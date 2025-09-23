Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial de vóley Filipinas 2025

Ya se conoce a los ocho clasificados a la segunda instancia de eliminación directa; la selección argentina se despidió de la Copa del Mundo tras perder ante Italia por 3 a 0
Este martes finalizaron los octavos de final del Mundial de vóleibol masculino Filipinas 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los ocho clasificados a cuartos: Italia, Turquía, Polonia, Bélgica, Irán, Estados Unidos, República Checa y Bulgaria. La selección argentina, por su parte, quedó eliminada tras perder 3 a 0 ante el campeón del mundo en ejercicio, el seleccionado italiano, y se despidió del certamen.
Los italianos vencieron a la Argentina con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22; los turcos derrotaron a Países Bajos por 3 a 1, mismo resultado con el que los polacos le ganaron a Canadá. Además, los belgas dejaron fuera de competencia a Finlandia, rival del seleccionado albiceleste en el Grupo C, con un contundente 3 a 0. En el otro lado del cuadro, los búlgaros vencieron a Portugal por 3 a 0; los norteamericanos hicieron lo propio con Eslovenia por 3 a 1; los checos derrotaron a Túnez por 3 a 0 y los iraníes le ganaron un partidazo a Serbia por 3 a 2.
Resultados de los octavos de final
- Túnez 0 - 3 República Checa (25-19, 25-18 y 25-23).
- Serbia 2 - 3 Irán (23-25, 25-19, 24-26, 25-22 y 15-9).
- Estados Unidos 3 - 1 Eslovenia (19-25, 25-22, 25-17 y 25-20).
- Bulgaria 3 - 0 Portugal (25-19, 25-23 y 25-13).
- Polonia 3 - 1 Canadá (25-18, 23-25, 25-20 y 25-14).
- Turquía 3 - 1 Países Bajos (27-29, 25-23, 25-16 y 25-19).
- Argentina 0 - 3 Italia (25-23, 25-20 y 25-22).
- Bélgica 3 - 0 Finlandia (25-21, 25-17 y 25-21).
Cronograma de los cuartos de final
- Italia vs. Bélgica - Miércoles 24 de septiembre a las 4.30 - Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.
- Polonia vs. Turquía - Miércoles 24 de septiembre a las 9 - Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.
- República Checa vs. Irán - Jueves 25 de septiembre a las 4.30 - Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.
- Estados Unidos vs. Bulgaria - Jueves 25 de septiembre a las 9 - Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.
Todos los ganadores del Mundial de vóley masculino
- Checoslovaquia 1949: Unión Soviética.
- URSS 1952: Unión Soviética.
- Francia 1956: Checoslovaquia.
- Brasil 1960: Unión Soviética.
- URSS 1962: Unión Soviética.
- Checoslovaquia 1966: Checoslovaquia.
- Bulgaria 1970: Alemania (República Democrática Alemana).
- México 1974: Polonia.
- Italia 1978: Unión Soviética.
- Argentina 1982: Unión Soviética.
- Francia 1986: Estados Unidos.
- Brasil 1990: Italia.
- Grecia 1994: Italia.
- Japón 1998: Italia.
- Argentina 2002: Brasil.
- Japón 2006: Brasil.
- Italia 2010: Brasil.
- Polonia 2014: Polonia.
- Italia - Bulgaria 2018: Polonia.
- Polonia - Eslovenia 2022: Italia.
