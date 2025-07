Video: Morena Beltrán le explicó a Oscar Ruggeri por qué Lucas Blondel no tiene lugar en Boca

Tras la derrota de Boca Juniors ante Huracán por 1-0, lo que dejó al equipo azul y oro en su décimo primer partido sin ganar, Oscar Ruggeri analizó los resultados y cuestionó algunas de las decisiones del director técnico Miguel Ángel Russo, como el dejar afuera del banco de suplentes al lateral Lucas Blondel. “¿El marido de Morena dónde está?“, cuestionó, entre las risas del panel, en alusión a su compañera Morena Beltrán, periodista y pareja del futbolista.

“No lo nombran ustedes... Como ella está sentada acá, cada vez que nombramos a laterales dicen [Luis] Advíncula y [Juan] Barinaga. ¿Por qué no lo nombran? ¿No está más?“, siguió el exfutbolista. ”Porque son los más considerados”, trató de comenzar a responder Beltrán, que comparte piso con Ruggeri en un programa diario por ESPN.

Augusto César, otro de los periodistas que participa del ciclo se sumó a las explicaciones y añadió: “Hasta acá no es muy tenido en cuenta por Russo. Ayer se quedó afuera del banco de suplentes”.

“Bueno, pero, ¿qué es lo que está pasando? Porque en un momento era el 8, iba a jugar de volante, pero de pronto desapareció“, insistió Ruggeri, visiblemente ofuscado, como suele mostrarse en todos sus análisis.

Ante esto, Beltrán explicó: “La realidad es que tampoco encaja en el esquema, porque Boca no juega con 8; juega con un doble 5, con tres delanteros en general, con cuatro delanteros o con un enganche y dos delanteros más. Lucas es lateral, obviamente, pero Russo los considera más a Advíncula y a Barinaga. Esto es fútbol, es así. Somos todos grandes y son decisiones“.

El lateral derecho -que fue convocado por la selección de Suiza para disputar dos amistosos en la fecha FIFA de junio- aún no sumó minutos en ninguno de los siete partidos que Russo lleva dirigidos desde su regreso a Boca.

Ruggeri se mostró poco convencido y cerró el tema: “Yo esa no me la... A mí no me vengan con eso... Si ustedes quieren pasar así por encima...”.

Luego de perder ante Huracán, el próximo compromiso de Boca será el sábado 9 de agosto, cuando reciba a Racing en La Bombonera desde las 16.30, por la cuarta fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura 2025.