En qué canal pasan Argentina vs. Italia por el Mundial de vóley 2025

La selección albiceleste se juega la clasificación a los cuartos de final ante el campeón defensor y uno de los grandes favoritos al título en Filipinas
- 3 minutos de lectura'
Argentina e Italia juegan en la madrugada de este domingo los octavos de final del Mundial de Filipinas 2025 con la ilusión de seguir avanzando y meterse en la recta final por el título. La albiceleste viene de dar el golpe ante el bicampeón olímpico Francia, al que debió ganarle en la fecha 3 del Grupo C para asegurarse un lugar en la próxima instancia, razón por la cual la terminó eliminando.
El encuentro inicia a las 4.30 de la Argentina y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming a través de DGO, para el cual se requiere tener una suscripción activa. DSports transmitirá una selección de partidos de la fase de grupos a través de sus diferentes señales de la grilla de programación de DirecTV. Y a partir del 20 de septiembre ofrecerá la cobertura de los playoffs hasta el 28, cuando se dispute la final. Todos los encuentros de la competencia estarán disponibles en DGO.
La selección argentina viene de vencer a Francia por 3 a 2 con parciales 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12 en el tie break, con una tarea impresionante en el ataque de Luciano Vicentín (22 puntos) y de Luciano Palonsky (17).
En la jornada anterior el seleccionado que conduce Marcelo Méndez hizo lo propio ante Corea del Sur por 3 a 1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18. En el estreno venció a Finlandia, también por 3 a 2 con segmentos de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11.Argentina.
Convocados de la selección argentina
Armadores
- Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo.
Opuestos
- Pablo Kukartsev y Germán Gómez.
Centrales
- Agustín Loser, Nicolás Zerba y Joaquín Gallego.
Puntas
- Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas.
Líbero
- Santiago Danani.
El historial de la Argentina en la Copa del Mundo
De las 20 ediciones que tuvo hasta el momento la Copa del Mundo de vóley la Argentina participó en 12 y su mejor actuación fue el tercer puesto en 1982, certamen que se jugó en el país. Fue sexta en dos ocasiones (Brasil 1990 y Argentina 2002) y quedó séptima en Francia 1986, en la previa a los Juegos Olímpicos Seúl 1988, donde logró la medalla de bronce. En Polonia-Eslovenia 2022, la última ocasión, fue octava tras quedar eliminada en cuartos de final.
- Brasil 1960: 11° puesto.
- Italia 1978: 22°.
- Argentina 1982: 3°.
- Francia 1986: 7°.
- Brasil 1990: 6°.
- Grecia 1994: 13°.
- Japón 1998: 11°.
- Argentina 2002: 6°.
- Italia 2010: 9°.
- Polonia 2014: 11°.
- Italia-Bulgaria 2018: 15°.
- Polonia-Eslovenia 2022: 8°.
