Vignolo reveló que cuando la Selección perdió la final del mundo sintió "morir" Crédito: Captura TV

23 de diciembre de 2020 • 16:23

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, habló en la emisión del programa de este miércoles sobre el significado que tiene el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Racing Club, e indicó que no se trata de un partido "de vida o muerte", pero que para la gente "es importante futbolísticamente".

En ese sentido, Vignolo le recriminó a sus compañeros Daniel Arcucci y Diego Latorre (que participó del pase con ESPN F12) que ellos incorporaron a la discusión expresiones fatalistas: "Hablaron de sangre. Yo no hablé de sangre. Vida o muerte es que encuentren la vacuna. No soy un p... que tiene una pelota en la cabeza, no jodamos, pero también sabemos, que para la gente es importante futbolísticamente lo que pase mañana", indicó el narrador en relación a cómo los hinchas de uno y otro equipo pasará la Nochebuena.

"No lo está llevando nadie a la vida o la muerte. ¿Sabés que me jode, Dani? Creer que como uno es periodista deportivo tiene una pelota en la cabeza y dicen: ¿vida o muerte, que entre o que no entre? No. Estamos en este contexto deportivo", agregó el periodista deportivo.

Lorenzo Melgarejo celebra su gol ante Boca en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores Crédito: Juan Ignacio Roncoroni Pool

Para explicar su posición sobre el tema, el animador televisivo citó una experiencia profesional: "Te voy a decir algo que era lo que más quería como relator: relatar a Argentina campeón del mundo. Yo ese día, cuando (la Selección Argentina) perdió la final con el gol de (Mario) Göetze, y dos días después, tres días después, me sentí vacío, mal. Tenía una amargura, tenía una angustia, estuve 40 días, quise relatar a Argentina campeón del mundo. No me va a tocar nunca más. Sentí dos días que me morí. Dos días después, ya está. Tuve que hacer un duelo. Y la verdad, soy feliz. Tengo mis cosas, estoy contento, tengo mi familia. Pero en ese momento, sentí morir. ¿Y me morí? No. Y después vas a otro mundial e intentas que se te dé".

Finalmente, cuando mediaba el programa, Vingolo admitió que no lo frenó a Latorre cuando dijo que "a los periodistas les encanta la sangre" porque no se quería estirar, y porque tenía que dar comienzo a su programa: "Yo soy un tipo equilibrado en mi vida. Ahora, futbolísticamente, no puedo decirle al de Boca que si pierde no le va a pasar nada, y al de Racing que si pierde, no le va a pasar nada. Porque es no entender el contexto del juego, y mucho menos, no entender la pasión. No le pido que se agarren a trompadas en la esquina. Ustedes son los que hablan de vida o muerte. Yo, jamás", concluyó el periodista.