para adelante: lo único que modifica las cosas son la ilusión, el tiempo y el trabajo, y allá vamos”.

Luego, Francescoli detalló por qué eligieron a Coudet. “Chacho conoce el club y el ADN que se respira acá. Pero sobre todo nos gusta mucho todo el trabajo que viene haciendo en los clubes donde estuvo hasta ahora”.

Sobre la actualidad de River y su plantel, el nuevo entrenador evaluó: “El fútbol es un todo, así que trataremos de ver en qué aspectos necesitamos darle mayor importancia, pero no dejan de ser importantes todos. Estoy convencido de que hay un gran plantel y las cosas van a salir bien. Por eso decía que hay que tener tiempo y trabajo, porque por los gustos seguramente será algo parecido a lo que hacía Marcelo, aunque cada uno tiene sus maneras de trasmitir. Solo puedo prometer que vamos a trabajar mucho. Tengo mucha confianza en este plantel y por eso estoy acá. Tenemos un gran plantel. El fútbol son momentos. Necesitamos recuperarnos. Necesitamos la ayuda del hincha, resetear de cero y todos juntos. Pero la responsabilidad está acá (se señala). Sé lo que implica estar acá sentado y hay que ganar el campeonato. No le voy a esquivar a eso”.

Presentación Eduardo Coudet como nuevo técnico de River Plate

A eso, Di Carlo agregó: “En ese sentido de responsabilidad colectiva hay dos cosas que parecen incompatibles, pero no lo son: requiere de paciencia y de urgencia. Para River es primordial ganar el campeonato”.

Sobre Armani, el Chacho dijo: “Nunca le tuve miedo, pero siempre atajó bastante bien cada vez que me tocó enfrentarlo como DT. Necesitamos de todos y tengo que remarcarle que tengo mi carácter, no soy tan simpático todo el tiempo. No vine a un cumpleaños, pero sé que es un momento para descontracturar. Desde la tensión, es muy difícil. Esto es un monstruo y si no reseteamos las cosas se nos va a poner cuesta arriba. No quiero pararme en un caso puntual, porque mi idea es buscar el mejor nivel de cada uno y hablar individualmente para buscar que todos estén en el mejor nivel para que haya una competencia interna muy sana, que es lo que eleva el nivel de los jugadores. Como dije antes: a trabajar”.

Ante la consulta sobre posibles refuerzos, el Chacho repitió que está “muy conforme con el plantel”. Más tarde se refirió al contexto en donde él asume: “He jugado mucho tiempo aquí y la gente desde el cariño me ha demostrado su afecto. Y creo que siempre uno tenía la ilusión de que los caminos se iban a cruzar, sobre todo en esta profesión. Pero se dio un fenómeno como fue Marcelo, que dirigió el club más de 10 años y, ganó todo. Y a veces las cosas están escritas y el destino nos cruzó. No me pone feliz la salida de Marcelo, pero eso me puso acá y estoy muy contento y con mucha ilusión”.

Luego le dejó un mensaje a los hinchas: “Necesitamos unidad, tirar para adelante todos juntos. Para que se dé una situación como la salida de Marcelo es porque las cosas no se pusieron fáciles. Pero creo en una recuperación inmediata, por eso digo que precisamos unidad y el apoyo de los hinchas. Es un club difícil, incluso para jugar. Esa es la realidad. Todo lo que podemos hablar de un buen mercado, la realidad es que después llegás acá y te encontrás con esto. No es fácil jugar acá o estar acá. Por algo el presidente o el mismo Enzo buscan gente que sepa lo que es esto. Yo creo que soy muy consciente de lo que significa esto y de donde estoy. Necesitamos una recuperación, pero la única manera de que eso sea lo antes posible es con todos juntos”.

Presentación Eduardo Coudet como nuevo técnico de River Plate Manuel Cortina

Acerca de los juveniles, Chacho dijo: “Soy reiterativo desde el primer día que dirijo. Yo no miro ni documentos, ni edades ni nacionalidades. para mí juega siempre el que mejor está. Futbolísticamente hablando, los sitemas lo arman los jugadores en relación a sus características. Creo que hay un grupo muy sano. Conozco a muchísimos jugadores, a muchos los quise tener en mis equipos y nunca tuve plata para sumarlos. hay muchos jugadores que son de mi gusto y estoy convencido que si encontramos la mejor versión de cada uno de ellos, este euqipo va a andar muy bien. Si repasan mi carrera como Dt, siempre busqué juventud y siempre busqué potenciar a mis dirigidos. Mi obsesión como DT es tratar de hacer mejor a cada uno de ellos. Con que los jugadores sean un poquito mejores que antes de tenerlos, estaré muy contento.

Sobre su idea de juego: “Creo que todos los entrenadores tienen que adaptarse a las características de los jugadores que uno tiene. Y convencer. Y trabajar. El nivel de los jugadpres modifica la manera de jugar. Me creo mucho más adaptable a lo que tengamos en relación al nivel de los jugadores. pero las formas y las ideas son las mismas: tener un equipo protagonista y muy físico. Y vamos a trabajar para que eso ocurra. Que sea un equipo físico y agresivo, siempre mirando el arco de enfrente”.

Luego amplió: “Yo era un volante de juego y hoy también, en el tiempo, traté de que los que juegan por afuera se adapten a los que juegan por adentro. No sé con qué sistema jugaremos porque aun no me junté con los jugadores. Tenemos una semana de trabajo y en el campo es donde ves y decidís. Sí sé que en el día a día pido lo mejor, y lo que dure cada entrenamiento pediremos la entrega total de cada jugador, porque eso es lo que nos mejora. tenemos una semana por delante, que será importante para nosotros.”

Por último, agregó detalles sobre su charla con Gallardo: “Como dije antes, la verdad es que soy un agradecido por esa charla. Esas palabras me hicieron muy bien porque siempre nos hemos tenido mucho respeto y cariño. Y desde que me llamó el club,para mí moralmente era importante enviarle un mensjae. A veces hay que entender los momentos, y que me digan palabras tan lindas y tan buenas, me hizo muy bien. Por eso le agradecí públicamente”.

Lo que sigue

Poco antes, el Chacho se había reunido con el presidente Stefano Di Carlo y su dirigencia para firmar el contrato que lo une con la entidad de Núñez hasta diciembre de 2027, y se había tomado las primeras fotografías oficiales como entrenador del primer equipo.

Tras el almuerzo, Coudet se trasladará otra vez a Ezeiza, donde por primera vez como DT pisará el River Camp. Allí dirigirá su primer entrenamiento, previsto para las 17. Antes del inicio de la práctica, se espera una charla de presentación entre el nuevo cuerpo técnico y el plantel profesional.

Coudet tendrá la difícil misión de suceder a Marcelo Gallardo como DT de River Jam Media - Getty Images South America

Una llegada entre selfies y sonrisas

Como corolario de una semana agitada, en donde su nombre comenzó a tomar fuerza apenas Marcelo Gallardo anunció que dejaba su cargo, Coudet llegó a la Argentina esta madrugada en el vuelo AR1133 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Madrid, y fue recibido por periodistas y algunos hinchas en Ezeiza.

Apenas pisó suelo argentino, Coudet habló brevemente con la prensa y se sacó selfies con unos pocos fanáticos que lo recibieron con entusiasmo en el aeropuerto.

“¡Los hice madrugar!”, disparó con su habitual simpatía. Y luego amplió: “Fue un viaje largo, contento con lo que se está dando y bueno, para agradecerle a la gente. Tengo que pasar por casa y voy para el Monumental”, expresó.

— SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2026

En ese breve encuentro matinal con unos pocos periodistas en Ezeiza, el entrenador reconoció: “Sinceramente, tiempo atrás no me esperaba este llamado, pero se dio todo muy rápido. Estoy contento y agradecido con River y con toda la gente”. Una frase que deja en claro que la negociación se aceleró en los últimos días.

El calendario le ofrecerá al nuevo DT millonario un margen importante para trabajar: la Asociación del Fútbol Argentino confirmó un paro que obligó a postergar la fecha 9 del Torneo Apertura, por lo que River tendrá varios días sin competencia oficial.

El debut de Coudet será el jueves 12 de marzo a las 21.30, cuando el equipo visite a Huracán por la fecha 10 del campeonato. Así comenzará formalmente el ciclo del Chacho en el banco del Millonario, con la expectativa renovada y la ilusión de encaminar el rumbo futbolístico del equipo.