Argentina vs. Italia, por el Mundial de vóley Filipinas 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina de vóley dio una de las grandes notas en la primera etapa del Mundial de vóley que se desarrolla en Filipinas, ganando el Grupo C de manera invicta, con sendos triunfos ante Finlandia, Corea del Sur y un batacazo ante Francia, bicampeón olímpico que llegó como uno de los grandes favoritos al título. Así, se ganó el derecho de disputar los octavos de final en los que en la madrugada de este domingo se enfrentará a Italia, ni más ni menos que el campeón vigente de esta competencia.

El equipo conducido por Marcelo Méndez llegó a la Copa del Mundo con la prudencia de las expectativas, a sabiendas de que es un equipo nuevo que comenzó a tomar forma después del ciclo olímpico que concluyó en París 2024 y más allá de tener nombres históricos como los de Luciano De Cecco y Agustín Loser. Sin embargo, nunca claudicó en la pelea, en el jugar de igual a igual con todos y por eso ratificó que es un rival de temer para cualquier favorito.

De esta manera, la albiceleste buscará dar un paso más este domingo, a las 4.30 de la Argentina, con transmisión en vivo por televisión de DSports.

La Argentina se impuso a Francia por 3 a 2 en la tercera fecha del Grupo C, que ganó de punta a punta Aaron Favila� - AP�

La selección argentina viene de vencer a Francia por 3 a 2 con parciales 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12 en el tie break, con una tarea impresionante en el ataque de Luciano Vicentín (22 puntos) y de Luciano Palonsky (17).

En la jornada anterior el seleccionado que conduce Marcelo Méndez hizo lo propio ante Corea del Sur por 3 a 1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18. En el estreno venció a Finlandia, también por 3 a 2 con segmentos de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11.

Cómo ver online el Mundial 2025

El Mundial de vóley Filipinas 2025 se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming a través de DGO, para el cual se requiere tener una suscripción activa. DSports transmitió una selección de partidos de la fase de grupos a través de sus diferentes señales de la grilla de programación de DirecTV. Y a partir de este sábado 20 de septiembre se ofrece la cobertura de los playoffs hasta el 28, cuando se dispute la final. Todos los encuentros de la competencia estarán disponibles en DGO.

DSports.

DGO.

Fixture y resultados de la selección argentina en el Mundial de vóley

Grupo C

Argentina 3 - 2 Finlandia .

. Argentina 3 - 1 Corea del Sur .

. Francia 3-2 Argentina.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Convocados de la selección argentina

Armadores

Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo.

Opuestos

Pablo Kukartsev y Germán Gómez.

Centrales

Agustín Loser, Nicolás Zerba y Joaquín Gallego.

Puntas

Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas.

Líbero