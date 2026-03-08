Se confirmó el UFC Casa Blanca para celebrar el 250° aniversario de la independencia de los Estados Unidos y el cumpleaños de Donald Trump
Lo anunció el CEO de la empresa, Dana White, en la velada de UFC 326
La expectativa era enorme, Si bien en las últimas semanas parecía tomar cada vez más fuerza de que la cita más importante de la historia de UFC estaba casi concretada. Finalmente, todo se confirmó tras el segundo combate de la cartelera estelar del UFC 326.; Dana White, el dueño de la organización, reveló la cartelera del velada que se realizará en la Casa Blanca y aseguró que será encabezada por el combate entre Ilia Topuria con su defensa del título del peso ligero ante Justin Gaethje.
Según explicaron los medios estadounidenses, el CEO de la mayor empresa de MMA del mundo se reunió con el presidente Donald Trump para celebrar un evento enmarcado en los actos de conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos y además eligieron el 14 de junio, por eso el día que el mandatario cumple 80 años. Además, aseguran que el presidente quería que todas las peleas tuviesen cinturón en juego y que participaran los mayores nombres, como Conor McGregor o Jon Jones.
⚠️UFC EN LA CASA BLANCA⚠️
Esta es la cartelera completa. Guarda la fecha. Esta es la opinión de nuestros analistas sobre la cartelera estelar completa 🚨#UFCWhiteHouse | Dom 14 de junio
El georgiano español Ilia Topuria será el rey. La pelea estuvo en duda hasta último momento, ya que había muchos factores sociales y políticos que podían jugar en su contra. Es que UFC Casa Blanca será el mayor evento patriótico, y tener a un peleador con bandera española noqueando a su luchador local podría no ser el escenario ideal para este evento. Sin embargo, se entendió que la mayor estrella que tiene la organización debía estar en la velada.
La cartelera contará además con otro combate de alto perfil: Alex Pereira se medirá a Ciryl Gane (13-2) en busca de la corona interina del peso pesado. Si Pereira consigue la victoria y se valida el cinturón interino, logrará un hecho sin precedentes, ya que se convertiría en el primer luchador que ostenta títulos en tres categorías diferentes dentro de UFC.
El evento de UFC Casa Blanca será singular por diversos motivos. La organización invirtió más de 60 millones de dólares para montar un octágono en los jardines de la Casa Blanca, un escenario inédito en la historia de la disciplina. Se espera la presencia de unos 5.000 espectadores y sólo seis combates compondrán la cartelera. El evento ha sido bautizado oficialmente como Freedom Fights 250 - The White House.
THE OFFICIAL BOUT LIST FOR #UFCWhiteHouse
[ LIVE Sunday June 14 ]
La logística es un rompecabezas de seguridad nacional. Debajo de la superficie donde se montará el octágono, existe una red de túneles y búnkeres que hacen que el acceso al evento sea limitado para 5000 personas, entre ellos 1,000 miembros de las fuerzas armadas. Frente a este escenario es que Trump determinó una transformación urbana sin precedentes: habilitar Elipse y el National Mall para recibir a 100.000 personas en una fiesta de visualización masiva.
“Esto va a ser algo que no se ha visto nunca y probablemente no se vuelva a ver”, dijo Dana White y contó que uno de los detalles más llamativos será la puesta en escena: los luchadores caminarán desde el Despacho Oval hasta el octágono, un recorrido completamente inédito en la historia de la organización.
The Boss @DanaWhite discusses #UFCWhiteHouse 👀
[ LIVE JUNE 14 ]
Además, White aclaró en múltiples entrevistas, incluyendo con Sports Business Journal, que el dinero de los contribuyentes estadounidenses no se utilizará para cubrir los costos del evento y que UFC se hará cargo de la totalidad de la factura. Incluso, contó que tan sólo reemplazar el césped del Jardín Sur después del evento costará entre 700.000 y 1 millón de dólares.
