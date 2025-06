Video: así fue la reacción de Momo al momento de Platense campeón

Platense se coronó campeón del Torneo Apertura 2025. En una final disputada en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el equipo de la dupla técnica Gómez-Orsi venció por 1-0 a Huracán con gol de Guido Mainero.

Con la ilusión a cuestas de lograr un título en la Primera División del fútbol argentino, los hinchas de Platense viajaron hacia el norte del país, entre ellos Gerónimo “Momo” Benavídez, uno de los streamers más conocidos, quien es un reconocido hincha del Calamar.

Momo celebró el título de Platense

Ubicado en una de las plateas de la cancha, Momo, junto a un grupo de amigos, se emocionó cuando el árbitro Facundo Tello marcó el final del partido. Esos últimos 10 segundos, que se hicieron eternos para el hincha de Platense, lo mostraron al influencer desbordado de emociones, ante la oportunidad única de ver a su equipo campeón de la Primera División.

“Últimos segundos antes que Platense sea campeón”, destacó el usuario de TikTok @teico13, que se encargó de filmar un video que se hizo viral en cuestión de minutos. Quebrado en llanto, tirado sobre uno de los asientos de la platea, Momo se fundió en un abrazo con sus amigos y formó parte de una conquista histórica para el club nacido en Saavedra.

El llanto de Momo tras la coronación de Platense

Platense, con un plantel sin tanto renombre como el de los equipos llamados “grandes”, se impuso en el playoff al vencer a Racing, River, San Lorenzo y Huracán, cuatro equipos que, a priori, lo doblegan en presupuesto y son considerados candidatos por la gran parte de los medios de comunicación.

El tanto de Mainero, promediando el complemento, le dio forma a una conquista que parecía un sueño lejano. De volea, adentro del área, el ex Vélez, Instituto de Córdoba, entre otros, dejó sin chances al arquero Hernán Galindez y le dio el golpe de knock out a Huracán que generó muy poco durante los 90 minutos y quedó como subcampeón del Torneo Apertura.

El agradecimiento de Momo a amigos y usuarios de las redes sociales que lo felicitaron por la consagración de Platense

Desde su cuenta de Instagram, Momo también expresó su felicidad por el éxito deportivo de Platense. “Soy el tipo más feliz de Argentina. Gracias a todos”, expresó el influencer que grabó la premiación de los jugadores arriba del escenario.

También, como sucedió post eliminación a San Lorenzo, Momo expresó, en palabras, lo que sintió luego de un hito impensado para la parcialidad del Calamar.

Platense se coronó campeón del Torneo Apertura 2025 EDUARDO RAPETTI - AFP

“No tengo palabras para agradecerles los miles de mensajes por el campeonato de Platense, sin importar clubes o camisetas, me sorprende y me pone feliz saber que tantos se alegran por mí, me identifican con el club que amo, que sigo desde que nací y que alenté en todos momentos, algunos más lindos, otros más feos, pero siempre estuve leal a mi club”, destacó el influencer quien se refirió a la etapa que vivió Platense en las categorías del ascenso, donde permaneció durante dos décadas hasta poder retornar a la máxima categoría.

Y cerró: “Me gustaría responder a todos, pero es imposible, por eso hago extensible a todos ustedes mi agradecimiento y cariño incondicional. Los amo”.