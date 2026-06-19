Una de las figuras de Austria calentó la previa ante Argentina: “Soy más de Cristiano Ronaldo”

A horas de un duelo que definirá el rumbo del Grupo J en el Mundial 2026, la tensión diplomática y futbolística comenzó a palpitarse con declaraciones que captaron la atención de los hinchas. El protagonista fue el arquero de Austria, Alexander Schlager, quien en la conferencia de prensa previa al choque contra la selección argentina decidió no esquivar el debate histórico que divide al fútbol mundial.

Ante la consulta de los periodistas sobre cómo planea el equipo europeo neutralizar el impacto de Lionel Messi, tras su notable actuación y hat trick en el debut mundialista ante Argelia, el austríaco lanzó una frase que resonó en la sala de prensa de la FIFA: “En principio, soy más del tipo de Cristiano Ronaldo”. El comentario de Schlager, tras el triunfo de su equipo por 3 a 1 frente a Jordania, generó risas inmediatas entre los presentes.

"SOY MÁS DEL TIPO DE CRISTIANO RONALDO..."



👀 La palabra del arquero de Austria, Alexander Schlager, en la previa del duelo ante Argentina... ¿PICANTE?



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No obstante, Alexander Schlager buscó matizar rápidamente su postura para evitar interpretaciones de falta de profesionalismo. “Es un jugador con muchos años de experiencia y que ha ofrecido actuaciones tan buenas que sería poco respetuoso decir algo en contra”, aclaró, con lo que buscó un equilibrio entre su preferencia personal por el estilo de juego de CR7 y el reconocimiento innegable del nivel del capitán albiceleste. Luego, el arquero profundizó: “Tiene una presencia increíble, y se nota. También forma parte de un equipo que es lo que es. Estoy deseando que llegue el partido y lo intentaremos”.

Qué dijeron otros austríacos sobre el debate

El debate sobre la supremacía entre ambos ídolos parece atravesar de forma transversal a toda la delegación austríaca, lo que revela posiciones divididas que reflejan el alcance global de esta histórica rivalidad. Por un lado, Xaver Schlager intentó una postura neutral y describió a Ronaldo como “un trabajador incansable” y a Messi como alguien con “un talento dado por Dios”. Por otro lado, Konrad Laimer se inclinó abiertamente por el rosarino, basándose en su experiencia personal de enfrentarlo en la Champions League de 2021, donde sufrió dos goles del astro argentino.

Laimer hizo referencia al triunfo de PSG sobre Leipzig por 3 - 2, donde Messi hizo dos goles Christophe Ena - AP

Michael Gregoritsch fue quien adoptó la postura más enfática al dejar de lado sus antiguas simpatías por el portugués: “Desde la última Copa del Mundo, ya no es una pregunta para mí. Ahora estoy absolutamente convencido de que Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos”. En esta línea, Romano Schmid definió a la Pulga directamente como su ídolo, mientras que Philipp Lienhart apeló a su pasado en Real Madrid para justificar su inclinación por Cristiano Ronaldo, aunque reconoció que los números de ambos atletas son, en términos objetivos, inalcanzables para el resto de los mortales.

Finalmente, el entrenador Ralf Rangnick prefirió mantener la cautela estratégica y evitar la comparación directa, donde argumentó que, tras dirigir a Ronaldo en Manchester United, no cuenta con un parámetro comparativo justo. Sin embargo, analizó la peligrosidad de Messi desde la óptica táctica: “A Messi le gusta venir de la zona de diez hombres, ya no es alguien que persigue cada balón. Pero eso es precisamente lo que le hace peligroso”.

Ralf Rangnick se quedó con Cristiano Ronaldo por el pasado que los une en Manchester United Jon Super - AP

El partido, que tendrá lugar este lunes a las 14 horas, se presenta como un examen de alta exigencia para ambos seleccionados, cuyas trayectorias en esta cita mundialista pueden quedar definidas según el resultado de Argentina vs. Austria.