Mundial 2026, en vivo: los partidos de la segunda fecha y la preparación de Argentina para el encuentro frente a Austria
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
Autores en vivo (6)
Las historias detrás de las selecciones que tienen camisetas con colores distintos a los de sus banderas
Italia juega de azul sin una sola franja azul en su bandera. Países Bajos convirtió el naranja en símbolo nacional, aunque tampoco aparece en la suya. Alemania sigue usando blanco y negro por una herencia prusiana anterior incluso a la bandera moderna del país. Y Japón eligió el azul pese a que su emblema nacional apenas combina rojo y blanco. En el fútbol, las camisetas no siempre representan a las banderas nacionales. Muchas veces cuentan algo más profundo: monarquías, guerras, flores nacionales, supersticiones o tradiciones deportivas que terminaron imponiéndose sobre los símbolos patrios.
Un laboratorio 24/7: la selección gana porque sabe cambiar y cambia porque sabe ganar
DALLAS.- El día después de una victoria mundialista alivia la rutina. Quien esperaba el debut con la ansiedad del hincha encuentra agradables motivos de charla en su trabajo. El que dirige al equipo tiene mayor responsabilidad, claro. Pero sus decisiones también están tamizadas por la tranquilidad del primer paso triunfal. Si hay una supuesta máxima que no obedece el cuerpo técnico de la selección es la de no tocar al equipo que gana. Siempre hay una ficha por revisar, muchas veces hay una virtud del rival por neutralizar.
Cómo es el curioso método de recuperación física inspirado en los Juegos Olímpicos que ayuda a los futbolistas de la selección argentina
KANSAS CITY (enviado especial).- En una pared del complejo de entrenamiento de la selección hay una imagen que ayuda a entender buena parte del trabajo silencioso que realiza el cuerpo técnico durante el Mundial. En un torneo cada vez más exigente, con más partidos, viajes más largos y temperaturas que en ciudades como Kansas City superan los 30 grados, la recuperación dejó de ser un complemento para transformarse en una parte central de la preparación. Porque la ilusión también se construye fuera de la cancha.
La cancha en Jujuy al pie del Cerro de los Siete Colores que llama la atención del mundo
Cada nuevo Mundial es un recordatorio de que hay un planeta entero que ama al deporte. En Argentina, el fútbol no es sólo una disciplina, sino que es parte fundamental de la cultura y, por eso, donde haya un grupo de argentinos, habrá una cancha de fútbol. En el extenso territorio del país, hay un campo de juego que se destaca por ser uno de los más remotos y bellos del mundo.
En el norte argentino, más precisamente en Purmamarca, Jujuy, hay una cancha de fútbol que está ubicada al pie del Cerro de los Siete Colores y rodeada de un entorno natural que la vuelve única en el mundo. Incluso, ganó reconocimiento internacional y fue catalogada como una de las más pintorescas a nivel mundial.
La grieta anti-Messi y anti-selección, lo más absurdo que se haya visto y cien por ciento argenta
La grieta no es algo que se haya inventado en Argentina, pero es la grieta argenta la que expande sus tentáculos a cualquier escenario. Incluido el fútbol, claro. Lo que antes eran discusiones de café, en algunos casos más exacerbadas que otros, desde hace un tiempo se introducen en el mundo de lo absurdo con forma de grieta. Y pierden lógica, si es que alguna vez la tuvieron.
Durante años, décadas, el problema de Lionel Messi era si cantaba o no el himno, si jugaba mejor en Barcelona que en la selección nacional o si se trataba de un “español” de raíces argentinas que terminó vistiendo la casaca albiceleste por una movida dirigencial que no dejó que se lo llevaran como un tesoro extraído del fondo del océano. La grieta era grande por cierto: no sólo se lo cuestionaba, sino que también se lo menospreciaba y los más osados, lo insultaban.
Messi se entrenó en Kansas City tras el comunicado de su familia por el estado de salud de Jorge, su padre
KANSAS CITY (enviados especiales).- Lionel Messi acapara toda la atención. Como si no fuera suficiente la actuación que cumplió el martes en el debut mundialista frente a Argelia, con hat-trick, récords y un nivel superlativo,su entorno tuvo que salir a aclarar versiones infundadas sobre la salud de Jorge, su padre, que se quedó en la Argentina junto a la madre y hermanos del capitán.
“Welcome to Argentine”: el barrio latino de Kansas City donde no viven argentinos y Messi y Cristiano Ronaldo dividen opiniones
KANSAS CITY (Enviado especial).- “Welcome to Argentine”, reza el muro de piedra que da la bienvenida al barrio más latino de Kansas City. Unas cuadras más adelante, la inscripción “Santa Fe” se lee sobre el mural de casi 200 metros que recorre la avenida Metropolitan, la principal arteria del lugar, en el cruce con Woodland Boulevard, a unos 20 kilómetros del complejo donde el equipo de Lionel Scaloni se entrena desde su llegada a Estados Unidos y ultima detalles antes de viajar a Dallas para enfrentar este lunes a Austria, por la segunda fecha del Mundial.
El sol cae de lleno sobre el asfalto. Los carteles de los comercios se leen en español y las banderas mexicanas aparecen aquí y los colores de México forman parte del paisaje. Sin embargo, este sector del sur de Kansas City no tiene relación con el país. De hecho, no hay un solo residente argentino entre las 15.000 personas que viven aquí, no hay banderas celestes y blancas y “Argentina”, con “a”, es apenas una coincidencia etimológica más que un vínculo real con la tierra de los campeones del mundo.
- 1
En qué canal pasan Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026 hoy
- 2
La cancha en Jujuy al pie del Cerro de los Siete Colores que llama la atención del mundo
- 3
Cómo es el curioso método de recuperación física inspirado en los Juegos Olímpicos que ayuda a los futbolistas de la selección argentina
- 4
Los elogios de Vladimir Petkovic, el entrenador de Argelia, para Lionel Messi: “La clase es permanente”