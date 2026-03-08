LA NACION

Se confirmó el UFC Casa Blanca para celebrar el 250° aniversario de la independencia de los Estados Unidos y el cumpleaños de Donald Trump

Lo anunció el CEO de la empresa, Dana White, en la velada de UFC 326

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
El presidente Donald Trump celebrará su cumpleaños 80 con un evento de UFC en la Casa Blanca. (Photo by Chris Unger/Zuffa LLC)
El presidente Donald Trump celebrará su cumpleaños 80 con un evento de UFC en la Casa Blanca. (Photo by Chris Unger/Zuffa LLC)Chris Unger - Zuffa LLC

La expectativa era enorme, Si bien en las últimas semanas parecía tomar cada vez más fuerza de que la cita más importante de la historia de UFC estaba casi concretada. Finalmente, todo se confirmó tras el segundo combate de la cartelera estelar del UFC 326.; Dana White, el dueño de la organización, reveló la cartelera del velada que se realizará en la Casa Blanca y aseguró que será encabezada por el combate entre Ilia Topuria con su defensa del título del peso ligero ante Justin Gaethje.

Según explicaron los medios estadounidenses, el CEO de la mayor empresa de MMA del mundo se reunió con el presidente Donald Trump para celebrar un evento enmarcado en los actos de conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos y además eligieron el 14 de junio, por eso el día que el mandatario cumple 80 años. Además, aseguran que el presidente quería que todas las peleas tuviesen cinturón en juego y que participaran los mayores nombres, como Conor McGregor o Jon Jones.

El georgiano español Ilia Topuria será el rey. La pelea estuvo en duda hasta último momento, ya que había muchos factores sociales y políticos que podían jugar en su contra. Es que UFC Casa Blanca será el mayor evento patriótico, y tener a un peleador con bandera española noqueando a su luchador local podría no ser el escenario ideal para este evento. Sin embargo, se entendió que la mayor estrella que tiene la organización debía estar en la velada.

La cartelera contará además con otro combate de alto perfil: Alex Pereira se medirá a Ciryl Gane (13-2) en busca de la corona interina del peso pesado. Si Pereira consigue la victoria y se valida el cinturón interino, logrará un hecho sin precedentes, ya que se convertiría en el primer luchador que ostenta títulos en tres categorías diferentes dentro de UFC.

El evento de UFC Casa Blanca será singular por diversos motivos. La organización invirtió más de 60 millones de dólares para montar un octágono en los jardines de la Casa Blanca, un escenario inédito en la historia de la disciplina. Se espera la presencia de unos 5.000 espectadores y sólo seis combates compondrán la cartelera. El evento ha sido bautizado oficialmente como Freedom Fights 250 - The White House.

La logística es un rompecabezas de seguridad nacional. Debajo de la superficie donde se montará el octágono, existe una red de túneles y búnkeres que hacen que el acceso al evento sea limitado para 5000 personas, entre ellos 1,000 miembros de las fuerzas armadas. Frente a este escenario es que Trump determinó una transformación urbana sin precedentes: habilitar Elipse y el National Mall para recibir a 100.000 personas en una fiesta de visualización masiva.

“Esto va a ser algo que no se ha visto nunca y probablemente no se vuelva a ver”, dijo Dana White y contó que uno de los detalles más llamativos será la puesta en escena: los luchadores caminarán desde el Despacho Oval hasta el octágono, un recorrido completamente inédito en la historia de la organización.

Además, White aclaró en múltiples entrevistas, incluyendo con Sports Business Journal, que el dinero de los contribuyentes estadounidenses no se utilizará para cubrir los costos del evento y que UFC se hará cargo de la totalidad de la factura. Incluso, contó que tan sólo reemplazar el césped del Jardín Sur después del evento costará entre 700.000 y 1 millón de dólares.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Masters 1000 de Indian Wells 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro
    1

    Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

  2. Cerúndolo sufrió más de la cuenta, pero avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells
    2

    Francisco Cerúndolo venció al francés Benjamin Bonzi y se clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells

  3. Escocia le ganó a Francia, lo alcanzó en la punta y se mantiene la incertidumbre a falta de una fecha
    3

    Escocia venció a Francia en el Seis Naciones y estiró la incertidumbre a una fecha del final

  4. Messi marcó un gol para Inter Miami vs. DC United, ante un público récord, y también convirtió De Paul
    4

    Lionel Messi y Rodrigo De Paul le dieron el triunfo a Inter Miami en un estadio con público récord