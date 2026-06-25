Murió Daniel Castellani, leyenda del voléibol argentino, luego de una larga enfermedad

Daniel Castellani, figura y leyenda del voléibol nacional, murió este jueves a los 65 años tras una larga lucha contra una grave enfermedad. Así lo anunció la Federación del Voléibol Argentino (FEVA) en un comunicado.

Como jugador, Castellani formó parte de la camada que consiguió la medalla de bronce en la disciplina en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 y en el Mundial de 1982. Integró la generación que obtuvo, hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los mayores galardones de este deporte en el país.

En tanto, pasó su última etapa como entrenador de Las Panteras. Previamente también fue técnico de la selección argentina masculina que ganó los Juegos Panamericanos de 1995, entre otros logros.

“Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani este jueves 25 de junio luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados. Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha“, expresaron desde la FEVA.

Daniel Castellani durante el encuentro de Argentina contra México por la medalla de bronce durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en Arena Parque O’Higgins DANTE FERNANDEZ/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Y sumaron: “Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino. ¡¡¡Gracias por todo Daniel!!!“.

En 2023, en diálogo con LA NACION durante los Juegos Panamericanos de Chile, Castellani había revelado que fue diagnosticado con un cáncer a principios de ese año, poco después de firmar su contrato para dirigir a Las Panteras. Allí inició un proyecto con objetivos a largo plazo: su faro eran los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el medio obtuvo enorme cantidad de logros: el primer título conseguido en la historia en la Copa Panamericana y un subcampeonato en el Sudamericano. También se destacó su gran labor en el Preolímpico de Japón hacia París 2024, pese a no haber podido conseguir la plaza.

Hugo Conte, Esteban Martínez, Daniel Castellani y Alejandro Diz en los días previos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984

Tres años atrás, había brindado detalles sobre el duro diagnóstico que recibió. “En enero me detectaron un cáncer. Me dejó sensible… Nunca hablé… Nunca hablé de esto. Sí, pasé por un cáncer, pasé la quimioterapia… Ahora estoy bien, fueron momentos difíciles, pero obviamente que con el apoyo de mi familia y de todos los que estuvieron cerca, que fue mucha gente, pude pasarla y hoy estoy bien, operado", había dicho entre lágrimas.

Castellani se sometió a un tratamiento de quimioterapia durante cuatro meses, y buscó con fuerte motivación estar en buen estado para dirigir a Las Panteras. “Quería salir, tenía este compromiso con las chicas. Obvio, quería hacerlo, quería que las cosas salgan bien y quería salir también por eso. Y por mi familia, por mis amigos…“, había contado.

Daniel Castellani en el partido entre la Argentina y Unión Soviética, el 11 de octubre de 1982, por el Mundial de voléibol

Desde la selección femenina compartieron un mensaje en sus redes sociales. “Enorme abrazo a toda su familia!”, expresaron.

En tanto, la Federación Metropolitana de Voléibol publicó: “Nos toca comunicar, con profunda tristeza, el fallecimiento de nuestro querido Daniel Castellani. Luego de años luchando contra una enfermedad malvada, Daniel nos dejó a sus 65 años un legado invaluable, siendo uno de nuestros principales embajadores a nivel internacional y una figura indiscutida de nuestro deporte. Abrazamos a sus hijos Iván y Ariana, a su familia, amigos y seres queridos en este tan triste día para el vóley. QEPD”.