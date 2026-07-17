Uno por uno: los 19 goles de la selección argentina que nos llevaron a la final del Mundial

La selección argentina se volvió a meter en una final del Mundial como hace cuatro años en Qatar y en esta edición 2026 dejó verdaderos golazos, que serán recordados por siempre por los hinchas. Con Lionel Messi como goleador y estandarte del equipo, La Scaloneta repartió goles entre defensores, mediocampistas y delanteros, lo que dio cuenta de un equipo equilibrado donde todos tuvieron su aporte.

Antes de llegar al partido decisivo con España, Argentina metió 19 goles en siete encuentros en la competición y recibió 6 goles en contra. Los tantos estuvieron repartidos entre Messi (8), Lautaro Martínez (3), Enzo Fernández (2), Cuti Romero (2), Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Giovanni Lo Celso y Lisandro Martínez.

Argentina llegó como un grupo muy unido a la final (Foto: @afaselección)

El triplete de La Pulga a Argelia, el golazo al ángulo de Julián Álvarez a Suiza y los cabezazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez a Egipto e Inglaterra, respectivamente, son algunos de los goles de este Mundial 2026 que quedarán en la memoria de los argentinos, más allá del resultado del domingo.

Si bien el equipo fue de menos a más y algunos partidos tuvieron un comienzo abajo en el marcador, los dirigidos por Lionel Scaloni demostraron una vez más estar a la altura de lo que exige la camiseta. Con corazón y buen fútbol, la selección argentina se metió en una nueva final -la tercera de los últimos cuatro Mundiales-, por lo que merece la pena repasar cada tanto en esta Copa del Mundo.

El primer gol de Messi contra Argelia

El primer gol de Messi en el Mundial 2026

Segundo gol de Messi contra Argelia

El segundo gol de Messi vs Argelia

Tercer gol de Messi contra Argelia

Tercer gol de Argentina vs Argelia

Primer gol de Messi contra Austria

Primer gol de Argentina vs Austria

Segundo gol de Messi contra Austria

Segundo gol de Argentina vs Austria

Gol de Lo Celso frente a Jordania

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de tiro libre de Lo Celso para abrir el marcador



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Gol de Lautaro Martínez a Jordania

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Lautaro Martínez de penal pone el segundo de la noche



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Gol de Messi a Jordania

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de Leo Messi de tiro libre para cerrar el estadio ⭐️



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Gol de Messi a Cabo Verde

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Control y golazo de Leo Messi para abrir el marcador



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Gol de Lisandro Martínez a Cabo Verde

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de Lisandro Martínez para darle la clasificación a la Argentina



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Gol de Cuti Romero a Cabo Verde

¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Cuti Romero a 10 minutos del final ponete el gol de la clasificación



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Gol de Cuti Romero a Egipto

Primer gol de Argentina vs. Egipto

Gol de Lionel Messi a Egipto

ARG VS EGIPTO - MESSI GOL

Gol de Enzo Fernández a Egipto

Tercer gol de Argentina vs Egipto

Gol de Alexis Mac Allister a Suiza

Gol de Alexis Mac Allister (1-0)

Gol de Julián Álvarez a Suiza

Gol de Julián Álvarez (2-1)

Gol de Lautaro Martínez a Suiza

Gol de Lautaro Martínez (3-1)

Gol de Enzo Fernández a Inglaterra

Gol de Enzo Fernández

Gol de Lautaro Martínez a Inglaterra