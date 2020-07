Marc Márquez viene de obtener los últimos cuatro campeonatos de MotoGP; este año cuenta con un incentivo extra: la compañía de su hermano menor Aleix (73) en la escuadra oficial Honda. Fuente: AFP

17 de julio de 2020

Deporte de velocidad, varios meses de diferimiento por el coronavirus, regreso en julio con dos carreras en un mismo autódromo europeo en fines de semana consecutivos y con un favorito que en esta temporada atípica procura su séptimo título de campeón mundial de la máxima categoría. ¿Fórmula 1? No en este caso, pero de algún modo sí: es MotoGP, la división reina del motociclismo, que tiene en Marc Márquez a su campeón que va por más gloria y más historia.

En Jerez de la Frontera, Andalucía, se desarrolla el Gran Premio de España, que termina siendo la apertura del certamen de MotoGP pero no la de los torneos de sus hermanas menores, Moto2 y Moto3, que si lograron empezar en el Gran Premio de Qatar, a principios de marzo. Allí también iba a presentarse la categoría principal, pero la pandemia anticipó la suspensión de la actividad.

Márquez viene construyendo un monopolio de cuatro años en MotoGP y ganó seis de los últimos siete certámenes. En caso de repetir en esta temporada, igualará con siete conquistas en la máxima categoría al piloto más emblemático del motociclismo, Valentino Rossi, con una diferencia: el español de 27 años tendría los siete lauros en MotoGP, mientras que el italiano de 41 suma seis en ésta y uno en 500 centímetros cúbicos, antecesora de la actual, que la sustituyó en 2002.

El catalán, además, cosechó el título de Moto3 en 2010 y el de Moto2 en 2012. Este año cuenta con un incentivo: comparte el equipo oficial Honda, en el que permanece, con su hermano menor Aleix, campeón de Moto2 el año pasado. Aunque, a disgusto, ya sabe que Aleix no estará con él en 2021 ni en 2022, porque pasará a un equipo satélite, reemplazado por otro español, Pol Espagaró.

El dominio de Marc Márquez en MotoGP es muy semejante al de Hamilton en la Fórmula 1, por la cantidad de cetros que obtuvieron y por la correlación: el automovilista inglés cosechó los de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019, y el motociclista español, los de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019. Ambos tuvieron un enemigo de la misma sangre que impidió que las series fueran mayores: Nico Rosberg, compañero de escudería en Mercedes, cortó la seguidilla de Hamilton en 2016, y Jorge Lorenzo, un compatriota, interrumpió la racha de Márquez en 2015.

Por primera vez desde su presentación absoluta en MotoGP (2008), el tricampeón Lorenzo no participará en el certamen. Un español laureado que, estando vigente, sale de la categoría máxima. Lo mismo que Fernando Alonso en 2019 en la Fórmula 1. Como agregando una analogía, por si fueran pocas.

Tras cuatro meses de parálisis por la pandemia, se reincia el Mundial de motociclismo de velocidad, con el español Marc Márquez (centro) nuevamente como favorito y con las correspondientes medidas sanitarias. Fuente: AFP

Por lo pronto, el Michael Schumacher de las dos ruedas, Rossi, sigue girando. A los 41 continúa en una escuadra competitiva, Yamaha, pero se parece más al de la etapa de Mercedes del alemán en F. 1 que al de los esplendorosos años en Ferrari. El Doctor no gana una carrera desde 2017 y además tiene perdido su lugar en el conjunto japonés para 2021, porque ya hay un relevo: el francés Fabio Quartararo, revelación de 2019. Ya con pocas butacas libres para el año que viene (siete de las 22), al número 46 le quedan dos opciones: competir en un equipo más modesto, no oficial de una marca, y... retirarse. Pero le gusta demasiado esto de andar a mil en una motocicleta como para querer jubilarse tan ¿joven? "Tengo ganas de seguir corriendo y es casi seguro que lo haré con Yamaha-Petronas en 2021. Hablé con los chicos del equipo Petronas. No es verdad que ya haya firmado, e incluso está lejos. Por el momento hablamos, pero puedo decir en un 99% que aún estaré en las pistas la temporada próxima", advirtió Rossi, el piloto más querido por el público dondequiera que corre.

Con mucho calor sobre los 4428 metros del autódromo andaluz -recordado por la definición de la corona de F. 1 en 1997 entre Jacques Villeneuve, el campeón, y Schumacher- y, por supuesto, sin espectadores, hubo ensayos este viernes y Márquez fue el más rápido. El sábado es el día de la prueba de clasificación para una carrera que el domingo se largará a las 9 de la Argentina y será televisada por ESPN, que antes transmitirá las de Moto3 y Moto2 por las segundas fechas de sus torneos, tras aquella de Qatar.

Junto a MotoGP se presentan sus teloneras Moto2 y Moto3 y, en algunas fechas, MotoE, la categoría de máquinas eléctricas que desde 2019 tiene su propio torneo. Fuente: AFP

Una suspensión y la incertidumbre de la Argentina

Además de con las medidas sanitarias, el campeonato se inicia con una anomalía: Andrea Iannone, de Aprilia, está suspendido provisionalmente por un presunto dopaje que él niega, y mientras se investiga al italiano, actuará en su lugar el británico Bradley Smith, piloto de prácticas de la misma marca.

Mientras tanto, las rarezas incluyen también no tener determinadas algunas fechas del certamen aun comenzado ya el segundo semestre. Obra de la pandemia, por supuesto. Todavía están pendientes de definición tres carreras: las de la Argentina, Tailandia y Malasia. Muchas otras fueron canceladas; unas cuantas, ratificadas pero reubicadas en el almanaque, y algunas otras, inventadas como remiendos (las segundas fechas de un mismo escenario).

El estupendo autódromo santiagueño de Termas de Río Hondo, entonces, aguarda una resolución para saber si este año recibirá al circo de las motos, tras el impedimento de hacerlo en la época original, mediados de abril. En principio la intención de la organización era mover el Gran Premio de la Argentina a noviembre, pero eso fue dicho mucho antes de la reorganización posterior. A más tardar debe haber un pronunciamiento para el 31 de julio.

El calendario parcial confirmado

Al igual que la Fórmula 1, MotoGP tiene previstas dos competencias en un mismo sitio (Jerez de la Frontera) en semanas sucesivas (grandes premios de España y Andalucía), a la siguiente fecha se presentará en otro país europeo (Chequia) y en los dos subsiguientes visitará un mismo lugar (Spielberg; grandes premios de Austria y Estiria).

Así es el programa del año hasta el momento, incluidas las categorías menores Moto2 y Moto3:

8 de marzo: Qatar, en Losail (Moto2 y Moto3 únicamente). 19 de julio: España, en Jerez de la Frontera (con MotoE, certamen de motos eléctricas). 26 de julio: Andalucía, en Jerez de la Frontera, España (con MotoE). 9 de agosto: Chequia, en Brno. 16 de agosto: Austria, en Spielberg. 23 de agosto: Estiria, en Spielberg, Austria. 13 de septiembre: San Marino, en Misano, Italia (con MotoE). 20 de septiembre: Emilia-Romaña, en Misano, Italia (con MotoE -dos carreras-). 27 de septiembre: Cataluña, en Montmeló, España. 11 de octubre: Francia, en Le Mans (con MotoE -2 carreras-). 18 de octubre: Aragón, en Alcañiz, España. 25 de octubre: Teruel, en Alcañiz, España. 8 de noviembre: Europa, en Valencia, España. 15 de noviembre: Comunidad Valenciana, en Valencia, España.

Cancelaciones

Gran Premio de Qatar en Losail (MotoGP únicamente)

en Losail (MotoGP únicamente) Gran Premio de Alemania (Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal)

(Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal) Gran Premio de Países Bajos (Assen)

(Assen) Gran Premio de Finlandia (Kausala)

(Kausala) Gran Premio de Gran Bretaña (Silverstone)

(Silverstone) Gran Premio de Japón (Motegi)

(Motegi) Gran Premio de Australia (Phillip Island)

(Phillip Island) Gran Premio de Estados Unidos (Circuito de las Américas, Austin)