Una prueba de oro que marca tendencia, en el arranque de alta competencia del esquí alpino en América del Sur

EL BOLSÓN, Río Negro.– Su historia es acaso tan paradigmática como la de la famosa película de los años noventas Jamaica bajo cero. En el inicio de la temporada de alta competencia de esquí alpino en Sudamérica, el segundo puesto del eslalom gigante en Laderas Cerro Perito Moreno fue obtenido por Nathan Tchibozo, representante de Togo, uno de los países más pequeños de África.

En aquella película –basada en una historia real– los representantes de la isla caribeña competían en bobsleigh, una de las disciplinas de trineo sobre nieve. El caso de este esquiador que compite por un país en el que la temperatura más baja ronda los 25 grados tiene puntos en común.

Por empezar, Nathan no vive en su país de origen, sino en Francia, el lugar donde descubrió los deportes de invierno. Aprendió a esquiar allí a los 3 años –hoy tiene 19– y quedó absolutamente fanatizado por el deporte a punto tal que a los 12 empezó a competir.

Nathan Tchibozo, el representante de Togo, en el segundo lugar

Al igual que los jamaiquinos, el togolés decidió representar a su país, aun teniendo dos nacionalidades –la otra es la francesa–. “Tenía sensaciones encontradas antes de largar la prueba, pero seguí las indicaciones de mis entrenadores y funcionó tan bien que logré subirme al podio”, cuenta entusiasmado Nathan. Si bien él ya había competido en decenas de carreras, incluidas las pruebas del último Campeonato Mundial en Courchevel (Francia) en febrero pasado, este es el primer podio absoluto de su carrera.

Tchibozo representa a la Federación Togolesa de Ski y es uno de los integrantes de Orsatus, un club de esquí francés que desde 2013 realiza su stage de entrenamiento en el cerro Perito Moreno, en la contra-temporada del hemisferio norte.

Sobre él, Pierre Yves Albrieux, uno de los entrenadores de varones del equipo, dice: “El progreso que ha tenido Nathan es significativo; si bien su disciplina favorita es el eslalom, tiene un alto nivel de motivación y de técnica para el slalom gigante”.

En total, en el slalom gigante disputado en Laderas Cerro Perito Moreno participaron 90 corredores representando a 21 diferentes países de todo el mundo, con puntaje válido para la Federación Internacional de Ski (FIS), en lo que fue el arranque de la temporada de alta competencia de esquí alpino en Sudamérica.

Todos unidos, en El Bolsón

Las pruebas se desarrollaron en la pista Leo Rudolph, homologada por FIS para competencias de esta categoría; la organización fue del Club Andino Piltriquitrón en conjunto con Laderas, y fiscalizada por la Federación Argentina de Ski y Andinsimo (FASA).

Fueron de la partida atletas de Francia, Suiza, Inglaterra, España, Irlanda, Croacia, Andorra, Bélgica, Italia, Eslovaquia, Hungría, Estonia, Estados Unidos y Canadá, y casi 30 argentinos. Además de Togo y México compitieron otros países con poca tradición en el deporte blanco como Brasil, Grecia, Kosovo y Hong Kong; toda una montaña de Babel en el cerro Perito Moreno.

El Camp FIS en El Bolsón

Además de Orsatus, hay otros equipos que se entrenan acá y que participaron de la primera fecha internacional: tal es el caso del Camp FIS, que se desarrolla por segundo año consecutivo entre esta localidad y el cerro Perito Moreno, a sólo 25 km de la ciudad.

El Camp es un programa financiado por la Federación Internacional de Ski (FIS), a través del cual 24 chicos de entre 16 y 19 años, provenientes de 15 países diferentes, acceden a un entrenamiento intensivo y de calidad a lo largo de un mes.

Nathan Tchibozo, una vida sobre la nieve

Esa gran diversidad de orígenes permite la presencia de varios esquiadores provenientes de países con poca tradición en el esquí, como el caso de Alessandro Cantele, de México. Si bien desde hace unos años vive en Vail (Colorado, Estados Unidos), Alessandro tiene arraigo con sus raíces y decidió competir por su país de nacimiento.

En el eslalom gigante en Laderas, Cantele terminó 16° y asegura que ésta, su segunda experiencia en el Camp FIS, es la que confirma su completa dedicación al esquí alpino y deje de “competir” con su otra pasión, que es correr en la disciplina de cross country, modalidad con la cual llegó a cruzar Italia de un extremo a otro en 2022.

“El esquí para mí fue un gran canalizador de energía durante los primeros años en que me mudé de México a los Estados Unidos, en el que no me sentía local y tampoco miembro de la comunidad latina; ahora es momento de dedicarme a tiempo completo”, asegura Alessandro.

Ivo Bozic, entrenador nacional y profesor nivel 5 de la Asociación Argentina de Instructores de Ski, Snowboard y Pisteros Socorristas (Aadidess), tiene en su haber varias ediciones al frente de un Camp FIS –tanto en la Argentina como en Chile– y está a cargo por segundo año consecutivo de este que se realiza en El Bolsón, en esta edición acompañado por los entrenadores locales Manuel Martínez y Manuel Canale, además de la estadounidense Kasinee Gehring.

Para Bozic, “Cantele dio un gran salto de calidad desde el año pasado”, y remarca la importancia de que varios esquiadores puedan tener una segunda chance de hacer el Camp, en el que sigue apostando fuerte a la integración cultural que implica contar con chicos de continentes tan distintos.

El esquí alpino en Laderas Cerro, Perito Moreno

La presencia argentina

Participando también por segunda vez en el Camp FIS, la mejor representante femenina en la fecha FIS del Cerro Perito Moreno fue Camila Szudruk, quien finalizó en la 12ª posición del slalom gigante.

La esperanza local del Club Andino Piltriquitrón y vigente campeona argentina de slalom en la categoría U18 tiene en su haber un dato curioso obtenido su última campaña del hemisferio norte: allí sumó el primer puesto del campeonato nacional disputado en Serbia y el subcampeonato de Montenegro.

“Es una emoción muy grande estar por segunda vez en un Camp FIS, y ahora como única representante argentina. Esta temporada del hemisferio sur quiero correr la mayor cantidad de pruebas posibles, especialmente las de la Copa Sudamericana, para poder bajar puntos y llegar bien al objetivo a corto plazo que es el Mundial Junior”, se ilusiona Camila.

