Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Argentina, en el Mundial de vóley 2025

Este martes finalizó la fecha 2 del Grupo C del Mundial de vóleibol masculino Filipinas 2025 con una sorpresa: Finlandia derrotó a Francia, bicampeón olímpico en ejercicio, y dejó a la selección argentina en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona tras su victoria ante Corea del Sur. En la última jornada, programada para este jueves a las 7 (horario argentino), argentinos, franceses y finlandeses buscarán los dos lugares disponibles para octavos de final.

El seleccionado albiceleste derrotó a su par asiático por 3 a 1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18. Así alcanzó la línea de los cinco puntos en la clasificación general y quedó como único puntero. El escolta es el conjunto galo, que suma cuatro unidades tras la inesperada caída ante Finlandia por 3 a 2 (25-19, 17-25, 29-27, 21-25 y 15-9). En tercer lugar se ubica el conjunto finlandés con tres; mientras que el equipo surcoreano está último sin puntos.

La selección argentina ganó los dos partidos que disputó hasta el momento en el Mundial FIVB

En la fecha 3, la que definirá los clasificados a la próxima instancia, los partidos a disputarse serán: Argentina vs. Francia y Finlandia vs. Corea del Sur. Para meterse entre los 16 mejores, la selección nacional debe quedar entre los dos primeros. Depende de sí misma: con una victoria, nadie podrá arrebatarle el primer puesto. Si pierde, dependerá del resultado del partido que se juega en simultáneo. El criterio de desempate en caso de igualdad de puntos indica que todo se resolverá, en primera instancia, por coeficiente de sets.

Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial de vóley masculino 2025

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial de vóley masculino 2025, tras la fecha 2 FIVB

Fixture y resultados de la selección argentina en el Mundial de vóley

Grupo C

Argentina 3 - 2 Finlandia .

. Argentina 3 - 1 Corea del Sur .

. Francia vs. Argentina - Jueves 18 de septiembre a las 7.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El historial de Argentina en la Copa del Mundo

De las 20 ediciones que tuvo hasta el momento la Copa del Mundo de vóley la Argentina participó en 12 y su mejor actuación fue el tercer puesto en 1982, certamen que se jugó en el país. Fue sexta en dos ocasiones (Brasil 1990 y Argentina 2002) y quedó séptima en Francia 1986, en la previa a los Juegos Olímpicos Seúl 1988, donde logró la medalla de bronce. En Polonia-Eslovenia 2022, la última ocasión, fue octava tras quedar eliminada en cuartos de final.