Agenda de TV del domingo: los Pumas, Vélez - River, Boca, final Alcaraz - Sinner y Abierto de Palermo

Rugby, fútbol local e internacional, tenis, polo y motociclismo en la oferta deportiva de la jornada en televisión e internet

Mateo Carreras será titular en los Pumas en el test match contra Escocia en Edimburgo.
Mateo Carreras será titular en los Pumas en el test match contra Escocia en Edimburgo.Walter y Juan Gasparini / Gaspafotos / Prensa UAR

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 16 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 17 Instituto vs. Talleres. ESPN Premium
  • 17 Vélez vs. River Plate. TNT Sports
  • 20.15 Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors. TNT
  • 20.15 Newell’s Old Boys vs. Racing. TNT Sports
  • 20.15 Boca Juniors vs. Tigre. ESPN Premium
  • 20.15 Central Córdoba vs. Banfield. ESPN 2
Agustín Bouzat entre Ignacio Fernández y Giuliano Galoppo; Vélez vs. River será crucial para el equipo millonario con miras a la clasificación para disputar la Copa Libertadores.
Agustín Bouzat entre Ignacio Fernández y Giuliano Galoppo; Vélez vs. River será crucial para el equipo millonario con miras a la clasificación para disputar la Copa Libertadores.Manuel Cortina - LA NACION

Eliminatorias europeas

  • 11 Hungría vs. Irlanda. Disney+
  • 14 Azerbaiyán vs. Francia. Disney+
  • 14 Serbia vs. Letonia. Disney+
  • 14 Ucrania vs. Islandia. Disney+
  • 16.45 Israel vs. Moldavia. Disney+
  • 16.45 Italia vs. Noruega. ESPN 2

RUGBY

Test match

  • 12.10 Escocia vs. Argentina. ESPN y Disney+

TENIS

Billie Jean King Cup

  • 11 Argentina vs. Suiza, los dos partidos de individuales y el de dobles. TyC Sports y TyC Sports 2

ATP Finals

  • 14 Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, la final. ESPN 2
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner volverán a definir un gran torneo, en este caso, el Masters, en Turín.
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner volverán a definir un gran torneo, en este caso, el Masters, en Turín.HENRY NICHOLLS - AFP

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

  • 7 Gran Premio de la Comunidad Valenciana, las respectivas carreras. ESPN y Disney+

POLO

Argentino Abierto

  • 14 La Hache Cría y Polo vs. La Dolfina II. Disney+
  • 16.30 La Irenita-La Hache vs. La Ensenada. Disney+
Guillermo Caset y La Ensenada tienen una chance de obtener su primer triunfo en este Abierto de Palermo, frente a un averiado La Irenita-La Hache.
Guillermo Caset y La Ensenada tienen una chance de obtener su primer triunfo en este Abierto de Palermo, frente a un averiado La Irenita-La Hache.Christian Grosso - LA NACION

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 13 Real Madrid vs. Bilbao. Fox Sports

Liga Sudamericana

  • 16.30 Defensor Sporting (Uruguay) vs. Corinthians (Brasil). DSports+
  • 19.30 San José (Paraguay) vs. Regatas Corrientes. DSports+
