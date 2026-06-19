Mundial 2026, en vivo: los partidos de la segunda fecha y la preparación de Argentina para el encuentro frente a Austria

Cada nuevo Mundial es un recordatorio de que hay un planeta entero que ama al deporte. En Argentina, el fútbol no es sólo una disciplina, sino que es parte fundamental de la cultura y, por eso, donde haya un grupo de argentinos, habrá una cancha de fútbol. En el extenso territorio del país, hay un campo de juego que se destaca por ser uno de los más remotos y bellos del mundo.

En el norte argentino, más precisamente en Purmamarca, Jujuy, hay una cancha de fútbol que está ubicada al pie del Cerro de los Siete Colores y rodeada de un entorno natural que la vuelve única en el mundo. Incluso, ganó reconocimiento internacional y fue catalogada como una de las más pintorescas a nivel mundial.