El brutal nocaut del argentino Kevin Vallejos sobre Giga Chikadze, una leyenda de UFC

Esperó mucho tiempo para tener una noche como la que vivió en Nevada, en los Estados Unidos. Sabía que necesitaba generar un impacto concreto y lo logró: el argentino Kevin Vallejos se convirtió en protagonista de UFC Vegas 112 al lograr un nocaut brutal sobre Giga Chikadze, en la pelea coestelar del octágono de UFC Apex. Es que con esta victoria rompió la racha de nocauts consecutivos su rival e ingresó por primera vez entre los primeros 15 del mundo en la categoría pluma.

No se trató de un combate sencillo para Vallejos, ya que enfrente tuvo a uno de los peleadores más experimentados del circuito. Sin embargo, en el segundo round, encontró un golpe certero sobre el georgiano, que no pudo soportar un golpe de puño giratorio que dio de pleno sobre el rostro de Chikadze. El marplatense aprovechó que su rival perdió el equilibrio y se lanzó sobre el georgiano conectando codazos mientras su oponente se encontraba aturdido sobre la lona.

Kevin Vallejos with the SPINNING BACKFIST pic.twitter.com/NjlsCxLiTO — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) December 14, 2025

Ese brutal KO de Vallejos frenó una racha de Chikadze de siete triunfos por nocaut y que consolidó el récord del argentino con tres victorias en la organización. “Giga Chikadze es una leyenda, realmente es un peleador muy bueno con una racha de 7 victorias. La verdad es que es una leyenda y un guerrero de la vida”, dijo el pelador argentino ante el público en el octágono.

Esta definición le permitió a Vallejos quedaron en el centro de las miradas de los principales organizadores de la velada, que consideró que su desempeño se trató de la “Actuación de la Noche”. Eso le permitió al argentino quedarse con uno de los bonos más buscados por los luchadores: 50.000 dólares por su impactante nocaut ante el georgiano.

Vallejos tiene 24 años, que cuenta con muchas presentaciones en las artes marciales mixtas, apenas tiene tres en UFC. En las 17 presentaciones previas en el mundo MMA, el argentino acumuló 16 victorias y 1 derrota. Desde que inició en una jaula formalmente en el 2018, Vallejos pasó por distintos organismos de Artes Marciales Mixtas (MMA) pero el gran salto lo dio durante todo su camino profesional en el Samurai Fight House.

Entre fines de 2023 e inicios del 2024 se impuso ante el estadounidense Cam Teague con una actuación implacable y se ganó el contrato con la UFC. A partir de ahí, Vallejos tuvo un gran debut al vencer a Seungwoo Choi por nocaut en el primer round y luego se impuso por decisión unánime ante el estadounidense Danny Silva.

“Hay muchísimos peleadores que llevan muchísimo más tiempo y ni siquiera tienen la oportunidad de acercarse a un top. Que yo haya hecho dos peleas y ya esté peleando con ellos es una locura. Estoy agradecido. Ya tengo hasta mi segundo contrato. Más que agradecido”, dijo Vallejos.

Tras la pelea, el Chino dejó en claro su próximo objetivo. Quiere volver al octágono en Miami, en el evento programado para abril, una cartelera de alto impacto que suele reunir a una multitud latina y captar la atención global.

“Nada de esto se hace solo. En esta foto están los que me acompañan en el rincón, pero la verdad es que el equipo es mucho más grande. Gracias a mi familia, a mis entrenadores, a mis compañeros de entrenamiento, a los que confían en mí desde el primer día y a los que empujan desde lejos con un mensaje, una palabra o una buena energía. Cada apoyo cuenta. Cada uno es parte de este camino. Seguimos juntos”, escribió Vallejos en un posteo en su cuenta de Instagram.