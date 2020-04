Fernando Niembro anunció hoy que Radio Rivadavia decidió levantar su programa, apenas tres meses después de haberlo contratado Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 13:24

En el arranque de 2020, Radio Rivadavia anunciaba el regreso de uno de sus programas históricos: "La Oral Deportiva" volvía al aire y con nuevo conductor. Se trataba del experimentadísimo Fernando Niembro , que llegaba con todo su equipo desde la AM 990. Niembro estaba al frente de un grupo también integrado por Sergio Danishewsky y Claudio Federovsky, sus laderos de mesa, entre otros. Desde febrero, el programar radial salía en dos turnos: de 12 a 14 y de 19 a 21.

Sin embargo, todo se dio vuelta para el hombre que llegó a ser candidato a diputado nacional por el PRO en 2015: la tira del mediodía será levantada. Según su propio mensaje, por "cuestiones políticas", como dejó entrever en su monólogo al comienzo de la emisión de este miércoles. Mientras se resuelve la desvinculación, mantiene vigente su contrato con la emisora y se verá si alguien lo reemplaza en la segunda tira. "Me dijeron que el programa se levanta. No me dijeron cuándo. Voy a respetar mi contrato, que es hasta fin de año como mínimo, con opción a uno más. Vamos a venir todos los días. Se hace difícil hacer el programa, pero aquí vamos a estar", dijo, sobre el cierre de la emisión. Antes, había hecho una larga exposición sobre lo que rodeó a este final inesperado.

El audio de Niembro

"Quiero contarles que ayer la máxima autoridad de esta radio (Marcelo Fígoli) me dice que este programa no va a salir más al aire. No sé si tenemos algunas horas más. Me dieron motivos vagos, inentendibles, inexplicables. Me estaban faltando el respeto y no lo voy a permitir. Me ofrecieron seguir en otros rincones de la radio, como columnista de Feinmann. Es faltarme auténticamente el respeto que yo no voy a permitir", se quejó.

Niembro abundó: "Les dije que no soy columnista de nadie, era peyorativo e indignante que me dijeran algo de ese tipo. Tengo orgullo, salud y no voy a permitir que me humillen. Por allí no aportarían quienes conducen las fuerzas de otros, allá ellos. Si se ven obligados a tener que decirme que ahora, apenas dos meses después, el deporte no interesa al mediodía cuando es el programa que más rinde. Me voy agradeciéndoles a todos".

El periodista amplió: "Las explicaciones vagas no se entienden. Por eso (Carlos) Abdo hizo un adelanto de dinero el viernes, el extraordinario empresario que me tiene contratado, a partir de la responsabilidad que me dio y de ustedes seguí con mi profesión. Me han hecho ofrecimientos como ser columnista de Fernández Oro, otra falta de respeto. Vaya a saber por qué lugares caminan. Yo camino por este camino de decirles todos los días lo que pienso. Me voy a ir con dolor pero con la tranquilidad de la tarea cumplida. A veces uno dice cosas que al poder de turno le molesta, irrita. Contar que lo que hicieron es un autogolpe, llevando el dinero de Superliga a AFA porque la AFA está fundida. Y que Massa (Sergio), presidente de la Cámara de Diputados, quiere llevar el torneo a 30 equipos para ver si Tigre puede volver, por supuesto que molesta. Sé que es muy difícil soportar las presiones".

En su monólogo, Niembro se explayó: "Hace apenas dos meses, en mi espacio pasamos a tener tres puntos y emparejar a Continental, donde está Fernando Bravo. Emparejamos y estamos por encima del promedio de esta radio, es a partir de ustedes. Yo seguí buscando información y a partir de eso opinar. Y en la opinión uno dice cosas que al poder de turno irritan. ¿Hasta cuándo vamos a estar? Hasta que alguien me diga no podés pisar más la radio. Mientras tanto seguimos hasta que nos digan no va más. Me dijeron que este espacio se levanta. No interesa el deporte en esta radio, se dieron cuenta un poco tarde, da la sensación".