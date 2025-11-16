Agenda de TV del domingo: los Pumas, Vélez - River, Boca, final Alcaraz - Sinner y Abierto de Palermo
Rugby, fútbol local e internacional, tenis, polo y motociclismo en la oferta deportiva de la jornada en televisión e internet
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 16 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 17 Instituto vs. Talleres. ESPN Premium
- 17 Vélez vs. River Plate. TNT Sports
- 20.15 Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors. TNT
- 20.15 Newell’s Old Boys vs. Racing. TNT Sports
- 20.15 Boca Juniors vs. Tigre. ESPN Premium
- 20.15 Central Córdoba vs. Banfield. ESPN 2
Eliminatorias europeas
- 11 Hungría vs. Irlanda. Disney+
- 14 Azerbaiyán vs. Francia. Disney+
- 14 Serbia vs. Letonia. Disney+
- 14 Ucrania vs. Islandia. Disney+
- 16.45 Israel vs. Moldavia. Disney+
- 16.45 Italia vs. Noruega. ESPN 2
RUGBY
Test match
- 12.10 Escocia vs. Argentina. ESPN y Disney+
TENIS
Billie Jean King Cup
- 11 Argentina vs. Suiza, los dos partidos de individuales y el de dobles. TyC Sports y TyC Sports 2
ATP Finals
- 14 Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, la final. ESPN 2
MOTOCICLISMO
MotoGP, Moto2 y Moto3
- 7 Gran Premio de la Comunidad Valenciana, las respectivas carreras. ESPN y Disney+
POLO
Argentino Abierto
- 14 La Hache Cría y Polo vs. La Dolfina II. Disney+
- 16.30 La Irenita-La Hache vs. La Ensenada. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 13 Real Madrid vs. Bilbao. Fox Sports
Liga Sudamericana
- 16.30 Defensor Sporting (Uruguay) vs. Corinthians (Brasil). DSports+
- 19.30 San José (Paraguay) vs. Regatas Corrientes. DSports+
