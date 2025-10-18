LA NACION

Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto, Boca, River, Messi, ligas europeas, Tortugas y MotoGP

Fórmula 1, torneo Clausura, argentinos en Inter Miami, fútbol exterior, polo, motociclismo y rugby, la propuesta deportiva del día

Franco Colapinto afrontará la carrera sprint y la prueba de clasificación del Gran Premio de Estados Unidos.
Franco Colapinto afrontará la carrera sprint y la prueba de clasificación del Gran Premio de Estados Unidos.

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 18 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 15.45 Independiente Rivadavia vs. Banfield. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 18 Boca Juniors vs. Belgrano. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 20.30 Talleres vs. River Plate. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Leandro Paredes regresó de la selección argentina y está disponible para Boca Juniors vs. Belgrano, por el torneo Clausura.
Leandro Paredes regresó de la selección argentina y está disponible para Boca Juniors vs. Belgrano, por el torneo Clausura.Manuel Cortina - LA NACION

Premier League

  • 8.30 Nottingham Forest vs. Chelsea. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
  • 11 Crystal Palace vs. Bournemouth. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
  • 11 Brighton & Hove vs. Newcastle. Disney+
  • 11 Burnley vs. Leeds United. Disney+
  • 11 Manchester City vs. Everton. Disney+
  • 11 Sunderland vs. Wolverhampton. Disney+
  • 13.15 Fulham vs. Arsenal. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+

Liga de España

  • 11 Barcelona vs. Girona. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
  • 16 Atlético de Madrid vs. Osasuna. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)

Mundial Sub 20

  • 20 Francia vs. Colombia, por el tercer puesto. Dsports (610/1610 HD)

Major League Soccer

  • 19 Nashville vs. Inter Miami. Apple TV
Luego del 6-0 de Argentina a Puerto Rico, Lionel Messi vuelve a la MLS; Inter Miami visitará a Nashville.
Luego del 6-0 de Argentina a Puerto Rico, Lionel Messi vuelve a la MLS; Inter Miami visitará a Nashville.RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Serie A

  • 10 Lecce vs. Sassuolo. Disney+
  • 10 Pisa vs. Hellas Verona. Disney+
  • 13 Torino vs. Napoli. Disney+
  • 15.30 Roma vs. Inter. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+

Bundesliga

  • 10.30 Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
  • 10.30 FC Köln vs. Augsburg. Disney+
  • 10.30 Heidenheim 1846 vs. Werder Bremen. Disney+
  • 10.30 Leipzig vs. Hamburger SV. Disney+
  • 10.30 Wolfsburg vs. Stuttgart. Disney+
  • 13.15 Bayern München vs. Borussia Dortmund. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 14 Carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+
  • 18 Clasificación del Gran Premio de Estados Unidos. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+

POLO

Abierto de Tortugas

  • 13 La Irenita-La Hache vs. Sol De Agosto. Disney+
  • 16 La Natividad-La Dolfina vs. Los Machitos-El Refugio. Disney+
La Natividad-La Dolfina se enfrentará con Los Machitos-El Refugio y ambos definirán el primer finalista del Abierto de Tortugas.
La Natividad-La Dolfina se enfrentará con Los Machitos-El Refugio y ambos definirán el primer finalista del Abierto de Tortugas.Rodrigo Nespolo

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

  • 20.45 El Gran Premio de Australia. Las respectivas carreras. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+

RUGBY

Top 14

  • 9.30 Bayonne vs. Clermont. Disney+
  • 11.30 Montpellier vs. Lyon. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+

Premiership

  • 11 Leicester Tigers vs. Bath. Disney+
  • 13.30 Saracens vs. Sale Sharks. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
