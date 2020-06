Me gusta Me gusta

La estrella de las Artes Marciales Mixtas (MMA) Conor McGregor, de 31 años, anunció su retiro este domingo en su cuenta de Twitter, tras haber ya puesto término a su carrera deportiva en 2016 y 2019.

"Hola chicos, he decidido retirarme de la lucha. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué aventura!", escribió McGregor, acompañando su mensaje con una foto junto a su madre.

Así, es la tercera vez que la figura irlandesa de la UFC (Ultimate Fighting Championship), principal organizador de combates de las MMA, anuncia el fin de su carrera deportiva.

El deporte me aburre un poco. No estoy motivado; No sé si es debido a la ausencia de público. No sé por qué. Pero no encuentro estímulos

Conor McGregor