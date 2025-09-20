En qué canal pasan Argentina vs. Italia por el Mundial de vóley 2025

Argentina e Italia juegan en la madrugada de este domingo los octavos de final del Mundial de Filipinas 2025 con la ilusión de seguir avanzando y meterse en la recta final por el título. La albiceleste viene de dar el golpe ante el bicampeón olímpico Francia, al que debió ganarle en la fecha 3 del Grupo C para asegurarse un lugar en la próxima instancia, razón por la cual la terminó eliminando.

El encuentro inicia a las 4.30 de la Argentina y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming a través de DGO, para el cual se requiere tener una suscripción activa. DSports transmitirá una selección de partidos de la fase de grupos a través de sus diferentes señales de la grilla de programación de DirecTV. Y a partir del 20 de septiembre ofrecerá la cobertura de los playoffs hasta el 28, cuando se dispute la final. Todos los encuentros de la competencia estarán disponibles en DGO.

La Argentina sabe que si puede mantener el nivel que mostró ante Francia tendrá chances frente a Italia Aaron Favila� - AP�

La selección argentina viene de vencer a Francia por 3 a 2 con parciales 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12 en el tie break, con una tarea impresionante en el ataque de Luciano Vicentín (22 puntos) y de Luciano Palonsky (17).

En la jornada anterior el seleccionado que conduce Marcelo Méndez hizo lo propio ante Corea del Sur por 3 a 1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18. En el estreno venció a Finlandia, también por 3 a 2 con segmentos de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11.Argentina.

Convocados de la selección argentina

Armadores

Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo.

Opuestos

Pablo Kukartsev y Germán Gómez.

Centrales

Agustín Loser, Nicolás Zerba y Joaquín Gallego.

Puntas

Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas.

Líbero

Santiago Danani.

El historial de la Argentina en la Copa del Mundo

De las 20 ediciones que tuvo hasta el momento la Copa del Mundo de vóley la Argentina participó en 12 y su mejor actuación fue el tercer puesto en 1982, certamen que se jugó en el país. Fue sexta en dos ocasiones (Brasil 1990 y Argentina 2002) y quedó séptima en Francia 1986, en la previa a los Juegos Olímpicos Seúl 1988, donde logró la medalla de bronce. En Polonia-Eslovenia 2022, la última ocasión, fue octava tras quedar eliminada en cuartos de final.