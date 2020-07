Llamas de Acero, su entrenadora, el peón y Palermo vacío, en la última jornada que se desarrolló allí, el 13 de marzo, sin público Crédito: @HipodromoArgPal

Tras la buena experiencia en Río Cuarto, donde el domingo pasado volvieron a hacerse carreras en la Argentina luego de 103 días, el turf nacional multiplica sus pedidos para replicar ese sistema de competencia, con protocolos y sin espectadores, en otros hipódromos. Eso sí, no todas las instituciones con potestad sobre la hípica tienen en claro el significado de la industria a la luz de las últimas novedades: Lotba, la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, lleva dos semanas sin responder el pedido de algunas asociaciones por Palermo, mientras que la Caja Popular pondrá algo más de un millón de pesos en la jornada de reapertura de Tucumán, previsto para el 23 de este mes. Un mismo país, dos mundos opuestos.

La Comisión de Carreras de Palermo presentó los requisitos para la reapertura, luego de que la pandemia del coronavirus obligara a suspender los cotejos el 16 de abril, cuando los caballos estaban en la puerta. Aquella tarde, la orden de la Lotería fue tajante: "No se corre ni sin público". A tres meses y medio de aquella comunicación, no hay eco todavía entre las partes. Pero lo que más alarma es que el 17 de junio pasado, siete entidades de la actividad presentaron una nota de cinco páginas al titular de Lotba, Martín García Santillán, y no hubo más que un acuse de recibo por ese expediente (2020-15490621) que debió ser enviado por e-mail, ante la vigencia de la cuarentena.

En la presentación, se brinda un detalle del denominado "plan de acción" para lo que sería el reinicio desde agosto. Se reclama por la posibilidad de poner en práctica nuevas plataformas de apuestas online (ya generadas, pero desactualizadas al no ser puestas nunca en funcionamiento), con continuidad en el tiempo más allá las limitaciones actuales, y se detalla las pérdidas del sector por medio de las recaudaciones (considerada en unos 500 millones de pesos) y, por ende, del ingreso del 4% sobre ello que no recibió la Ciudad en concepto de impuestos. Además, se subraya la partida de unos 200 caballos de su villa hípica, con la consiguiente pérdida de la fuente laboral, ya que por cada ejemplar se asocia un promedio de seis trabajadores, incluso llevando a la precarización de algunos de ellos, por lo que ya hubo públicos reclamos.

El turf quedó en medio de las distancias ideológicas y conceptuales entre Hapsa, la empresa que gerencia Palermo, y el Pro, que gobierna en la Capital. La propuesta, firmada por la Asociación y el Círculo de Propietarios, Cooperativa, Criadores, Vareadores, la Fundación Equina y la Gremial de Profesionales, se enfoca en la autorización para correr, en principio sin público, y para ello explica la necesidad de una modernización y señala ejemplos cercanos en la región, con la continuidad en Brasil y los regresos parciales en Uruguay y Chile, entre otros casos.

Las carreras en Palermo están suspendidas desde el 16 de marzo Crédito: @HipodromoPalArg

Se habla de "condiciones necesarias e indispensables para la sustentabilidad de la actividad frente a un nuevo contexto", dado que las carreras de Palermo se oxigenan de las ganancias de las salas de slots en los subsuelos de ese predio y están cerradas por la pandemia. E incluye una parte educativa, poniendo en contexto de lo que representa en el mundo la posibilidad de acceder a través del teléfono o la computadora, con juego directo al totalizador, abarcando el commingle, el sistema que permite hacerlo desde el exterior. "Las propuestas son cuidando el aspecto sanitario para la comunidad", sostiene, y detalla lo "fundamental" que es la competencia para "la gran cantidad de familias que dependen del reinicio". De los "runners de cuatro patas" viven directamente unas 600.000 familias, según el último estudio. En el mundo, la actividad se mantuvo casi con normalidad en las pistas, con un sistema de distancia social y elementos de salud para los únicos que tienen permitido el ingreso: profesionales, empleados vitales y prensa.

Al momento de presentarse el pedido, Río Cuarto no había sido habilitado y ahora también es un ejemplo cercano a tomar, junto con Tucumán, cuyo Comité de Operaciones de Emergencias (COE) también dio la aprobación para el reinicio en ese escenario, el 23 de este mes. Incluso, con una idea dando vueltas de utilizar parte de las instalaciones como un autocine, para que, sin bajar de los autos y por una pantalla gigante, se puedan seguir las carreras y otros espectáculos. Por lo pronto, en concreto, el Jardín de la República ya sí tiene la autorización para competir con caballos y profesionales radicados únicamente en su villa hípica y ya emitió el llamado para ocho cotejos, incluyendo el Clásico 105 Aniversario de la Caja Popular de Ahorro, sobre 1800 metros y con 400.000 pesos al vencedor.

A la espera de una respuesta, y porque los caballos necesitan una preparación anticipada, Palermo ya difundió los llamados para anotaciones de agosto y de septiembre, que involucran la disputa de las Carreras de las Estrellas, las Pollas de Potrancas y de Potrillos y otros grandes premios del Campeonato Oro Verde. Y desde San Isidro, Azul, Tandil y Dolores, bajo el ala de la Lotería de la Provincia, también se mueven intensamente para poder correr con los purasangres que tienen en su área, y necesitados de una plataforma (ya avanzada) que les ayude a compensar parte de los ingresos que no vienen recibiendo por el incumplimiento de la Ley 13.256, el Fondo de Reparación que entró en vigencia desde 2004, tras la propagación en ese territorio de las salas de bingos, de cuyas ganancias se toma el impuesto que va en su mayoría a premios hípicos.