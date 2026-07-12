Video: la curiosa reacción de Lionel Scaloni tras el gol de Julián Álvarez contra Suiza

Julián Álvarez destrabó un partido que parecía destinado a definirse por penales. En tiempo suplementario, con el partido empatado 1-1, el delantero del Atlético de Madrid se disfrazó de héroe con un remate potente y colocado que le dio la victoria a la selección argentina.

Gol de Julián Álvarez (2-1)

Al ingresar la pelota al fondo de la red, el estadio explotó en un grito ensordecedor. Mientras todos los jugadores armaban una montaña humana para festejar ante su gente, el entrenador Lionel Scaloni apeló a la mesura. A contramano del sentir popular, el DT se llevó una de sus manos a su rostro, sin poder creer lo que estaba viendo, y apenas se abrazó con sus colaboradores antes de sentarse en el banco de suplentes.

La templanza de Scaloni no pasó desapercibida por las cámaras que estaban en el estadio. Es que mientras sus ayudantes buscaban a los jugadores para felicitarlos por destrabar un encuentro que tenía destino de definirse por penales, el DT prefirió la tranquilidad para pensar los siguientes movimientos de un partido que, finalmente, sumó un gol más con la intervención de Lautaro Martínez en el último minuto de adición.

El 3-1 final le dio un aventón anímico a un equipo que todavía no encuentra su mejor faceta futbolística, aquella que brilló en el pasado Mundial y que le dio un título en Medio Oriente. La siguiente etapa ante Inglaterra presume de ser la más complicada en este trayecto. El enfrentamiento contra la escuadra europea será el próximo miércoles, desde las 16 (hora argentina).

La autocrítica de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

Tras la agónica victoria contra Suiza, el entrenador habló con los medios de comunicación y dejó sus impresiones sobre una jornada que se definió en tiempo suplementario.

En sus declaraciones, el oriundo de Pujato dejó entrever la falta de claridad para elaborar juego y así poner contra las cuerdas a un rival que encontró el empate y se arrinconó en su arco para defender el empate.

Lionel Scaloni fue autocrítico con el nivel de la selección argentina contra Suiza KYLE RIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Nos costó juntar cinco o seis pases, esa es la realidad. Pero siempre tenemos una más y al final lo sacamos adelante”, subrayó Scaloni, quien lanzó una fuerte autocrítica y, a la vez, destacó el espíritu de este equipo que enfrentará el próximo miércoles a Inglaterra.

Visiblemente descontento por la actuación de sus dirigidos, el director técnico manifestó que “sacando el partido contra Suiza”, estaba “conforme” con el rendimiento de los jugadores en los anteriores partidos. “Hay que reforzar y seguir trabajando”, finalizó el entrenador que consiguió el título en Qatar 2022.