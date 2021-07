Vino a La Noche del 10, pidió ver el barrio donde nació Maradona y terminó en cualquier lado: cómo fue la visita de Tyson a la Argentina

“Estuve por tu vecindario, de donde vos venís, hoy lo fui a visitar, y es muy parecido al mío. Venimos de lugares casi iguales”, le dijo el excampeón del mundo de boxeo, Mike Tyson, a Diego Maradona cuando lo visitó en la emisión de La Noche del 10, su último programa por Canal 13. ¿El estudio? Ni más ni menos que el mítico Luna Park repleto de público, un 8 de noviembre de 2005.

Tyson pidió conocer el lugar donde había nacido Maradona, pero por la agenda apretada lo llevaron a La Boca. Hasta el día de hoy, es un misterio si sabe dónde estuvo realmente. FOTO: ENRIQUE GARCIA MEDINA.

Lo particular fue que Tyson, sabiendo el origen humilde del astro futbolístico, muy similar al de él, había pedido recorrer el barrio donde nació y se crió Diego allá por los años ’60. Pero al parecer, la agenda apretada -que también incluía una recorrida por Recoleta para comprar carteras, zapatos y camperas de cuero- impedía ir a la modesta vivienda de la calle Azamor 523, del barrio de Villa Fiorito en el sur del conurbano bonaerense. Entonces “lo conformaron”, por decirlo de buena manera, trasladándolo al barrio de La Boca, ya que horas más tarde debía estar presente junto a Maradona frente a la pantalla.

“¿Qué hacen acá?”, les preguntó el reportero gráfico Enrique García Medina a la gente que acompañaba a Tyson. El fotógrafo cubría la nota periodística cámara en mano y los seguía en su auto para registrar cada imagen de la recorrida del polémico ex pugilista. Y recibió una respuesta que lo sorprendió. “En lugar de ir hasta Fiorito, vinimos acá”, le contestaron y él sonrió pensando que tal vez el temible peleador nunca se enteraría de que no estuvo donde pretendía, sino conversando e ingresando a casas cercanas a la orilla del Riachuelo.

Como si estuviera en su ciudad natal, el excampeón recorrió Buenos Aires a su antojo. FOTO: ENRIQUE GARCIA MEDINA

Tyson estaba fascinado con la recorrida: charlaba con los vecinos porque le recordaba su infancia pobre. Tanto fue así que llegó al Luna cargado de emociones vividas hacía instantes, y Diego sin saberlo introdujo el dedo en la llaga del devorador de orejas rivales, como ocurrió aquella velada del 28 de junio de 1997, cuando le seccionó de un mordisco ocho centímetros de la oreja derecha en pleno combate en Las Vegas a Evander Holyfield.

Cara a cara

“Contame de tu vida en Brooklyn”, pidió Maradona en el punto más alto de su programa, mientras batía récords de rating.

“Fue muy difícil, seguramente como la tuya”, respondió lacónico, y luego agregó: “Algunos dicen que somos algo excéntricos también, pero creo que eso no está mal. Descubrí el boxeo a los 12 años cuando estaba en un reformatorio. Un boxeador profesional me enseñó y luego empecé a mejorar muy rápido y me llevaron a entrenar fuerte a los 13. Gracias a Dios tuve éxito, venía de la alcantarilla. Hubo algunos problemas pero la pasé muy bien”.

Tyson es el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados. Ocurrió el 22 de noviembre de 1986, cuando logró el cinturón de la WBC ante Trevor Berbick. Tenía apenas 20 años.

Como él mismo lo dejó muy claro en la charla ante Diego, su infancia fue muy dura, por eso que cuando lo invitaron a charlar con él aceptó de tan buena manera, además por supuesto de la suma que percibió para viajar a nuestro país.

Mike nació en el Cumberland Hospital, en Brownsville, Brooklyn, Estados Unidos, un 30 de junio de 1966. Su padre biológico fue Purcell Tyson, oriundo de Jamaica, pero no tuvo contacto con él. Lorna Mae Smith, su mamá, debió hacerse cargo de sus tres hijos, pero como escaseaba el trabajo la pasaron mal. Primero en Bedford-Stuyvesant en Brooklyn, luego se trasladaron a Brownsville, siempre en barriadas más que humildes, ocupando construcciones abandonadas, careciendo de lo mínimo e indispensable como agua, luz y abrigo.

El 8 de noviembre de 2005, Mike Tyson llegó al país y revolucionó Buenos Aires. FOTO ENRIQUE GARCIA MEDINA

A los siete años había sido abusado, según él mismo contó. Desde los once peleaba en la calle por dinero. Y al poco tiempo lo detuvieron en varias oportunidades por robo. Así, comenzó a recorrer instituciones especiales, hogares y reformatorios. En la prisión de Elmwood conoció a Bobby Stewart, ex púgil, quien lo entrenó y lo encaminó hacia una carrera en el boxeo amateur.

Ya en los ’80, cuando sufrió la muerte de su madre, volvió a caer en el delito. Y las complicaciones se sucedieron en su vida. En 1991, Desiree Washington, participante del concurso para elegir a Miss América Negra, lo denunció por violación. Al año siguiente fue condenado a seis años de cárcel, pero antes de que se cumplan los cuatro obtuvo la libertad por buena conducta.

Seguía pelando con éxitos y traspiés, pero también sumaba problemas con la justicia. En 1999 se lo condenó por golpear a dos motociclistas. Problemas con las drogas y más acusaciones por violación hacían que su vida se complicara cada día más.

El 11 de junio de 2005 fue derrotado por el irlandés Kevin McBride, lució en muy mal estado y habló del retiro: “No puedo seguir mintiéndome. Es mi final. Se terminó”.

“Vos tuviste tus luchas, te pasaron cosas”

Cinco meses más tarde desembarcaba en la Argentina y así continuaba charlando con Diego Armando Maradona, con quien se sentía identificado:

-Tenemos cosas en común- arrancó El Diez

-Sí, eso es lo que dicen. Vos sos un atleta también, yo lo fui (risas). Pero somos buena gente.

-¿Vas a volver a pelear?

-No, no creo, no quiero hacerlo. ¿Cuánto tiempo jugaste al fútbol?

-Veinticinco años.

-Yo 26 con el boxeo y le perdí el amor y el deseo, y cuando eso pasa ya está. El entrenamiento es muy duro. Sabés Diego, estoy contento de estar acá con vos. Veo que tenés dos relojes (se ríe).

-Sí, en uno tengo la hora mía y en otro la de mis hijas, es para cuando viajo.

-¿Cuántas hijos tenés?

-Dos, Dalma y Gianinna.

-Yo seis (con varias mujeres) dos chicos y cuatro chicas.

-¿Estás contento con tu vida?

-La verdad no sé lo que quiero hacer, porque justamente todo lo que hago es demasiado público. Ahora solo quiero vivir mi vida. Me juzgan todo el tiempo y yo quiero hacer lo que tengo ganas. Mi vida fue bastante loca siempre, pero estoy muy feliz.

-Gracias por venir a mi último programa.

-Vine porque te admiro y tengo mucho respeto por vos. Lo más noble de la gente de los barrios de donde venimos es la lucha. Hicimos cosas que nunca soñamos que íbamos a hacer y lo logramos. Y continuamos ascendiendo hasta la cima. Por eso vos estás aquí, tuviste tus luchas, te pasaron cosas… Sos un rey en lo tuyo, una persona que tienen que respetar adonde vaya. Me encantaría salir con vos y que fuéramos a alguna fiesta.

-Thank you man.

Y entonces Mike alzó a Diego con sus brazos, en medio del griterío del público presente en el Luna: “!Olé, olé, olé, Tyson. Tyson!”