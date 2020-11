Covid 19: Wanda Nara y Mauro Icardi, "encuarentenados" al calor de la chimenea

Icardi, junto a Mbappe y Neymar jugando para el PSG Fuente: AFP - Crédito: Anne-Christine POUJOULAT

Mientras Italia atraviesa una segunda ola de contagios en el marco de la pandemia de Covid 19, Wanda Nara y Mauro Icardi se refugian en su mansión parisina al calor de la chimenea y a la espera del regreso de la actividad en la Ligue 1 de Francia, en la que él defiende los colores del Paris Saint Germain.

La intimidad de los Icardi

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y apoderada del delantero mostró un video de ambos recostados en los sillones del living de su casa. Ella, tapada con una manta de una de las marcas más caras del mundo y él, con un short gris. En el video, Wanda solamente realiza un paneo del ambiente y de las piernas de su marido.

"Encuarentenados", se lee en la publicación. Wanda, anteriormente, en la misma secuencia de la historia que publicó, afirma que es "muy feliz" junto al ex delantero de Inter y Sampdoria, entre otros y que disfruta de ir con él "a cualquier lado".

Crédito: Instagram @wanda_icardi

Por su parte, el delantero, formado en la Masía del Barcelona, este sábado había hecho público un video suyo besándose con sus perros. Wanda respondió: "Menos mal que a la noche esos besos son para mí".

Los Icardi no son de esconder su vida, mucho menos en las redes sociales. Mauro viene de ser subcampeón de la Champions League con el conjunto francés y busca su lugar entre los once titulares, una de las razones por las que, por ahora, no es tenido en cuenta para formar parte del seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni.