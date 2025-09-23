LA NACION

Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial de vóley Filipinas 2025

Ya se conoce a los ocho clasificados a la segunda instancia de eliminación directa; la selección argentina se despidió de la Copa del Mundo tras perder ante Italia por 3 a 0

Polonia, líder del ranking mundial de vóley masculino, se metió en los cuartos de final de la Copa del Mundo
Este martes finalizaron los octavos de final del Mundial de vóleibol masculino Filipinas 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los ocho clasificados a cuartos: Italia, Turquía, Polonia, Bélgica, Irán, Estados Unidos, República Checa y Bulgaria. La selección argentina, por su parte, quedó eliminada tras perder 3 a 0 ante el campeón del mundo en ejercicio, el seleccionado italiano, y se despidió del certamen.

Los italianos vencieron a la Argentina con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22; los turcos derrotaron a Países Bajos por 3 a 1, mismo resultado con el que los polacos le ganaron a Canadá. Además, los belgas dejaron fuera de competencia a Finlandia, rival del seleccionado albiceleste en el Grupo C, con un contundente 3 a 0. En el otro lado del cuadro, los búlgaros vencieron a Portugal por 3 a 0; los norteamericanos hicieron lo propio con Eslovenia por 3 a 1; los checos derrotaron a Túnez por 3 a 0 y los iraníes le ganaron un partidazo a Serbia por 3 a 2.

La selección argentina perdió con Italia y quedó eliminada del Mundial de vóleibol masculino 2025
Resultados de los octavos de final

  • Túnez 0 - 3 República Checa (25-19, 25-18 y 25-23).
  • Serbia 2 - 3 Irán (23-25, 25-19, 24-26, 25-22 y 15-9).
  • Estados Unidos 3 - 1 Eslovenia (19-25, 25-22, 25-17 y 25-20).
  • Bulgaria 3 - 0 Portugal (25-19, 25-23 y 25-13).
  • Polonia 3 - 1 Canadá (25-18, 23-25, 25-20 y 25-14).
  • Turquía 3 - 1 Países Bajos (27-29, 25-23, 25-16 y 25-19).
  • Argentina 0 - 3 Italia (25-23, 25-20 y 25-22).
  • Bélgica 3 - 0 Finlandia (25-21, 25-17 y 25-21).

Cronograma de los cuartos de final

  • Italia vs. Bélgica - Miércoles 24 de septiembre a las 4.30 - Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.
  • Polonia vs. Turquía - Miércoles 24 de septiembre a las 9 - Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.
  • República Checa vs. Irán - Jueves 25 de septiembre a las 4.30 - Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.
  • Estados Unidos vs. Bulgaria - Jueves 25 de septiembre a las 9 - Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.
Estados Unidos y Bulgaria protagonizarán uno de los partidos más destacados de los cuartos de final del Mundial
Todos los ganadores del Mundial de vóley masculino

  • Checoslovaquia 1949: Unión Soviética.
  • URSS 1952: Unión Soviética.
  • Francia 1956: Checoslovaquia.
  • Brasil 1960: Unión Soviética.
  • URSS 1962: Unión Soviética.
  • Checoslovaquia 1966: Checoslovaquia.
  • Bulgaria 1970: Alemania (República Democrática Alemana).
  • México 1974: Polonia.
  • Italia 1978: Unión Soviética.
  • Argentina 1982: Unión Soviética.
  • Francia 1986: Estados Unidos.
  • Brasil 1990: Italia.
  • Grecia 1994: Italia.
  • Japón 1998: Italia.
  • Argentina 2002: Brasil.
  • Japón 2006: Brasil.
  • Italia 2010: Brasil.
  • Polonia 2014: Polonia.
  • Italia - Bulgaria 2018: Polonia.
  • Polonia - Eslovenia 2022: Italia.
