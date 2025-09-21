La selección argentina de vóleibol chocó contra el poder de Italia y quedó eliminada del Mundial

Una prueba durísima para la selección argentina de vóleibol y un sueño que no pudo ser. Después del gran golpe con la victoria por 3-2 sobre Francia, el último bicampeón olímpico, que le permitió acceder a los octavos de final del Mundial que se disputa en Filipinas, el conjunto de Marcelo Méndez se enfrentó con Italia, el último campeón del mundo, pero no pudo dar otro paso histórico. Si bien compitió hasta el último segundo cayó por 3-0 (23-25, 20-25, 22-25) y el conjunto nacional quedó eliminado de la competencia.

La selección argentina llegó a Filipinas, con la intención de demostrar que su recambio está a la altura de la cita y lo demostró. Con Luciano Vicentín como goleador (17 puntos), que fue el único de los atacantes que encontró ritmo ofensivo, y con Joaquín Gallego (9) el equipo argentino se brindó por completo para intentar sacar a otro gigante del Mundial, pero no pudo con el poder de jugadores como Alessandro Michieletto (15 tantos) y Yuri Romanò (14).

ITALIA GANÓ Y ELIMINÓ A ARGENTINA



Los campeones del mundo vencieron 3-0 (25-23, 25-20, 25-22) a los de Marcelo Méndez para meterse entre los 8 mejores en Filipinas.@DonDerrouse - @zurdodarraidou#MundialDeVoleyEnDSPORTS #VoleyEnDSPORTS pic.twitter.com/OlYlbOgKju — DSPORTS (@DSports) September 21, 2025

Más allá del resultado que no le permitió acceder a los cuartos de final, el equipo de Méndez demostró en la primera etapa de la competencia un altísimo nivel, con tres victorias que le permitió terminar primero en el Grupo C y ser el único representante sudamericano en las instancias de los octavos de final.

El equipo argentino no pudo con Italia que no le permitió encontrar los caminos ofensivos. Sin embargo, ofreció momentos de alto vuelo durante el encuentro, en especial de Luciano De Cecco, el histórico armador, que se despidió de la selección en este encuentro, ya que expresó que este Mundial iba a ser su último torneo importante con el conjunto nacional.

- ¿Qué es eso?



- Un rebote en la red, ya está perdida casi.



- ¿LO PUEDO ARMAR?



- Basta, Luciano...



¡De Cecco transforma cualquier cosa en un ataque! Puntazo de Palonsky vs Italia.@DonDerrouse - @zurdodarraidou #MundialDeVoleyEnDSPORTS #VoleyEnDSPORTS pic.twitter.com/DTO80Q467c — DSPORTS (@DSports) September 21, 2025

Y como no podía ser de otra manera, De Cecco dejó algunas perlas en el partido, ya que no sólo hace delirar a sus fanáticos con su armados imposibles, sino que ante Italia dejó la piel por rescatar cada pelota y rescató una bola imposible desde el piso, pero no le alcanzó con esa locura sino que todavía tenía más: defendió un remate tremendo de Alessandro Michieletto con el pecho, una acción que rápidamente se viralizó.

Más allá de las acciones geniales de De Cecco, Italia demostró por qué es el campeón del mundo. Su capitán, el armador Simone Giannelli, brilló en la distribución y el despliegue táctico, y hasta se dio el lujo de cerrar los dos primeros sets: el capítulo inicial, con un toque y el segundo, con un ataque que sorprendió al bloqueo argentino.

Por la punta, Michielletto desplegó todo su poder ofensivo y Mattia Bottolo con 13 puntos, se ofreció como una alternativa de altísima calidad como para que el equipo campeón del mundo no extrañe a Daniele Lavia, una pieza clave, ausente en este duelo de octavos de final por una lesión.

La selección argentina luchó cada set, pero no pudo aguantar el poderío del campeón mundial. Si bien Vicentín estuvo en un buen nivel, no pudieron desplegar todo su poderío jugadores como Palonsky, Pablo Koukartsev o Agustín Loser. Más allá de estas cuestiones, el equipo argentino volvió a demostrar que puede competir de igual a igual con cualquier equipo del mundo.