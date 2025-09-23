Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial de vóley Filipinas 2025

Este martes finalizaron los octavos de final del Mundial de vóleibol masculino Filipinas 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los ocho clasificados a cuartos: Italia, Turquía, Polonia, Bélgica, Irán, Estados Unidos, República Checa y Bulgaria. La selección argentina, por su parte, quedó eliminada tras perder 3 a 0 ante el campeón del mundo en ejercicio, el seleccionado italiano, y se despidió del certamen.

Los italianos vencieron a la Argentina con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22; los turcos derrotaron a Países Bajos por 3 a 1, mismo resultado con el que los polacos le ganaron a Canadá. Además, los belgas dejaron fuera de competencia a Finlandia, rival del seleccionado albiceleste en el Grupo C, con un contundente 3 a 0. En el otro lado del cuadro, los búlgaros vencieron a Portugal por 3 a 0; los norteamericanos hicieron lo propio con Eslovenia por 3 a 1; los checos derrotaron a Túnez por 3 a 0 y los iraníes le ganaron un partidazo a Serbia por 3 a 2.

La selección argentina perdió con Italia y quedó eliminada del Mundial de vóleibol masculino 2025 FIVB

Resultados de los octavos de final

Túnez 0 - 3 República Checa (25-19, 25-18 y 25-23).

Serbia 2 - 3 Irán (23-25, 25-19, 24-26, 25-22 y 15-9).

Estados Unidos 3 - 1 Eslovenia (19-25, 25-22, 25-17 y 25-20).

Bulgaria 3 - 0 Portugal (25-19, 25-23 y 25-13).

Polonia 3 - 1 Canadá (25-18, 23-25, 25-20 y 25-14).

Turquía 3 - 1 Países Bajos (27-29, 25-23, 25-16 y 25-19).

Argentina 0 - 3 Italia (25-23, 25-20 y 25-22).

Bélgica 3 - 0 Finlandia (25-21, 25-17 y 25-21).

Cronograma de los cuartos de final

Italia vs. Bélgica - Miércoles 24 de septiembre a las 4.30 - Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.

Polonia vs. Turquía - Miércoles 24 de septiembre a las 9 - Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.

República Checa vs. Irán - Jueves 25 de septiembre a las 4.30 - Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.

Estados Unidos vs. Bulgaria - Jueves 25 de septiembre a las 9 - Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.

Estados Unidos y Bulgaria protagonizarán uno de los partidos más destacados de los cuartos de final del Mundial FIVB

Todos los ganadores del Mundial de vóley masculino