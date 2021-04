La guerra por la marca “Maradona”: los documentos firmados por el Diez y la batalla que viene

Una de las grandes peleas en la sucesión de los bienes de Diego Armando Maradona se presenta con bombos y platillos en todo lo que tiene que ver con el control de su marca.

En 2015, el astro del fútbol mundial decidió por propia voluntad ceder su registro a quien en ese momento era su apoderado, el abogado Matías Morla, quien constituyó la empresa Sattvica (propietaria de las marcas “Diego Armando Maradona”, “Diego Maradona”, “Maradona”, “Diegol”, “El 10”, “El Diego” y “La mano de Dios”). La firma, de la que el letrado es presidente, fue creada para la explotación de nuevos negocios, y destina el 50 por ciento de los ingresos para sostén de las hermanas de Diego, tal como él mismo lo pidió.

Por supuesto, El Diez también pensó en sus herederos, por eso también les cedió a ellos el cincuenta por ciento de los derechos de su imagen. Es por eso que todos los negocios que se generaran no solo significaban ingreso para Sattvica, sino también para sus cinco hijos. Sin embargo, no era todo tan sencillo.

Maradona cedió los derechos de las marcas "Diego Armando Maradona", "Diego Maradona", "Maradona", "Diegol", "El 10", "El Diego" y "La mano de Dios"

Hace meses, en medio de una intensa guerra judicial, Dalma y Gianinna presentaron una denuncia en contra del exapoderado de su padre en el Juzgado de La Plata que lleva adelante la causa por la sucesión. En ese escrito solicitaron que se le impida operar comercialmente a Sattvica. Argumentaron que la cesión de derechos había sido hecha de manera fraudulenta. La presentación en principio fue desestimada.

Luego iniciaron una segunda acción, ésta vez ante la Justicia Federal, donde el juez que entiende en la causa, Marcelo Gotta, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 8, dispuso que la medida de no innovar solicitada por sus letrados patrocinantes era improcedente, lo que determinó que Sattvica estaba en condiciones de seguir operando como hasta el momento.

Pero la pelea no terminó ahí. Hubo un tercer round en esta contienda por el manejo de la marca. Con los mismos argumentos las hijas de El Diez, siempre por intermedio de sus abogados, formalizaron otra presentación ante el Juzgado de Instrucción Nº 43, a cargo del doctor Carlos Bruniard, secretaría de la doctora Soledad Nieto, quien finalmente dio lugar a dicha petición, con una medida cautelar que por el momento impide que Sattvica pueda seguir en funciones, imposibilitando a Matías Morla de continuar con el manejo de la marca Maradona, objetivo principal que se plantearon Dalma y Gianinna y pudieron concretarlo.

La cesión de derechos, con la firma de Maradona, fue hecha en Dubai, según los documentos a los que accedió LA NACION.

Matías Morla apeló dicha medida e intenta dar vuelta esa decisión que le impide el manejo de la marca. “Aunque no comparta el dictamen, siempre respeto la decisión de la Justicia –aclaró a LA NACIÓN. Planteamos con mi abogado, el doctor Mauricio D’Alessandro en una presentación, que el doctor Bruniard fue inducido al error, ya que no le informaron que el mismo planteo fue rechazado no sólo en el Juzgado Nº 8, sino también en la Fiscalía de La Plata. No se puede ir con los mismos argumentos, de juzgado en juzgado, esperando una resolución favorable a sus intereses”.

La lucha, que promete ponerse cada vez más áspera, es por la marca, por el uso del nombre y la imagen de la persona más famosa del mundo, que a cinco meses de su muerte sigue siendo tema de debate.

De puño y letra de El Diez

LA NACIÓN tuvo acceso a la documentación relacionada con la cesión de la marca Maradona a Sattvica, que el propio Diego hizo en 2015 en el Consulado Argentino en Dubai. Pueden verse los papers redactados en inglés, también en árabe, su firma, aclaración, número de documento y pasaporte, y las traducciones oficiales realizadas a través de la Cancillería argentina. Diego en persona se presentó a hacer el traspaso y de esa manera quedó registrada su rúbrica. Morla sostiene que en aquel momento nadie se opuso a esa acción que fue legítima por decisión de su propio representado. Y asegura que todos los registros fueron inscriptos de manera legal en el INPI como lo establece la Ley de marcas.

Su firma fue legalizada en territorio argentino

En la actualidad, la marca Maradona en la Argentina está activa, pero a la espera de la decisión que tome la Justicia. Pero en el resto del mundo se encuentra en pleno desarrollo. En Italia, por ejemplo, las pastas Maradona se pueden ver en las góndolas de los supermercados, lo mismo que en varios países de Europa; los habanos de Diego también están a la venta.

Claudia Villafañe, exesposa de Maradona, había realizado la inscripción de la marca en el período 2000-01. Pero luego, más allá del alta o el registro, nunca concretó su desarrollo comercial.

Los documentos fueron traducidos por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires

Una historia similar a la de Diego es la que viven hoy los herederos de Frida Kahlo ya que su marca fue registrada bajo la corporación Frida Kahlo Corporation. Y si bien su hija presentó un recurso para que la misma le sea devuelta, la Justicia dictaminó que la inscripción se hizo de manera legal por lo que deberán compartir la explotación. Las obras de Kahlo, al igual que los objetos de Maradona, están valuados en fortunas casi incalculables. Los próximos días serán determinantes para saber cuál será la suerte de la marca. La Justicia deberá dar la última palabra.