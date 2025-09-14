Argentina vs. Corea del Sur, por el Mundial de vóley Filipinas 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina de vóleibol masculino se enfrenta este martes a Corea del Sur en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo C del Mundial Filipinas 2025. El equipo albiceleste debutó con una victoria y quiere repetirla para encaminar su clasificación a octavos de final. El encuentro está programado para las 23.30 (horario argentino) en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, con televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de VBTV.

El seleccionado dirigido por Marcelo Méndez comenzó su participación en la Copa del Mundo con un triunfo ajustado y meritorio ante Finlandia. Fue una definición que generó tensión y en la que la Argentina, tras reponerse de un 2 a 0 adverso, se impuso por 3 a 2 con parciales de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11. El compromiso duró más de dos horas y, finalmente, se resolvió en la agonía del tie break.

La selección argentina y una remontada inolvidable ante Finlandia en su debut en el Mundial Aaron Favila� - AP�

Su rival de turno, en tanto, inició el certamen ecuménico con una contundente derrota frente al bicampeón olímpico en ejercicio, Francia, por 3 a 0 (25-12, 25-18 y 25-16). Es, en los papeles, el contrincante más asequible de la primera ronda, ya que se clasificó con lo justo tras quedarse con el último de los 15 cupos del ranking mundial de la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB).

En el último enfrentamiento entre ambos, por la Volleyball Nations League 2018, la selección argentina se quedó con la victoria por 3 a 0.

Cómo ver online el Mundial 2025

El Mundial de vóley Filipinas 2025 se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming a través de DGO, para el cual se requiere tener una suscripción activa. DSports transmitirá una selección de partidos de la fase de grupos a través de sus diferentes señales de la grilla de programación de DirecTV. Y a partir del 20 de septiembre ofrecerá la cobertura de los playoffs hasta el 28, cuando se dispute la final. Todos los encuentros de la competencia estarán disponibles en DGO.

Fixture y resultados de la selección argentina en el Mundial de vóley

Grupo C

Argentina 3 - 2 Finlandia .

. Argentina vs. Corea del Sur - Martes 16 de septiembre a las 23.30.

- Martes 16 de septiembre a las 23.30. Francia vs. Argentina - Jueves 18 de septiembre a las 7.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Con la victoria frente a Finlandia, la Argentina quiere encaminar su clasificación a octavos Aaron Favila� - AP�

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.02 contra los 11.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Corea del Sur.