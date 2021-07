Escándalo en “La Voz”: vinculan a un participante con Stefi Roitman y hay dudas sobre la imparcialidad del jurado

Desde que comenzó La Voz Argentina se produjeron varias polémicas en torno a los criterios de selección de los participantes. En la última emisión del programa, uno de los artistas amateurs que se presentó fue vinculado con Stefi Roitman y con Ricardo Montaner, suegro de la influencer. Es que Santiago Manrique, participante del certamen musical, integra un emprendimiento del que Roitman es clienta, lo que generó dudas sobre la imparcialidad del jurado.

Polémica I

Días atrás, un escándalo salpicó al reality show, involucrando a Jazmín “Jacinta” Sandoval con Roitman, ya que ambas fueron vistas en distintas publicaciones de Instagram en las que se mostraron muy cercanas. Es que la cantante tiene un emprendimiento de estética llamado “Chapa y pintura” del que la influencer es clienta. Tras las críticas, la conductora y comunicadora digital se expresó sobre el tema. “Si yo tuviese el poder de acomodar gente no sé qué estaría haciendo”, dijo Roitman al programa radial Moskita Muerta (Radio La Once Diez). “No conozco a nadie ni tengo contacto con nadie más que el trabajo con otros y mi trabajo. No me gasto en explicar mucho porque sé que no es verdad”, agregó la influencer. Luego, se refirió a la performance de Sandoval en el reality show musical: “La mina es re talentosa y el casting se hizo como hace dos años. De hecho, para que no se arme esto yo intento no estar en contacto con nadie. Cada uno de los que está ahí es porque se lo merece”.

Polémica II

Ahora, la polémica vuelve a girar en torno a Roitman por Santiago Manrique, un cantante y guitarrista brasileño que vive en la Argentina y que interpretó “Neón” de John Mayer durante su presentación. De parte del jurado -integrado por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Ricardo, Ricky y Mau Montaner- el joven recibió una excelente devolución. De hecho, todos ellos le ofrecieron integrar su equipo, aunque el músico terminó optando por el suegro de Roitman. “Soy fan tuyo declarado desde el primer momento en el que te escuché y vamos a trabajar juntos para llegar a la final”, le dijo Ricardo al artista brasileño.

La Voz Argentina 2021: audiencia a ciegas de Santiago Manrique - Fuente: Telefe

Tras la emisión de la presentación de Manrique, trascendió que el joven está también vinculado con Sandoval, con quien trabaja en el emprendimiento que ofrece servicios de belleza y que, del mismo modo, conoce a Roitman. Además, en redes sociales, se viralizaron algunas apariciones del músico en el programa Peligro Sin Codificar de Telefe, lo que podría poner un manto de duda sobre el amateurismo del artista.

