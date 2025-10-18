Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto, Boca, River, Messi, ligas europeas, Tortugas y MotoGP
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 18 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 15.45 Independiente Rivadavia vs. Banfield. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 18 Boca Juniors vs. Belgrano. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 20.30 Talleres vs. River Plate. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Premier League
- 8.30 Nottingham Forest vs. Chelsea. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
- 11 Crystal Palace vs. Bournemouth. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
- 11 Brighton & Hove vs. Newcastle. Disney+
- 11 Burnley vs. Leeds United. Disney+
- 11 Manchester City vs. Everton. Disney+
- 11 Sunderland vs. Wolverhampton. Disney+
- 13.15 Fulham vs. Arsenal. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
Liga de España
- 11 Barcelona vs. Girona. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 16 Atlético de Madrid vs. Osasuna. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Mundial Sub 20
- 20 Francia vs. Colombia, por el tercer puesto. Dsports (610/1610 HD)
Major League Soccer
- 19 Nashville vs. Inter Miami. Apple TV
Serie A
- 10 Lecce vs. Sassuolo. Disney+
- 10 Pisa vs. Hellas Verona. Disney+
- 13 Torino vs. Napoli. Disney+
- 15.30 Roma vs. Inter. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
Bundesliga
- 10.30 Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
- 10.30 FC Köln vs. Augsburg. Disney+
- 10.30 Heidenheim 1846 vs. Werder Bremen. Disney+
- 10.30 Leipzig vs. Hamburger SV. Disney+
- 10.30 Wolfsburg vs. Stuttgart. Disney+
- 13.15 Bayern München vs. Borussia Dortmund. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 14 Carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+
- 18 Clasificación del Gran Premio de Estados Unidos. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+
POLO
Abierto de Tortugas
- 13 La Irenita-La Hache vs. Sol De Agosto. Disney+
- 16 La Natividad-La Dolfina vs. Los Machitos-El Refugio. Disney+
MOTOCICLISMO
MotoGP, Moto2 y Moto3
- 20.45 El Gran Premio de Australia. Las respectivas carreras. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
RUGBY
Top 14
- 9.30 Bayonne vs. Clermont. Disney+
- 11.30 Montpellier vs. Lyon. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
Premiership
- 11 Leicester Tigers vs. Bath. Disney+
- 13.30 Saracens vs. Sale Sharks. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
