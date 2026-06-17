Video: el blooper del hijo de Paredes tras la goleada a Argelia

Tras la aplastante victoria de Argentina frente a Argelia por 3 a 0 en el debut mundialista, se vivió un insólito blooper que tuvo al hijo menor de Leandro Paredes, Lautaro, como protagonista. El pequeño protagonizó una divertida caída con una pelota una vez terminado el partido y los hinchas no tardaron en encontrar una curiosa coincidencia.

El estreno de la Argentina en el Mundial 2026 dejó postales inolvidables más allá del triunfo contundente con hat-trick de Lionel Messi. En el estadio de Kansas, Leandro Paredes vivió junto a su hijo una escena que rápidamente se viralizó en redes.

Leandro Paredes no vio minutos en el debut de la selección argentina (Foto: X)

Todo ocurrió pocos minutos después del final del encuentro, cuando el mediocampista caminaba tomado de la mano con Lautaro mientras ambos jugaban con una pelota sobre el césped. En medio de ese momento familiar, el pequeño, de apenas un año, intentó avanzar, se enredó con el balón y terminó cayendo al suelo.

Tras ver al nene desplomarse en pleno campo de juego, Paredes reaccionó con un gesto de sorpresa y enseguida lo levantó entre sus brazos, mientras cerca de ellos varios periodistas e integrantes de la organización del torneo se tomaron la situación con humor.

El jugador tomó a su hijo en brazos tras la caída (Foto: X)

En medio de los comentarios que generó el episodio, varios usuarios en las redes sociales recordaron una coincidencia que volvió a despertar la ilusión. Durante la ceremonia de premiación de la final del Mundial de 2022, el otro de los hijo de Leandro Paredes y Camila Galante, Giovanni, también había sufrido una caída. “Elijo creer”, escribió una usuaria rememorando aquel instante.

La recordada caída de Giovanni Paredes en Qatar 2022 (Foto: X)

Si bien la Scaloneta no necesita de cábalas luego de mostrar un gran nivel futbolístico en el primer partido del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, esta situación con el hijo menor de Paredes recordó que los hinchas van a buscar hasta los detalles más mínimos para poder aferrarse a una nueva ilusión.