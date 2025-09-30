Las crudas imágenes tras la batalla campal durante una pelea de exhibición en Brasil

Lo que se suponía debía ser una pelea de exhibición en San Pablo terminó en un escándalo, con boxeadores lesionados de gravedad, una batalla campal y acusaciones desde los dos rincones. El combate entre Wanderlei Silva y Acelino Popó Freitas, resultó un papelón, porque después de que los jueces determinasen que Silva fuera descalificado en el cuarto round después de la acumulación de faltas, entre ellas cabezazos, provocó una pelea generalizada con los equipos de ambos atletas sobre el cuadrilátero.

La locura fue total. El descontrol y los golpes que volaron desde los dos lados resultaron escalofriantes. Rafael Freitas, hijo del ex campeón mundial de boxeo, le dio un golpe a Silva que lo dejó inconsciente sobre la lona. Semejante impacto provocó que el ex UFC tuviese que ser trasladado a un hospital, donde se confirmó una fractura nasal y cortes en el rostro que requirieron suturas.

Semejante brutalidad de ambos equipos despertó todo tipo de críticas, más allá de que cada una de las partes asegura que la otra es responsables del escándalo. Por ejemplo, Fabricio Werdum, excampeón de UFC e integrante del rincón de Silva, fue directo: “Las imágenes no mienten, fue un acto de maldad”.

Mayhem breaks out in the ring once Wanderlei Silva is disqualified and Popo Freitas declared the winner.

Scary scene as Silva is unconscious and dragged to his corner to receive medical attention

pic.twitter.com/OCw04rKTH9 — TimBoxeo (@TimBoxeo) September 28, 2025

Mientras que Wanderlei Silva se expresó en sus redes sociales y con un video en el que responsabilizó al equipo rival: “El equipo de Popó invadió el ring después del resultado. Se abalanzaron sobre nosotros, nos hicieron una seña obscena y nos insultaron, como lo habían hecho toda la semana. Nunca ataqué a nadie; estaba allí separándolos, y de repente, me dieron un golpe en la nuca, luego otro en el ojo, y fui atacado cobardemente. Como pueden ver, mi ojo todavía sangra. Pienso que fue un acto muy triste”.

Y agregó: “Sufro un fuerte dolor de cabeza y una lesión ocular que me impide abrirlo tras el evento”. El expeleador viajó a Curitiba para exámenes médicos que le permitan descartar daños cerebrales severos y recibir atención oftalmológica especializada.

Mientras que los cercanos a Popó Freitas aseguran que todo fue muy diferente. En una charla de Rafael Freitas con O’Globo, comentó: “Me di cuenta de que había comenzado una pelea, iniciada por el equipo de Wanderlei, su hijo, su entrenador Andre Dida y Werdum. Cuando los vi a todos asaltar a mi padre y a mis hermanos, me dispuse en defensa legítima. En el calor del momento, solo pensé en defender a mi familia”.

Freitas también resultó herido en la pelea y debió someterse a una cirugía por una fractura diafisaria del primer metacarpiano en la mano derecha. Su oficina de prensa le confirmó al medio brasileño el procedimiento que le realizaron y aseguraron también que no hay lesiones en el cráneo, aunque permanece bajo monitoreo médico.

Freitas obtuvo la victoria por decisión oficial, pero la atención se centró en la violencia desatada por fuera de las reglas del boxeo y el MMA. Hasta el momento, ni el Consejo Nacional de Boxeo de Brasil (CNB) ni la promotora Spaten Fight Night anunciaron sanciones para los involucrados.