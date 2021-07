Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 23 de julio?

¿Por qué plantear un horóscopo a partir del ascendente? El horóscopo lee la disponibilidad energética en función del tránsito de los planetas por los doce signos. Este movimiento se expresa en cada persona según el orden del zodíaco que propone el ascendente de su carta natal. El ascendente es fundamental porque indica en qué escenarios de la vida circulan los planetas. Por eso, para saber por dónde se está activando mayor energía es necesario conocer el mapa astral según el ascendente y las casas astrológicas. Para averiguarlo, hay varios sitios en internet que lo responden a partir de tu fecha, hora y lugar de nacimiento.

Ascendente en Aries

Esta semana el Sol (fuente de energía del zodíaco) ingresó en Leo, y se suma al recorrido de Marte (tu regente) en la zona de tu carta natal asociada a la identidad y la expresión personal. Para el ascendente en Aries, este movimiento reafirma que te concentres en lo tuyo, aunque eso implique cierta desatención de tu entorno. Por otro lado, este fin de semana habrá Luna llena en Acuario, en la zona de tu carta natal asociada a lo colectivo. La energía es sabia y activa tu eje más individual al mismo tiempo que el colectivo.

Tip: no calcules todas tus acciones.

Ascendente en Tauro

Venus (regente del ascendente en Tauro) ingresó en Virgo (signo de tierra, analítico) y su propuesta apunta a que busques armonía en tu día a día. Para el ascendente en Tauro, es un tránsito para revisar rituales y rutinas. Además, este fin de semana puede resultar emocionalmente interesante porque la Luna llena en Acuario ilumina la zona más alta de tu carta natal.

Tip: buen momento para repensar cuál es tu relación con el tiempo.

Ascendente en Géminis

Mercurio (regente del ascendente en Géminis) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible). Para el ascendente en Géminis, este recorrido puede ser útil para reconectar con la familia, el afecto e incluso animarte a tener una conversación pendiente sobre temáticas del pasado. Además, este fin de semana será la Luna llena en Acuario y activa la zona de tu carta natal asociada a la vocación.

Tip: Pueden aparecer ideas nuevas. Prendé la antena.

Ascendente en Cáncer

Si bien recién terminó la temporada canceriana y es posible que hayas sentido el cambio de vibración que trajo el ingreso del Sol en Leo, lo cierto es que todavía Mercurio (planeta de la comunicación) sigue recorriendo tu signo y además la Luna (regente del ascendente en Cáncer) adquiere su carácter de llena en Acuario. Para el ascendente en Cáncer, estos elementos pueden ponerte más susceptible pero nada de esto significa algo malo. Al contrario, es una Luna llena ideal para que trabajes tu tendencia a la simbiosis.

Tip: según Oriente, lo contrario del amor es el apego.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) llegó a tu signo y empieza la temporada leonina propiamente dicha. En términos energéticos, es posible que sientas una gran vitalidad y te encuentres siendo centro de escenas en este fin de semana. Por otro lado, este fin de semana hay Luna llena en Acuario, tu eje complementario, y este año tiene una particularidad: esto se repetirá en agosto. Sin dudas, para el ascendente en Leo ahora sí empieza el show.

Tip: a brillar, como vos sabés.

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa su marcha directa por Cáncer (signo de agua, empático y sensible) y apunta a que la comunicación y las palabras que elegís no pierdan de vista el afecto. Además, Venus (planeta de las relaciones) ingresó en tu signo y para el ascendente en Virgo esto suma una dosis de seducción y armonía. Por último, la Luna llena en Acuario de este fin de semana te invita a sintonizar la libertad mental de no poder controlar todo.

Tip: amígate con los errores, son parte del sistema.

Ascendente en Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) ingresó en Virgo (signo de tierra, analítico) y su propuesta apunta a que busques armonía en tu día a día. Para el ascendente en Libra esto puede servir para tener una perspectiva ordenada y funcional de qué te hace bien en tu rutina. Por otro lado, el fin de semana hay Luna llena en Acuario y esto confirma que es buen momento para reconectar con tu faceta social.

Tip: a llenar la agenda de planes con tus distintos vínculos, introducir cierta variedad.

Ascendente en Escorpio

Es posible que todavía sientas los efectos de la oposición de Plutón, regente del ascendente en Escorpio, con el Sol. Para el ascendente en Escorpio esta interacción ilumina repeticiones inconscientes. Por otro lado, este fin de semana hay Luna llena en Acuario (la primera del mes, atención, porque en agosto repite y esto también habla de cómo algo insiste) en la base emocional de tu carta natal. Estos movimientos traen noticias acerca de tu pasado y cómo este incide en tu estructura psíquica sensible y subterránea.

Tip: buscar contención en el ámbito familiar puede ayudar.

Ascendente en Sagitario

Júpiter, regente del ascendente en Sagitario, se despide de Piscis (signo de agua) hasta diciembre y vuelve a Acuario, para terminar su recorrido en este signo. Además, este fin de semana hay Luna llena en Acuario, de modo que regresan a escena temáticas acuarianas. Para el ascendente en Sagitario, es buen momento para pensar tu relación con la red, los espacios colectivos de pertenencia y pone foco en tu faceta más ideológica.

Tip: la libertad se habilita desde la confianza.

Ascendente en Capricornio

Saturno (regente del ascendente en Capricornio) este fin de semana descansa de las interacciones planetarias. Mientras tanto, la Luna llena en Acuario de este fin de semana se da en la zona de tu carta natal asociada a los recursos y funciona como un recordatorio de eso: ¿qué recursos tenés a tu alcance pero no estás aprovechando?

Tip: por ahí la solución no es trabajar más sino cambiar la lógica del funcionamiento colectivo.

Ascendente en Acuario

Información energética importante para el ascendente en Acuario. Continúa muy activada la zona de tu carta natal asociada a la pareja, por el recorrido de Marte (planeta de la acción) en Leo, tu eje complementario y ahora se suma el Sol (fuente de energía del zodíaco). Por otro lado, este fin de semana habrá Luna llena en tu signo y este año tiene una particularidad: habrá otra Luna llena en tu signo en agosto, así que la temática emocional y el vínculo con tu cuerpo y nutrición estarán presentes por el próximo mes.

Tip: buscar espacios de libertad y expresión individual.

Ascendente en Piscis

Neptuno, tu regente, continúa en su período de retrogradación en Piscis, que será hasta diciembre de este año y este fin de semana descansa de las alineaciones. Por otro lado, el ingreso de Venus (planeta de las relaciones) en Virgo, tu eje complementario, activa la zona de tu carta natal de la pareja y, también, exhibe la importancia de organizar tu día a día para sentirte bien con vos. Por último, hay Luna llena en Acuario en la zona de tu carta natal asociada a los cierres y los finales.

Tip: puede ser interesante pensar conscientemente qué es lo que está terminando en estos días.

