Durante el especial de Unidos por Argentina en la que los seis canales de aire transmiten en conjunto impulsado por la primera dama, Fabiola Yáñez y que tiene como objetivo ayudar a los sectores más necesitados del país, en medio de la pandemia.

El deporte también se hizo presente en este especial a través de Emanuel Ginóbili uno de los máximos referentes de nuestro país que estuvo en conexión directa desde San Antonio, Texas en los Estados Unidos.

En primer lugar, Manu se mostró feliz de participar en Unidos por Argentina : "estoy contento de ser parte de todo esto, cuando me enteré que todo el país estaba detrás de esto no podía no estar". Y casi de inmediato se refirió a lo que pasa en Estados Unidos con la pandemia: "Acá la situación está muy rara, uno prende la tele acá y ve que en Nueva York la situación es gravísima. Las ciudades con mucha densidad de población, como Nueva YOrk, son más vulnerables. En Texas hay un poco más de espacio y está controlado porque el transporte público casi no se usa".

"En Nueva York la están pasando muy mal, han subestimado la situación y ahora se les ha ido de control. Nunca se instaló la orden de quedarse en casa, el gobierno se lo dejó a cada estado, muchos no lo hicieron, o lo hicieron tarde, y ahora están peleando durísimo, con un montón de deficiencias y falta de material, que es lo que pasa cuando el sistema de salud colapsa", explicó el ex basquetbolista.

Manu se mostró preocupado por lo que está pasando y además agregó: "no sabemos si esta enfermedad nos va a hacer un equipo o va a ser un ´sálvese quién pueda´"

También habló de cómo vive él su cuarentena junto a su familia: "Llevamos 20 días en casa, porque justo veníamos de un viaje, así que cuando llegamos nos quedamos las dos semanas mínimas y ahora seguimos acá", le dijo Manu a Alejandro Fantino, Veronica Lozano y Leo Montero, los conductores en ese momento. También agregó "Fuimos dos veces al supermercado, nos estockeamos muy bien y por suerte tenemos una casa con mucho espacio, porque tenemos tres niños con energía Por ahora estamos guardados".

Emanuel Ginóbili explicó que siente una responsabilidad muy grande antes esto por tener muchos seguidores en redes sociales: "Si tengo la posibilidad de llegarles a aquellos que no ven noticieros y demás me siento responsable de poder hacerlo de la mejor manera".

También fue profundo en lo que piensa como será la visión del mundo a corto y largo plazo: "Es difícil pensar lo que puede pasar de acá a un año. Este virus nos achicó la visión de futuro a dos semanas, no sabemos qué puede llegar a pasar en dos semanas o en cinco años, tampoco no sabemos si esta enfermedad nos va a hacer un equipo o va a ser un 'sálvese quién pueda'. A nivel económica la vamos a pasar mal porque veo que descarrilaron un montón de cosas. Ahora hay que pensar en la salud, la de los mayores y la nuestra. Pero lo que viene es una incógnita y genera un poco de ansiedad", explicó.

La preocupación es algo con lo que el ex jugador de San Antonio Spurs se encuentra día a día y sobre eso dijo que: "Es natura que la gente esté con angustias, con miedos. Tuve días en los que me despierto a la noche pensando en lo que puede llegar a pasar tanto acá como en la Argentina, pensando en mis padres que están en el rango etario (de pacientes de riesgo), en mis amigos que están en Bahía Blanca. Por momentos tuve cierta ansiedad, angustia e incertidumbre. Es todo tan nuevo que todos estamos aprendiendo sobre la marcha, yo esoy tratando de instruirme y ver en qué puedo ayudar", contó.

Otras de las cosas que contó fue que todos estamos aprendiendo y a eso hizo referencia: "tanto autoridades como gente común, en cada país, experimenta con distintas cosas. Esto es prueba y error". Resaltó además que en argentina se pudo aprovechar a tiempo la cuestión y con respecto a eso tomó ventajas.

Antes de finalizar dejó una frase para todos: "Felicito a los creadores Unidos por Argentina de juntar los 6 canales de aire; espero que se junte un montón de dinero. A la gente le pido paciencia, esto es jodido, sigamos siendo respetuosos del de al lado de nuestra comunidad que vamos a terminar sobrepasando con nuestra solidaridad y altruismo" concluyó.

Santiago Lange también dejó su mensaje

El regatista argentino Santiago Lange, quien obtuviera una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 también estuvo presente en el especial de Unidos por Argetina y dejó un mensaje de optimismo y solidaridad: "Está claro que de esta salimos en equipo, todos unidos, con mucha disciplina, con mucha constancia, con mucho esfuerzo, pero sobretodo con solidaridad. Si podés hace tu donación a la cruz roja, así entre todos logramos que haya más camas, más respiradores, más material descartable para los que lo necesiten ¡vamos que este partido lo ganamos entre todos!".