Qué significa Combustibles sostenibles, el nuevo concepto que se suma a la F1 en 2026

La Fórmula 1 estrenó un nuevo marco reglamentario en el circuito de Albert Park Circuit durante la temporada 2026. Esta normativa técnica redefine la arquitectura de los monoplazas y la procedencia de su energía motriz. Los equipos técnicos ajustan los componentes para cumplir con estándares de cuidado ambiental sin resignar la velocidad en pista.

¿Qué representan los combustibles sostenibles en la nueva era?

La categoría apuesta por una reducción drástica de su impacto ecológico a través de la innovación química. Los motores utilizan ahora productos 100% sostenibles para su funcionamiento. Estos componentes derivan de biomasa no alimentaria o de residuos municipales procesados por las petroleras. La mezcla permite que el motor de combustión interna mantenga un alto rendimiento sin depender de fuentes fósiles tradicionales.

La unidad de potencia de los vehículos de 2026 reparte su fuerza de manera equitativa. El motor térmico genera el 50% de la potencia total, mientras que el 50% restante proviene del sistema eléctrico. Esta configuración otorga a los recursos de origen renovable un rol protagónico en la eficiencia general del monoplaza. La tecnología sintética asegura que la competencia mantenga el sonido característico mientras cumple con metas ambientales globales.

La unidad de potencia 2026 combina combustibles sintéticos con un mayor protagonismo del sistema eléctrico Altaf Qadri - AP

Diccionario técnico y herramientas de potencia en pista

El nuevo reglamento introduce términos específicos que los pilotos y equipos emplean para gestionar el rendimiento. La siguiente tabla detalla los conceptos clave que dominan las transmisiones y el análisis técnico desde esta temporada:

Concepto Definición y Función Aerodinámica activa Alerones delanteros y traseros móviles que los pilotos ajustan desde el volante en reemplazo del DRS. Modo recta Configuración que reduce el ángulo de ataque de los alerones para alcanzar mayor velocidad final. Modo adelantamiento Potencia extra disponible cuando el auto se ubica a menos de un segundo del vehículo de adelante. Modo Boost Activación de la potencia máxima combinada entre el motor de combustión y la batería. Recarga Proceso de alimentación de la batería al frenar o al levantar el pie del acelerador. Lift and coast Técnica de ahorro donde el piloto levanta el acelerador antes de la frenada para avanzar por inercia. Gestión Administración energética necesaria porque el sistema híbrido aporta la mitad de la potencia total. Clipping Momento en que la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico detiene su aporte. Super clipping Reducción de potencia del motor térmico para priorizar la carga de la batería bajo aceleración.

Reducción de dimensiones y cambios en la aerodinámica

Los autos de la nueva generación resultan más chicos y ligeros para favorecer la agilidad en los circuitos. La longitud total de los vehículos disminuye 20 centímetros respecto a los modelos anteriores, mientras que el ancho del coche también baja diez centímetros. La distancia entre los ejes cambia de 3600 mm a 3400 mm y el ancho total de la carrocería pasa de 2000 mm a 1900 mm.

El diseño del suelo del vehículo también sufre modificaciones con un recorte de 150 mm. Estos cambios buscan que los pilotos dependan menos de la carga aerodinámica extrema. La filosofía técnica prioriza autos más reactivos en las curvas y menos sensibles a las turbulencias del aire. La reducción del tamaño facilita los sobrepasos en sectores estrechos de la pista y mejora la dinámica de las maniobras.

El reglamento técnico de 2026 prioriza la sostenibilidad y la eficiencia energética en cada gran premio WILLIAM WEST� - AFP�

Innovaciones en el sistema de transmisión televisiva

La experiencia de los aficionados incorpora elementos visuales para facilitar la comprensión de las carreras. Las transmisiones televisivas muestran minisectores en los cronómetros en vivo. Estos son pequeños tramos divididos dentro de los tres sectores habituales de cada pista. La herramienta permite identificar de forma inmediata si un piloto mejora su tiempo de referencia.

Este sistema de medición permite observar el rendimiento en curvas específicas o rectas cortas sin esperar al final del sector, una tecnología que superó las etapas de prueba durante la pretemporada. Los espectadores acceden a una lectura más profunda del ritmo de los protagonistas y las diferencias de velocidad entre los diversos equipos.

