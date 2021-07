“No quiso cobrar un peso”: la mamá de Lali Espósito reveló el conmovedor gesto que Darío Barassi tuvo con la cantante

La mamá de Lali Espósito reveló en Twitter un hermoso gesto que Darío Barassi tuvo con su hija al comienzo de su carrera como solista. Fue después de que el conductor de 100 argentinos dicen (eltrece) compartiera una nota de LA NACION que enumeraba algunas razones que hacen a su programa uno de los más exitosos del momento.

Majo Riera destacó la solidaridad del humorista en uno de los momentos más importantes para la cantante, cuando apostó todos sus ahorros a su nuevo proyecto. Y aseguró: “No me olvido de tu gesto, de buen tipo, buen compañero”.

“Acabo de lagrimear leyendo esto. Solo soy un gordo que juega y deja todo, con ambición y con pasión. Estoy agradecido nivel mil a esta nota y a uds. 100 argentinos dicen: las llamativas razones del éxito de Darío Barassi, que logró ganarle a Vero Lozano”, comenzó escribiendo Barassi junto al link de la nota de LA NACION.

Darío Barassi agradeció a LA NACION por una nota que ponía a su programa entre los más exitosos de la TV Twitter: @dariobarassi

Luego, aclaró: “Debo confesar que vuelvo a leerla y me sigue poniendo contento. Solo no comparto el título atento que mi única competencia siempre es conmigo mismo. Después somos todos trabajadores de este medio que amamos con locura. Distinto canal pero mismo equipo”. Lejos de ofenderse, Vero Lozano le comentó: “I love you Cheto” (”Te amo cheto”, en español).

Darío Barassi se emocionó por una nota de LA NACION que destacaba las claves del éxito de su programa Twitter: @dariobarassi

Pero ese no fue el único comentario. La mamá de Lali Espósito también escribió un mensaje en la publicación que hizo delirar a los fans de la cantante y a los del conductor. “Quiero agregar que cuando Lali hizo sus primeros shows y apostó sus ahorros, Darío Barassi vino a oficiar de host y no quiso cobrar ni un peso. Todo vuelve! Flor de cerezo”, reveló Majo agradecida.

La respuesta del conductor no se hizo esperar. “Majo querida!!! Mi peso en cariño por vos y esa enana talentosa conquistadora del mundo. Me acuerdo esas fans entregadas. Lo único que odio es lo q adelgazaste. Basta Majo”, contestó con humor, fiel a su estilo.

Darío Barassi le agradeció a Majo Riera por su sentido mensaje Twitter: @dariobarassi

Pero la mamá de Lali redobló sus palabras y volvió a destacar el enorme gesto del también actor y lo importante que fue para ellas. “No me olvido de tu gesto, de buen tipo, buen compañero. Solo te recuerdo que te olvidaste la caja de vinos y, por supuesto, yo me las tomé. ¡Salud!”, cerró.

Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, le agradeció públicamente a Darío Barassi Twitter: @majorieraprod

En septiembre de 2016, Lali Espósito decidió lanzar su carrera como solista y dio inicio a la gira “Soy Tour”. La ansiada fecha llegó y dio su primer recital en el Teatro Ópera. Pero antes, Darío Barassi tuvo el difícil trabajo de contener a todos esos fans que aguardaban ansiosos por ver a la estrella.

Además de acompañar en su carrera a su hija, Majo Riera es productora y abrió su propia empresa, Cinemateca Films.

