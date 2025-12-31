En Serbia se desató una batalla campal sobre el cuadrilátero después de una pelea de kickboxing

Las redes sociales se revolucionaron cuando se viralizó el final de un combate de kickboxing que se desarrolló en la ciudad de Novi Pazar, en Serbia, que terminó en una batalla dentro del cuadrilátero, después de que el luchador griego Giannis Tsoukalas lograra la victoria por nocaut sobre el local Vahid Kicara, en la final por el título mundial profesional de la WKU.

Lo más increíble de lo sucedido es que, tras la finalización del combate, comenzaron a subir al ring personas que acompañaban a Kicara y atacaron directamente al peleador griego, de acuerdo con reportes de medios locales y testimonios recogidos por Fightsports.gr y el portal serbio Sportinjo.

Σκηνές χάους σημειώθηκαν σε αγώνα kickboxing στη Σερβία, όταν άτομα που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση εισέβαλαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Έλληνα αθλητή, Γιάννη Τσουκαλά, που αντιμετώπισε την Κυριακή (28/12) τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα, στην πόλη Νόβι Πάζαρ.



Pavlos Kochliaridis, entrenador y uno de los integrantes del equipo de Tsoukalas, explicó que la locura se desató apenas finalizó el combate. “Tras la impresionante victoria de Giannis Tsoukalas por nocaut, en cuya esquina estábamos su entrenador, Nikos Gikas, y yo, entramos al ring para celebrar nuestra victoria. Sin molestar a nadie, con gran modestia, junto con Tsoukalas y el atleta de kickboxing del PAOK, Zisi Pangouras”.

Y agregó: “Giannis Tsoukalas, como se ve en el vídeo, hizo una reverencia y se arrodilló para mostrar respeto a los matones de su oponente y al propio oponente para evitar cualquier incidente, ya que el ambiente ya era tenso”.

Según informan los medios locales, el ataque lo comenzó el hermano de Vahid Kicara, que atacó con un golpe a Tsoukalas cuando se encontraba arrodillado. “De repente, mientras Giannis estaba en el suelo, el hermano del oponente le propinó un puñetazo, provocando la caída completa del atleta griego. Después, en cuestión de segundos, más de 100 personas se reunieron en el ring y nos atacaron sin piedad, mientras estábamos en el suelo intentando protegernos las costillas y la cabeza”, relató Kochliaridis.

En medio de la confusión, el equipo griego recibió golpes, patadas y hasta les lanzaron sillas. “Nos patearon y nos golpearon por detrás y por los lados, nos pisotearon y nos lanzaron sillas. Durante dos minutos seguidos, fuimos golpeados sin que interviniera la policía, que finalmente llegó después de dos minutos cuando... Podría haber pasado algo mucho peor. Recibimos golpes en la cabeza y las costillas”.

El entrenador, en declaraciones publicadas por Fightsports.gr, ofreció detalles escalofriantes de lo que sucedió en el cuadrilátero: “¡Nos enteramos por una fuente fiable de que uno de los vándalos fue visto con un cuchillo! Una experiencia trágica. Nos salvamos milagrosamente y evitamos lo peor. Nos atacaron 100 personas y éramos cuatro”.

La prensa serbia confirmó que la pelea se extendió afuera del ring y que la policía local tuvo dificultades para controlar la situación debido al reducido número de agentes destinados a la seguridad de la velada. Según el medio Sportinjo, al menos 50 personas participaron de la pelea.

Según el medio serbio, el griego Giannis Tsoukalas y su equipo abandonaron de inmediato Novi Pazar por razones de seguridad y fueron trasladados a un hospital en Belgrado para ser sometidos a exámenes médicos preventivos.