Video: así ingresó Madonna al show del entretiempo con Ronaldinho y Ronaldo

Después de los 45 minutos del primer tiempo del partido por la final del Mundial entre Argentina y España, el campo de juego del estadio MetLife de Nueva Jersey se transformó en un escenario para el show de 15 minutos, que tiene como presentador del evento a Chris Martin, líder de la banda Coldplay. A diferencia de otros mundiales, la organización estadounidense pensó una puesta en escena tal como sucede en cada Super Bowl.

La FIFA había anunciado que el show musical tendría una duración de 11 minutos, mientras que el personal técnico solo disponía de cuatro minutos para desmontar toda la escenografía dispuesta sobre el campo de juego. Este despliegue técnico buscaba garantizar que la reanudación del partido ocurra en tiempo y forma, dentro de los 15 minutos habituales de un entretiempo. Los artistas presentes durante el espectáculo musical también fueron: Shakira, BTS, Justin Bieber y Gustavo Dudamel.

Esta puesta en escena se acopló a la que sucedió en la clausura y que contó con Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el influencer IShowSpeed. Asimismo, se sumaron el actor Tom Cruise y el músico Post Malone con un discurso inaugural y, por primera vez en la historia de los mundiales, el Himno nacional del país anfitrión fue parte de la ceremonia mundialista, en este caso el de los Estados Unidos. Jennifer Hudson fue la elegida para entonar sus estrofas.

En detalle: todo sobre el show del entretiempo del Mundial 2026

Madonna hizo la apertura con “Music” arriba de un boggie con Ronaldo y Ronaldinho. En segundo lugar, se sumó Gustavo Dudamel con Los Muppets y de pronto apareció BTS.

Madonna junto a Ronaldo y Ronaldinho (Fuente: Captura de pantalla)

La gran sorpresa fue que junto a Madonna aparecieron dos exestrellas del fútbol brasileño: Ronaldinho y Ronaldo. Los dos entraron con vestimentas referenciales a la selección brasileña y portuguesa, con los números con los que se identificaban en el campo de juego.

La performance de la reina del pop empezó con un baile preparado por fuera del estadio y luego salieron al campo de juego desde donde entran los jugadores. El show también incluyó a bailarines vestidos con estilo urbano.

La reina del pop apareció en el show de medio tiempo e interpretó "Music" (Fuente: Captura de pantalla)

En cuanto al look de Madonna, la cantante utilizó un par de botas bucaneras negras con medias altas, un short rosado, un corset y un blazer también del mismo tono. Como si fuera poco, la artista lució un par de lentes de sol, detalle que siempre la caracteriza.

La banda surcoreana BTS en el entretiempo del Mundial 2026 (AP Photo/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

Por su parte, los exjugadores acompañaron a la cantante en el boogie mientras reían. Luego caminaron juntos hasta la cancha. Esta aparición le dio un toque humorístico en los primeros minutos del entretiempo.

Shakira durante el entretiempo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Después de Dudamel y BTS, Justin agarró el centro del campo de juego y cantó en solitario en representación de Canadá. El cantante entonó su hit “Everything Hallelujah” y, por el lado latino, Shakira lo siguió con el tema del Mundial 2026 “Dai dai” junto a Burna Boy.

El mensaje de amor con el que se cerró el entretiempo del partido de Argentina contra España en el Mundial 2026 (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al cierre del show, Los Muppets y Plaza Sésamo se unieron a chicos de diferentes etnias y entonaron una canción de unión y respeto. Asimismo, una pantalla gigante mostró la imagen de Pelé con un llamado al amor. En ese momento, las letras de “Love” aparecieron en el pasto con banderas de todos los colores y corazones en el centro.