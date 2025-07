Luciano De Cecco, un símbolo de la historia reciente, vuelve a la selección de vóleibol

Uno de los máximos referentes del vóleibol, Luciano De Cecco confirmó su regreso a la selección argentina con la mira en el Mundial 2025 que se disputará en Filipinas entre el 12 y el 28 de septiembre.

El armador santafesino, de 37 años, quien había decidido dar un paso al costado luego de los Juegos Olímpicos de París 2024, retomó el contacto con el entrenador Marcelo Méndez y ya se sumó a los entrenamientos del equipo en el Cenard.

Puro grito, Luciano De Cecco durante los Juegos de París NATALIA KOLESNIKOVA - AFP

Después de ausentarse durante la edición 2025 de la Volleyball Nations League, De Cecco vuelve para ponerse la celeste y blanca en un año clave. Aunque todavía no se confirmó la lista definitiva para el Mundial, su presencia está asegurada y representa una gran noticia para el combinado nacional, según cita un despacho de la agencia Noticias Argentinas.

De Cecco es actualmente jugador del Norwid Czestochowa de Polonia, luego de su paso por el Modena italiano. Por un puñado de meses, actuó en Ferro, en el Torneo Metropolitano División de Honor. Aunque no jugó con el equipo nacional este año, su experiencia, liderazgo y precisión serán fundamentales para afrontar un torneo que ahora reúne a 32 selecciones cada dos años.

En el desfile de la delegación argentina en la Ceremonia de Apertura de los Juegos, con Rocío Sánchez Moccia X

En el Mundial, Argentina formará parte del Grupo C junto a Francia, Finlandia y Corea del Sur.

Como parte de la preparación para la competencia, el conjunto nacional disputará el tradicional torneo Hubert Wagner en Polonia, del 29 al 31 de agosto, donde enfrentará a tres potencias: Brasil, el poderoso elenco local y Serbia.

El regreso de De Cecco no solo fortalece el armado del equipo en lo deportivo, sino también en lo anímico, ya que se trata de una figura emblemática, respetada por sus compañeros y referente indiscutido del deporte nacional, con una trayectoria internacional que lo ubica entre los mejores del mundo en su posición.

Vuelta al trabajo con el Mundial a la vista 🇦🇷🌎



🏐🏋️‍♂️ La Selección entrena en el CeNARD de cara al torneo que se jugará desde el 12/9 en Filipinas



Se sumó Luciano De Cecco, quien amplía el plantel de cara a la definición de los 14 nombres para el Mundial#VamosArgentina! pic.twitter.com/hQrrR2O4pS — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) July 29, 2025

Un año atrás, la Argentina perdió por 3-0 ante Alemania en el voleibol olímpico y quedó eliminada del torneo. La derrota marcó el final de una etapa gloriosa en el equipo nacional, con el gran logro de la medalla de bronce en Tokio 2020. Facundo Conte, hijo de Hugo, otra leyenda del deporte en Argentina, rompió en llanto tras el encuentro y anunció que no volvería a vestir la camiseta albiceleste.

Luciano De Cecco, armador, capitán del equipo y abanderado de la delegación nacional en París 2024 no dio por sentado su retiro, pero sí consideró que “no cree” llegar a Los Ángeles, sede de los Juegos Olímpicos de 2028. Se tomó un tiempo... y volvió. El cuerpo técnico deberá resolver, ahora, si también le devuelve la cinta de capitán, o esta permanece en manos de Agustín Loser, el referente actual.

Luciano de Cecco, siempre crack en.volleyballworld.com/

Nave insignia del equipo argentino, en el adiós a París 2024 aseguró: “Fue durísimo. Fue un buen viaje. Lástima que no pudimos jugar, disfrutar, aprovechar los momentos que tuvimos. Jugamos muy bien con Japón, relativamente mal con Estados Unidos y esta vez nos costó. Desgraciadamente termina un año complicado, de muchos altibajos. Hoy no pudimos sacar nuestra mejor versión. Se termina un ciclo. Un montón de situaciones que uno no quiere que lleguen a pasar y pasaron todas juntas”, evaluó el capitán del equipo argentino y uno de los portadores de la bandera albiceleste en la ceremonia de apertura de París 2024.

“Todo lo que comienza, termina”, postuló De Cecco, también en TyC Sports. Y añadió: “Hoy se termina este ciclo, ciclo importante para la selección, en el cual potenciamos el nivel de vóley en un país chico a nivel vóley y lo metimos entre los 10 mejores del mundo, con medalla incluida”.

Sobre su futuro personal en la actividad, De Cecco había dado la puerta abierta a la continuidad en un equipo, aunque daba a entender que no volvería a la selección para una cita olímpica. Posiblemente no llegue a Los Ángeles. Pero ahora está de vuelta y podrá tener su sexta experiencia mundialista. Con la energía renovada y la experiencia de toda una vida de un lado y del otro de la red.