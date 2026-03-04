Indian Wells, el “Quinto Grand Slam”, con el invicto de Alcaraz y ocho argentinos en el cuadro

Indian Wells es el primer certamen grande del circuito de tenis después del Abierto de Australia, ya jugado en la segunda quincena de enero. Es deslumbrante no sólo porque el evento que se desarrolla sobre los courts de superficie dura del Valle de Coachella, en la belleza natural del desierto californiano, es de categoría Masters 1000 (para los hombres) y WTA 1000 (para las mujeres), sino por el estatus que alcanzó, que lo llevó a ser bautizado como una suerte de quinto Grand Slam y a ser votado por los jugadores como el “Torneo del Año” a nivel 1000 en nueve ocasiones consecutivas.

Carlos Alcaraz ajustando el drive en Indian Wells, bajo la mirada de Samuel López, que quedó como coach principal tras la salida de Juan Carlos Ferrero CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Las raquetas más destacadas del tour se encuentran en Indian Wells (incluso las que llegaron más tarde por las dificultades para salir de Dubai, en medio del conflicto bélico, como Daniil Medvedev y Andrey Rublev), donde este miércoles comenzará el cuadro principal (en esa porción de EE.UU. hay cinco horas menos que en la Argentina; los partidos se transmitirán por ESPN y Disney+). “El Paraíso del Tenis”, como presume el torneo, repartirá el mismo premio económico en el cuadro masculino y en el femenino: US$ 9.415.725 en cada competencia (los campeones de singles ganarán US$ 1.151.380).

El español Carlos Alcaraz, número 1 del ranking e invicto en la temporada (12-0; fue campeón en Australia y Doha), reúne la mayor atención, al menos en la etapa previa. Como primer preclasificado y campeón de Indian Wells en 2023 y 2024, saldrá adelantado y debutará en los próximos días ante el ganador del partido entre el búlgaro Grigor Dimitrov (entrenado por David Nalbandian) y el francés Terence Atmane.

Jannik Sinner buscará ganar el título en Indian Wells, el único Masters 1000 sobre superficie dura que no logró FREDERIC J. BROWN - AFP

“Estoy muy orgulloso de mi inicio de año. Ojalá la racha continúe, o al menos lo intentaré, pero estoy contento de verme jugando un gran tenis”, apuntó Alcaraz, que al menos hasta ahora superó las dudas que se habían planteado tras la sorpresiva ruptura de la sociedad con Juan Carlos Ferrero, el entrenador que lo terminó de formar y lo potenció en la elite. El murciano comparte la mitad alta del cuadro con Novak Djokovic (38 años, actual N° 3). La leyenda serbia, precisamente, ganó 41 partidos seguidos en 2011, un registro que hoy le parece inalcanzable a Alcaraz. “Sé que Novak tiene el récord con 41. No te das cuenta de lo difícil que es hasta que lo persigues”, reconoció el líder del ranking, que desde hace un puñado de años entabló una batalla, casi mano a mano, con Jannik Sinner, actual número 2 del mundo.

El italiano todavía no fue campeón en la temporada: perdió en las semifinales de Australia (ante Djokovic, en un partido memorable, en cinco sets) y en los cuartos de final de Doha contra Jakub Mensik. En Indian Wells, el certamen que suele tener a Bill Gates entre el público, Sinner buscará el único trofeo de Masters 1000 sobre superficie dura que falta en su vitrina: ganó Miami, Canadá, Cincinnati, Shanghái y París. Debutará directamente en la segunda ronda ante el australiano James Duckworth o el checo Dalibor Svrcina (superó la qualy) y, con Alcaraz, sólo podría medirse en una hipotética final.

El británico Jack Draper, actual 14° del mundo, es el campeón defensor. Estuvo sin competir desde agosto pasado hasta febrero pasado por una lesión en el brazo izquierdo. El año pasado ganó Indian Wells venciendo a Holger Rune en la final (y a Alcaraz en las semifinales). Aquí, este año, debutará en la segunda ronda.

El chileno Marcelo Ríos, en 1998, y el argentino Juan Martín del Potro, en 2008, fueron los únicos sudamericanos campeones en singles de Indian Wells. El torneo, históricamente, fue muy desafiante para los jugadores de la región. Justo cuando se habla de un posible cambio de superficie en la gira sudamericana a partir de 2028, ninguno de los latinoamericanos que jugaron la clasificación de Indian Wells este año pudieron superarla: los argentinos Thiago Tirante, Román Burruchaga y Federico Gómez; los chilenos Tomás Barrios Vera y Nicolás Jarry; y el colombiano Nicolás Mejía.

Bill Gates, uno de los espectadores habituales de Indian Wells: anoche estuvo en el estadio observando un evento en el que participaron distintos jugadores CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Por lo pronto, el cuadro principal masculino tendrá siete argentinos. Francisco Cerúndolo, 20° y campeón del ATP de Buenos Aires, en Indian Wells será el 19° preclasificado y debutará en la segunda rueda frente a un francés: Valentin Royer o Benjamin Bonzi. Hoy, desde las 16 de nuestro país, jugarán dos argentinos: Camilo Ugo Carabelli vs. el estadounidense Martin Damm y Mariano Navone ante el también estadounidense Marcos Girón. A partir de este jueves se presentarán Sebastián Báez vs. Chun-hsin Tseng (Taipei), Juan Manuel Cerúndolo vs. el neerlandés Botic Van de Zandschulp y Francisco Comesaña vs. el local Sebastian Korda. Tomás Etcheverry, 29° favorito y flamante campeón del Río Open, debutará en la segunda ronda contra el vencedor de Stefanos Tsitsipas (actual 43°) y Denis Shapovalov (39°).

El porteño Francisco Cerúndolo, en Indian Wells: es el mejor sudamericano del cuadro (y del ranking) CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La marplatense Solana Sierra (65°), única argentina en el cuadro principal del WTA 1000 californiano, se presentará contra la local Peyton Stearns (48°). María Lourdes Carlé no logró superar la clasificación.

Mirra Andreeva, campeona defensora en Indian Wells, chocando las manos con el kazajo Alexander Bublik durante un evento de promoción antes del arranque del torneo CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La tenista a destronar en Indian Wells será la prodigio rusa Mirra Andreeva, pupila de la española Conchita Martínez. Octava del ranking mundial, la jugadora de 18 años arrancó el año triunfando en Adelaida (WTA 500) pero en Australia cayó en los octavos de final. La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, tiene en Indian Wells una de sus asignaturas pendientes tras caer en la final pasada ante Andreeva y en la de 2023 contra la kazaja Elena Rybakina. Mientras que la polaca Iga Swiatek, ganadora en Indian Wells en 2022 y 2024, tendrá una nueva oportunidad de ascender a lo más alto del ranking si gana su tercer título.