En qué canal pasan Argentina vs. Francia por el Mundial de vóley 2025

La selección argentina de vóley se juega el futuro inmediato en el Mundial de Filipinas 2025. Por la última fecha del Grupo C que lidera tras dos victorias, se enfrenta a Francia, bicampeón olímpico y uno de los grandes favoritos al título, aunque sorpresivamente cayó ante Finlandia en la segunda jornada. La albiceleste depende de sí misma para avanzar de ronda, aunque no la tiene sencilla. Si cae, deberá sacar cuentas.

El encuentro está programado para las 7 (horario argentino) en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, con televisación exclusiva de DSports y transmisión vía streaming de la VBTV.

La selección argentina tuvo un gran partido ante Corea del Sur y sumó su segunda victoria; este jueves va por Francia

En la jornada pasada, el seleccionado albiceleste derrotó a Corea del Sur por 3 a 1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18. Así alcanzó la línea de los cinco puntos en la clasificación general y quedó como único puntero. El escolta es, justamente, el conjunto galo, que suma cuatro unidades tras la inesperada caída ante Finlandia por 3 a 2 (25-19, 17-25, 29-27, 21-25 y 15-9). En tercer lugar se ubica el conjunto finés con tres; mientras que el equipo surcoreano está último sin puntos.

Así está la tabla de posiciones del Grupo C, en la previa de la fecha 3

En el último enfrentamiento entre ambos, por la Volleyball Nations League de este año, la selección argentina se quedó con la victoria por 3 a 1.

Previamente, este miércoles desde las 23.30 (horario argentino) se miden Finlandia y Corea del Sur.

Cómo ver online el Mundial 2025

El Mundial de vóley Filipinas 2025 se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming a través de DGO, para el cual se requiere tener una suscripción activa. DSports transmitirá una selección de partidos de la fase de grupos a través de sus diferentes señales de la grilla de programación de DirecTV. Y a partir del 20 de septiembre ofrecerá la cobertura de los playoffs hasta el 28, cuando se dispute la final. Todos los encuentros de la competencia estarán disponibles en DGO.

DSports.

DGO.

La selección argentina encara el Mundial con un equipo en construcción, pero está a la altura Aaron Favila� - AP�

Fixture y resultados de la selección argentina en el Mundial de vóley

Grupo C

Argentina 3 - 2 Finlandia .

. Argentina 3 - 1 Corea del Sur .

. Francia vs. Argentina - Jueves 18 de septiembre a las 7.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Francia corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.42 contra los 2.90 que se repagan por un hipotético triunfo de la selección argentina.

Francia dio un paso en falso ante Filipinas, pero sigue siendo uno de los máximos favoritos Aaron Favila� - AP�

Convocados de la selección argentina

Armadores

Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo.

Opuestos

Pablo Kukartsev y Germán Gómez.

Centrales

Agustín Loser, Nicolás Zerba y Joaquín Gallego.

Puntas

Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas.

Líbero