"¡Vamos, papi!": el tierno y caótico video de los Messi por el Balón de Oro

Las alfombras rojas no suelen ser lugares divertidos, salvo cuando se trata de premiaciones a las que están invitados los hijos de Lionel Messi, Thiago y Mateo. Ciro, si bien es muy expresivo, todavía no cobró protagonismo y no fue invitado al evento del día, el Balón de Oro.

Aunque ambos sabían que Leo se llevaba el premio mayor, ya que hace unos días habían filmado en su casa los saludos, estallaron de felicidad cuando el conductor dijo el nombre de su padre. Luego de recibir el balón, le mostraron un especial video de sus logros en el que figuraba su familia.

Lo que llama la atención primero es que Mateo abrazó el balón y lo besó como si fuera un juguete. Luego llegó el momento de los discursos, inaugurado con Thiago, que con agujeros entre sus dientes le dijo: "Hola pa, felicitaciones por el premio. Espero que estés bien, te mando un beso grande, te amo".

Luego fue el turno de Antonella Roccuzzo, que con el pequeño Ciro a upa dijo: "Decirte que estoy feliz de acompañarte y poder verte crecer tanto personal como profesionalmente, y ver que te superás día a día. Este premio es el resultado de tu esfuerzo y tu dedicación, y sobre todo del amor que tenés por lo que hacés. Sos un ejemplo y una inspiración para mí y para todos los que te rodean, felicitaciones".

Mateo, que hasta el momento estaba tocando una guitarra criolla azul y mirando a otro lado distraido, hizo una pausa para gritarle a la cámara: "¡Vamos, papi!".